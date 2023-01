BEIJING – Du service client à l’industrie du divertissement, les entreprises chinoises paient beaucoup d’argent pour les employés virtuels.

Entreprise de technologie Baidu a déclaré que le nombre de projets de personnes virtuelles sur lesquels il travaillait pour ses clients avait doublé depuis l’année dernière, avec une large gamme de prix allant de 2 800 $ à 14 300 $ par an.

Les personnes virtuelles sont une combinaison d’animation, de technologie sonore et d’apprentissage automatique qui créent des êtres humains numérisés qui peuvent chanter et même interagir sur un flux en direct. Alors que ces êtres numériques sont apparus en marge de l’Internet américain, ils apparaissent de plus en plus dans le cyberespace chinois.

Certains acheteurs de personnes virtuelles comprennent des sociétés de services financiers, des offices de tourisme locaux et des médias d’État, a déclaré Li Shiyan, qui dirige les activités de personnes virtuelles et de robotique de Baidu.

À mesure que la technologie s’améliore, les coûts ont chuté d’environ 80 % depuis l’année dernière, a-t-il déclaré. Il en coûte environ 100 000 yuans (14 300 dollars) par an pour une personne virtuelle en trois dimensions et 20 000 yuans pour une personne en deux dimensions.

Li s’attend à ce que l’industrie de la personne virtuelle continue de croître de 50 % par an jusqu’en 2025.