Les entreprises québécoises intensifient leur opposition au projet de loi 96 avant les élections provinciales

Un nombre croissant d’entreprises au Québec demandent au gouvernement d’abroger certaines parties de la loi sur la langue française promulguée par la Coalition Avenir Québec plus tôt cette année, alors que le parti cherche à se faire réélire le 3 octobre.

Le nombre de signataires d’un lettre ouverte contre la loi, publié pour la première fois en juin, a plus que triplé ces derniers jours. La lettre prévient que la législation, connue sous le nom de projet de loi 96, pourrait « causer d’énormes dommages » à l’économie de la province.

Les chefs d’entreprise se disent préoccupés par le resserrement des lois linguistiques au Québec qui dissuade les futurs employés de vouloir travailler dans la province.

La lettre met en évidence un élément du projet de loi 96 qui stipule que les immigrants devront communiquer avec les organismes gouvernementaux en français après six mois de vie au Québec.

Les experts ont dit que c’est presque impossible maîtriser une langue dans les six mois.

Jusqu’à présent, certaines des exigences provinciales en matière de français pour les entreprises ne s’appliquaient qu’aux entreprises de plus de 50 employés. Mais en vertu du projet de loi 96, ces règles s’appliqueront également aux petites entreprises comptant au moins 25 employés.

François Legault, qui est le chef de la CAQ et qui cherche à se faire réélire comme premier ministre, a défendu la loi mercredi matin en campagne électorale.

Il a déclaré que le projet de loi 96 donne aux entreprises trois ans pour se conformer à toutes les dispositions de la loi.

“Ils auront le temps de s’adapter”, a déclaré Legault, ajoutant que la protection du français était la priorité, en plus de créer de la richesse pour la province.

Il a cité des statistiques montrant qu’un peu plus de la moitié des Montréalais travaillent en français.

“Il faut faire attention à la langue des gens qui travaillent à Montréal”, a déclaré Legault.

Lorsque la lettre a été publiée en juin par le Conseil canadien des innovateurs, plus de 35 dirigeants de la technologie l’avaient signée. Mercredi, ce nombre était passé à 159.

Parmi les dirigeants, dont beaucoup font partie du secteur technologique en plein essor de la province, figurent Carl Goyette des boissons énergisantes GURU, Lloyd Segal, président et chef de la direction de Repare Therapeutics, une société de biotechnologie basée à Montréal qui développe des médicaments contre le cancer, Louis Têtu de la société de logiciels Coveo Solutions et Germain Lalonde. de la société de télécommunications Exfo.

Le premier ministre du Québec, François Legault, s’adresse aux médias lors d’une conférence de presse le jeudi 21 juillet 2022 à Montréal. (Ryan Remiorz/La Presse Canadienne)

Pierre-Philippe Lortie, directeur des affaires gouvernementales de CCI Québec, a déclaré que la lettre semble avoir puisé dans un malaise face à certaines des mesures spécifiques de la loi.

“Nous sommes d’accord avec l’objectif et l’esprit du projet de loi 96, qui est d’augmenter l’utilisation du français dans le secteur privé”, a déclaré Lortie.

Il a déclaré que la clause de six mois et le délai d’un an avant la création de Francisation Québec, l’organisme gouvernemental censé surveiller le respect de la loi par les entreprises, sont deux principaux domaines de la loi qui ont suscité l’inquiétude des membres de la CCI.

Difficile de recruter

Lortie a ajouté que le projet de loi 96 pourrait pousser les entreprises à concentrer leurs efforts de croissance sur d’autres marchés dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre au Québec.

“Nous entendons dire qu’il est en effet très difficile de trouver des talents hautement qualifiés et avec cette loi, cela peut créer une autre couche d’insécurité juste pour trouver ce talent”, a-t-il déclaré.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a également commenté la lettre, affirmant que son parti supprimerait la clause de six mois s’il était élu.

Avant l’adoption de la loi en mai, Nadeau-Dubois et d’autres membres de Québec solidaire avaient exprimé des inquiétudes au sujet de la législation, mais ont quand même fini par voter en sa faveur.

Le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a lancé la campagne de son parti dimanche à Sherbrooke, aux côtés de sa co-porte-parole Manon Massé. (Matt D’Amours/CBC)

“Nous allons corriger les problèmes de ce projet de loi 96”, a déclaré Nadeau-Dubois aux journalistes mercredi, qualifiant la clause de six mois de “absolument inapplicable”.

« Et ça manque honnêtement de compassion pour les gens qui choisissent le Québec, qui veulent construire le Québec avec nous, qui veulent apprendre le français, mais il faut leur donner le temps de le faire.

Nadeau-Dubois a déclaré que son parti rembourserait également les frais d’apprentissage de la langue et se concentrerait sur la prestation de cours au travail.

«On ne peut pas demander à un immigrant qui a deux emplois, qui travaille de neuf à cinq, six ou sept jours sur sept, d’aller suivre un cours de français un mercredi soir. Ce n’est pas réaliste», a-t-il dit.