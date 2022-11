Les entreprises qui ont supprimé des emplois cette année

Le mois dernier, Meta a annoncé un deuxième trimestre consécutif de baisse des revenus et a prévu une autre baisse au quatrième trimestre. Les annonceurs numériques réduisent leurs dépenses alors que la hausse de l’inflation freine les dépenses de consommation et que des applications comme Facebook souffrent de Pommes Mise à jour de confidentialité iOS, qui limitait le ciblage publicitaire.

Des jours après de Twitter le nouveau patron Elon Musk a réduit de moitié les effectifs de son entreprise, parent de Facebook Méta a annoncé sa plus importante série de licenciements. Meta a déclaré mercredi qu’il éliminait 13% de son personnel, ce qui représente plus de 11 000 employés.

Dans une lettre aux employés , Zuckerberg a déclaré que ceux qui perdraient leur emploi recevraient 16 semaines de salaire plus deux semaines supplémentaires pour chaque année de service. Meta couvrira l’assurance maladie pendant six mois.

Méta Les prévisions décevantes de la société pour le quatrième trimestre ont anéanti un quart de la capitalisation boursière de la société et poussé le titre à son plus bas niveau depuis 2016.

Pour les travailleurs licenciés, la société de covoiturage a promis 10 semaines de salaire, une couverture médicale jusqu’à la fin avril, une acquisition accélérée des actions pour la date d’acquisition du 20 novembre et une aide au recrutement. Les travailleurs qui y étaient depuis plus de quatre ans recevront quatre semaines de salaire supplémentaires, ont-ils ajouté.

Lyft a annoncé la semaine dernière avoir supprimé 13% de ses effectifs, soit environ 700 postes. Dans une lettre aux employés, le PDG Logan Green et le président John Zimmer ont souligné “une récession probable au cours de l’année prochaine” et une augmentation des coûts d’assurance du covoiturage.

Géant des paiements en ligne Stripe a licencié environ 14% de son personnel, ce qui représente environ 1 100 employés la semaine dernière.

Le PDG Patrick Collison a écrit dans une note au personnel que les coupes étaient nécessaires dans un contexte de hausse de l’inflation, de craintes d’une récession imminente, de taux d’intérêt plus élevés, de chocs énergétiques, de budgets d’investissement plus serrés et d’un financement de démarrage plus rare. Pris ensemble, ces facteurs signalent “que 2022 représente le début d’un climat économique différent”, a-t-il déclaré.

Stripe a déclaré qu’il paierait 14 semaines d’indemnité de départ pour tous les employés qui partent, et plus pour ceux qui ont une ancienneté plus longue. Il paiera également l’équivalent en espèces de six mois de primes de soins de santé existantes ou de continuation des soins de santé.

Stripe était évalué à 95 milliards de dollars l’année dernière et aurait abaissé sa valorisation interne à 74 milliards de dollars en juillet.