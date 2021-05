Les entreprises recomposent les appels vidéo pour éviter la «  fatigue du zoom  »

Ses recherches ont examiné certaines des principales causes de cette fatigue: un regard excessif dans les yeux, se voir reflété vers vous pendant plusieurs heures par jour, être attaché à un endroit physique pendant de longues périodes et une difficulté accrue à interpréter les signaux non verbaux.

« Actuellement, le médium est conçu pour permettre diverses formes d’épuisement et de fatigue – socialement, émotionnellement et physiquement », a déclaré Bailenson à CNBC.

Ces décisions ne sont pas simplement basées sur des commentaires anecdotiques du personnel. Il existe un créneau émergent dans la recherche sur les effets des appels vidéo constants. En plus de Zoom, il existe une gamme d’outils similaires que les entreprises utilisent comme Slack, Microsoft Teams et Cisco Webex.

De nombreuses entreprises, des grandes entreprises aux start-ups, se sentent similaires. Les géants de la technologie TikTok et Salesforce ont imposé des restrictions et des limites sur le nombre de visioconférences que font leurs employés.

« L’équipe a décidé de ne pas tenir de réunion vendredi et nous devons redonner aux gens du temps loin de l’ordinateur », a déclaré Terri Moloney, directrice principale du succès des employés chez Salesforce à Dublin, à CNBC. « Cela s’est transformé et s’est transformé en une combinaison d’une journée de bien-être et d’une journée sans réunion. »

Les gens sont restés tout aussi productifs tout en travaillant à domicile, sinon plus, a-t-elle ajouté. Mais cela peut signifier un brouillage de la frontière entre la vie professionnelle et la vie à la maison et plus de temps devant un écran d’ordinateur et, par conséquent, plus d’appels vidéo avec des collègues.