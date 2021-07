Les entreprises pourraient faire l’objet de poursuites judiciaires pour des politiques «pas de jab, pas d’emploi» alors que les ministres faisaient pression pour interdire la «discrimination» des vaccins

Les ENTREPRISES peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires si elles mettent en œuvre une politique « pas de jab, pas de travail », ont averti les experts.

Les ministres sont confrontés à des appels à interdire de telles politiques au milieu des craintes d’une vague de plaintes pour discrimination.

Selon les conseils du Chartered Institute of Personnel and Development, forcer un employé potentiel à se faire vacciner serait une « intrusion » dans son corps et pourrait relever de la définition de la discrimination.

Le groupe, représentant les professionnels des ressources humaines, a déclaré que les entreprises « ne peuvent pas vacciner de force les employés ou les employés potentiels », à moins que la loi ne l’y oblige.

Jusqu’à présent, le gouvernement a seulement déclaré que le personnel des maisons de soins devra être vacciné contre Covid-19.

À partir de l’automne, toute personne travaillant dans une maison de soins agréée par la Care Quality Commission en Angleterre doit avoir deux doses d’un vaccin Covid-19, sauf si elle dispose d’une exemption médicale.

Les exigences doivent être proportionnées, non discriminatoires et prévoir les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales Commission pour l’égalité et les droits de l’homme

La meilleure estimation du gouvernement suggère qu’environ 40 000 membres du personnel des foyers de soins risquent d’être perdus en raison des vaccinations obligatoires contre le Covid-19, ajoutant que le remplacement pourrait coûter 100 millions de livres sterling à l’industrie.

Une consultation est en cours pour décider d’étendre la mesure au personnel du NHS également.

Le CIPD a déclaré que si une personne est forcée de se faire vacciner dans d’autres types d’emplois, cela pourrait représenter une infraction pénale.

La Commission pour l’égalité et les droits de l’homme a également exhorté les entreprises à ne pas appliquer de politiques générales «pas de jab, pas d’emploi», mais également de prendre en compte le fait que certaines personnes ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales.

Aux États-Unis, les géants de la technologie Facebook et Google sont parmi ceux qui disent que leurs employés devraient prouver qu’ils ont été complètement vaccinés avant de retourner au travail.

Au Royaume-Uni, le secrétaire aux Transports Grant Shapps a suggéré que c’était une bonne idée pour les gens d’être frappés deux fois avant de retourner au bureau, mais cela ne sera pas requis par la législation.

Un porte-parole de l’EHRC a déclaré: « Les employeurs ont raison de vouloir protéger leur personnel et leurs clients, en particulier dans les contextes où les personnes sont à risque, comme les maisons de soins.

« Cependant, les exigences doivent être proportionnées, non discriminatoires et prévoir ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales. »

Le professeur Stephen Reicher, membre du Scientific Pandemic Insights Group on Behaviors (Spi-B), qui conseille le gouvernement, a déclaré que rendre les vaccins obligatoires pourrait fonctionner dans des secteurs qui obligent les gens à prendre soin des autres – mais ils peuvent ne pas fonctionner dans d’autres industries .

Il a déclaré au Guardian : « Ces politiques comportent des risques considérables. Il est bien mieux et plus efficace d’assurer la vaccination par l’engagement plutôt que par l’imposition. »

Lorsqu’on lui a demandé si c’était une bonne idée pour les gens d’avoir les deux doses de vaccin avant de retourner au bureau, M. Shapps a déclaré à Sky News: « Oui, c’est une bonne idée et oui, certaines entreprises en auront besoin.

« Nous n’allons pas faire cette législation selon laquelle chaque adulte doit être doublement vacciné avant de retourner au bureau, mais oui c’est une bonne idée et oui certaines entreprises l’exigeront. »

Des syndicats, dont Unison et Unite, se sont également prononcés sur les vaccinations obligatoires, affirmant qu’elles pourraient avoir un impact négatif sur la main-d’œuvre.

Christina McAnea, secrétaire générale d’Unison, a déclaré : « Le vaccin a sauvé des milliers de vies. Mais ce n’est qu’avec une adoption généralisée que le virus peut être vaincu.

« Pour y parvenir, il faut de la persuasion et des encouragements, pas de la contrainte et de la coercition.

« Forcer les gens ne peut que conduire à des confrontations inutiles au travail et à des poursuites judiciaires qui pourraient s’éterniser pendant des années. Et ce n’est dans l’intérêt de personne. »

Pendant ce temps, Charlie Mullins, le fondateur de Pimlico Plumbing, a lancé une politique insistant sur le fait que le personnel doit être entièrement vacciné, affirmant qu’elle a été introduite pour garantir la sécurité du personnel.

Il a déclaré: « Il s’agit d’une situation de vie ou de mort, nous nous sentons donc très à l’aise avec cela. »

Cela survient alors que Boris Johnson a été accusé d’avoir refusé aux gens leurs libertés concernant les plans de passeports vaccinaux.

Un ministre du cabinet a déclaré que 50 députés conservateurs prévoyaient de s’opposer à la politique, forçant le Premier ministre à abandonner les plans, rapporte le Times.

Ils ont déclaré: « Le Premier ministre a toujours été très prudent face à une législation trop intrusive. Il ne le fait que lorsque cela est nécessaire. »

Un autre ministre a déclaré : « Le Premier ministre a toujours été très prudent face à une législation trop intrusive. Il ne le fait que lorsque cela est nécessaire.

Cette semaine, Public Health England a déclaré qu’environ 60 000 vies avaient été sauvées et 22 millions d’infections à Covid-19 avaient été évitées grâce aux vaccins contre les coronavirus.

Les données suggèrent également que les jabs ont empêché plus de 52 600 hospitalisations.

Plus de 46 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus et plus de 37 millions – plus de 70% des adultes – ont reçu les deux doses.

