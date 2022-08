Les entreprises qui prélèvent de l’argent directement sur votre salaire

À tout moment, des millions de travailleurs sont en retard sur au moins une facture. Mais c’est le rare employeur qui tarde à réduire ses salaires ou qui les fait rebondir complètement.

C’est là une opportunité pour les sociétés de prêt comme Kashable et OneBlinc et pour les détaillants qui font des affaires sur des sites comme payrolljewelry.com et Purchasepower.com : placez-vous en tête de la ligne de remboursement en puisant directement dans ces chèques de paie fiables. Laissez les autres facturiers attendre pour voir si les clients rejettent un paiement de leur compte bancaire ou ne prennent pas la peine d’en faire un du tout.

Cette manœuvre astucieuse est possible grâce à des mécanismes de paie qui utilisent des termes tels que « attribution » et « dépôts fractionnés ». Tant que votre employeur le permet – et certains grands notables, comme le gouvernement fédéral, le font – les employés peuvent le mettre en place eux-mêmes.