Les entreprises privées pourraient aider à accroître l’approvisionnement en plasma, selon la Société canadienne du sang

La Société canadienne du sang (SCS) affirme que les collecteurs de plasma commerciaux pourraient jouer un rôle dans l’augmentation de l’approvisionnement national en plasma, tandis que certains donateurs et défenseurs affirment que le plan devrait être plus transparent.

CBS a déclaré dans un communiqué, qui a été rapporté pour la première fois par le Globe et Courrier il a été chargé de trouver des moyens de répondre à la demande d’immunoglobulines au Canada et que “le dialogue avec les fournisseurs commerciaux en fait nécessairement partie”.

La déclaration de la SCS intervient au milieu des lacunes persistantes dans la collecte de plasma au Canada. “Nous avons essayé pendant très longtemps d’obtenir de plus en plus de plasma, de collecter plus de plasma. Mais comme tous les autres pays du monde qui ne rémunèrent pas les donneurs, nous constatons que nous manquons continuellement de collectes”, a déclaré Peter Jaworski. , professeur d’éthique des affaires à l’Université de Georgetown, qui a grandi au Canada.

Le plasma est le liquide sanguin riche en protéines qui aide les composants sanguins à circuler dans tout le corps. Il est utilisé par des personnes souffrant de déficiences immunitaires et de troubles sanguins rares, de maladies rénales et hépatiques, de divers patients atteints de cancer et autres, selon CBS.

Santé Canada indique sur son site Web qu’il n’y a «pas assez de plasma collecté au Canada pour répondre à la demande», la plupart des produits plasmatiques distribués par CBS et Héma-Québec étant achetés auprès de fabricants américains et fabriqués à partir de plasma de donneurs payés aux États-Unis.

Les partisans disent qu’au lieu de se tourner vers les collectionneurs privés, CBS doit doubler sa stratégie de collecte pour répondre à la demande.

« Pour être clair, il n’y a pas de pénurie de donneurs au Canada. Ce n’est pas une pénurie de plasma. C’est une pénurie d’infrastructures », a déclaré Kat Lanteigne, directrice générale de BloodWatch.org, un organisme sans but lucratif qui milite pour une système d’approvisionnement en sang sûr, volontaire et public au Canada.

“Parce que la Société canadienne du sang a tardé à déployer son plan, c’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui et rien ne l’empêche d’ouvrir davantage de centres de collecte de plasma.”

Kat Lanteigne, directrice exécutive de BloodWatch.org, affirme que CBS doit être plus transparent dans ses transactions. (Andy Hincenbergs/CBC)

Elle a ajouté qu’il s’agissait d’un “accord secret” visant à transformer le plasma canadien en une entreprise à but lucratif.

«Ils savent que les sociétés pharmaceutiques privées peuvent vendre une partie de ce plasma à la Société canadienne du sang ou une partie de ce produit. Et cela pourrait faire l’objet d’un contrat.

“[CBS] sachez également que la majorité de ce plasma qui [private companies are] va collecter va être vendu sur le marché international », a déclaré Lanteigne.

Alimentation en plasma

CBS dit qu’il a des discussions en cours sur une chaîne d’approvisionnement nationale de bout en bout pour les immunoglobulines afin de réduire «la dépendance du Canada à l’égard du marché mondial». Il dit que cela fonctionne pour qu’au moins la moitié du plasma provienne de donneurs au Canada.

La SCS recueille le plasma de donneurs à plusieurs endroits au Canada, mais elle ne recueille qu’environ 15 % du plasma nécessaire, selon son site Web.

Un porte-parole a également déclaré que l’organisation était sur la bonne voie pour atteindre environ 25 % en ouvrant récemment 11 centres de donneurs de plasma en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Les dons de sang sont souvent séparés en composants. Le liquide jaune en haut est du plasma, qui contient des nutriments et des molécules immunitaires comme des anticorps. (Hiep Vu)

Pour le donateur régulier Tony Reddin, qui vit à Bonshaw, à l’Île-du-Prince-Édouard, entendre parler des discussions de la SCS est bouleversant.

“Je ne pense pas que je continuerais à faire un don à une entreprise à but lucratif. Cela va à l’encontre de toute l’idée du don, de faire une bonne action en fait.”

Lanteigne ajoute que CBS devrait avoir cette discussion en public, afin que les gens puissent comprendre ce qui est en jeu.

“Il est essentiel pour nous, en tant que pays, d’avoir la souveraineté et le contrôle de notre chaîne d’approvisionnement par le biais de notre opérateur national de sang. Fondamentalement, il ne s’agit que d’un mauvais accord commercial qui met notre chaîne d’approvisionnement en danger”, a-t-elle déclaré.

En 2018, un groupe d’experts réuni par Santé Canada a publié un rapport qui examinait l’approvisionnement national à long terme.

Ses membres ont constaté à l’époque que certains des plus grands obstacles à l’utilisation de donneurs rémunérés pour le plasma étaient les préoccupations concernant la sécurité des produits fabriqués à partir de donneurs rémunérés, les préoccupations éthiques concernant la « marchandisation du plasma humain » et le fait que payer les gens pour du plasma réduirait le nombre de donateurs bénévoles.

Dans un communiqué, Santé Canada a déclaré à CBC News que des études ont montré que la sécurité du plasma est la même entre le plasma volontaire et le plasma payant.

“Par conséquent, payer pour le plasma n’est pas une question de sécurité et n’est pas réglementé par la Loi sur les aliments et drogues”, indique le communiqué.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux décident actuellement de la manière dont le plasma est prélevé dans leur région. L’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique sont les seules provinces qui n’autorisent pas les dons de plasma rémunérés, a indiqué Santé Canada dans un communiqué.

Acheter du plasma “plus économique”

Le panel fédéral de 2018 a également déclaré que les programmes de plasma basés sur des dons de volontaires ne pouvaient pas atteindre les objectifs du pays.

Le rapport poursuit en indiquant que le recours à des donneurs volontaires coûte deux à quatre fois plus cher que la collecte commerciale de plasma, ce qui rend “plus économique” pour les juridictions l’achat d’immunoglobulines sur le marché commercial.

Le plasma est utilisé au Canada par le biais de transfusions à des patients hospitalisés ou il est fabriqué dans des médicaments spécifiques, dit CBS. (Ryan Remiorz/La Presse Canadienne)

Le plasma est principalement utilisé de deux manières dans le pays : il peut être transfusé à des personnes directement dans les hôpitaux et peut être transformé en médicaments spécialisés.

Au Canada et dans le monde, les produits protéiques plasmatiques les plus utilisés sont les immunoglobulines, indique l’organisme national du sang.

Jaworski dit que le Canada a actuellement du mal à obtenir des immunoglobulines et dit que le Canada dépend actuellement trop des États-Unis pour le plasma. C’est pourquoi il devrait se pencher sur le plasma provenant de donneurs rémunérés.

“C’est une façon de s’assurer que nous pouvons avoir suffisamment de thérapies pour chaque patient canadien qui en a besoin”, a-t-il déclaré.

L’organisation nationale du sang dit qu’elle fournira plus d’informations sur les plans d’augmentation de l’approvisionnement “dès qu’il y aura quelque chose à partager”.