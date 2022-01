Les entreprises qui ne sont pas transparentes sur les salaires seront « sous le feu », déclare un expert en salaires

La reprise du marché du travail pandémique sera un tournant, a déclaré Turetsky à CNBC Make It, alors que les employés en demande poussent les dirigeants à être plus équitables et inclusifs.

Au moins 10 États et villes ont adopté des lois qui obligent les employeurs à indiquer affirmativement leurs échelles salariales, soit dans les descriptions de poste, soit lorsqu’un candidat le demande.

C’est un grand pas, mais les travailleurs attendent plus, selon l’enquête Salary.com. Les travailleurs disent qu’ils veulent plus de transparence de leur entreprise sur la façon dont ils sont payés par rapport à leurs concurrents, par rapport à leurs collègues, en fonction de leur niveau de compétence et de leurs capacités à collaborer, à atteindre des objectifs et à résoudre des problèmes. Seuls 15 % des travailleurs estiment que la façon dont leur entreprise organise les évaluations de performance de manière équitable pour structurer les salaires, les augmentations et les promotions.

« La transparence n’est pas seulement la façon dont le salaire est déterminé », dit Turetsky, « mais aussi : quel est mon potentiel de carrière ici ? Comment se préparent-ils à grandir ? Puis-je faire confiance à mon patron pour me dire si je suis en ligne pour la prochaine opportunité ou non? »

Il dit que les organisations devraient investir plus de temps dans la formation des gestionnaires sur la façon dont leur structure de rémunération est établie et sur la façon de communiquer cela à leurs rapports. Les managers doivent également avoir le sentiment d’être payés équitablement et d’avoir également la possibilité d’être promus.