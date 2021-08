Les entreprises privées ont créé 330 000 emplois en juillet, selon ADP, loin des 653 000 estimés

La création d’emplois dans les entreprises privées a chuté en juillet alors que les craintes montaient au sujet de la propagation de la variante delta du coronavirus, a rapporté mercredi la société de traitement de la paie ADP.

Les employeurs ont ajouté 330 000 postes pour le mois, une forte décélération par rapport aux 680 000 révisés à la baisse en juin et bien en deçà de l’estimation du Dow Jones 653 000. Le total final de juin est tombé par rapport à l’estimation initiale de 692 000.

La croissance de l’emploi en juillet a également été la plus faible depuis février.

« La reprise du marché du travail continue d’afficher des progrès inégaux, mais des progrès néanmoins », a déclaré Nela Richardson, économiste en chef chez ADP. « Les données sur la masse salariale de juillet font état d’un ralentissement marqué par rapport au rythme de croissance de l’emploi au deuxième trimestre. »

Les marchés ont chuté après le rapport, avec des contrats à terme sur Dow en baisse de près de 120 points et la plupart des rendements des obligations d’État négatifs sur la session.

Selon ADP, les plus gros gains d’emplois pour juillet sont à nouveau survenus dans les loisirs et l’hôtellerie, qui en ont ajouté 139 000. Les services d’éducation et de santé ont augmenté de 64 000, tandis que les services professionnels et commerciaux ont augmenté de 36 000.

Les industries productrices de biens ne contribuent que pour 12 000 au total, la fabrication en hausse de 8 000, tandis que les ressources naturelles et l’exploitation minière ont gagné 3 000 et la construction n’a ajouté que 1 000 nouveaux postes.

Du point de vue de la taille, les entreprises de 50 à 499 salariés ont créé 132 000 emplois. Les grandes entreprises ont ajouté 106 000 tandis que les petites entreprises ont augmenté de 91 000.

Le décompte ADP, effectué en collaboration avec Moody’s Analytics, a lieu deux jours avant la publication des salaires non agricoles du département du Travail, plus étroitement surveillée. Les deux rapports peuvent différer considérablement mais ont été assez proches cette année : jusqu’en juin, ADP avait en moyenne environ 30 000 emplois de moins par mois que le décompte officiel du gouvernement.

Contrairement à l’ADP, le décompte du ministère du Travail comprend les emplois gouvernementaux et devrait afficher un gain total de 845 000 après l’augmentation de 850 000 de juin.

La déception intervient alors que l’on craint que la variante delta qui s’étende ne contribue à un climat général qui indique que le boom économique post-récession ralentit. Bien que la propagation de la variante soit largement concentrée dans une poignée d’États où les vaccins sont faibles, le nombre total de cas a éclipsé le pic de la propagation originale de Covid-19 et fait craindre qu’il ralentisse l’activité.

L’économie est également en proie à une vague d’inflation agressive, bien que les économistes et les décideurs considèrent en grande partie les facteurs actuels comme temporaires et susceptibles de s’atténuer.

« Les goulots d’étranglement à l’embauche continuent de freiner les gains plus importants, en particulier à la lumière des nouvelles préoccupations liées au COVID-19 liées aux variantes virales. Ces obstacles devraient s’estomper dans les mois à venir, avec des gains mensuels plus importants à venir en conséquence », a déclaré Richardson.

Les responsables de la Réserve fédérale ont fait écho au thème transitoire. Cependant, ils se sont engagés à maintenir une politique monétaire souple et des taux d’intérêt bas jusqu’à ce que la situation de l’emploi montre de plus grands progrès.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré lundi à CNBC qu’il serait prêt à commencer à réduire le rythme des achats d’actifs de la banque centrale si les rapports sur l’emploi d’août et de septembre étaient solides.