Johnny C. Taylor Jr., un expert en ressources humaines, répond à vos questions dans le cadre d’une série pour USA TODAY. Taylor est président et chef de la direction de la Society for Human Resource Management, la plus grande société professionnelle des ressources humaines au monde.

Les questions sont soumises par les lecteurs, et les réponses de Taylor ci-dessous ont été éditées pour des raisons de longueur et de clarté.

Question: Avec le déploiement des vaccins COVID-19, les employeurs peuvent-ils obliger leur personnel à en obtenir un? – Anonyme

Johnny C. Taylor Jr .: Merci de poser cette question, car c’est la question qui préoccupe tout le monde – des employeurs aux travailleurs. En fait, près des deux tiers des organisations affirment qu’elles encourageront leurs employés à se faire vacciner contre le COVID-19, et 64% des travailleurs américains sont susceptibles de se faire vacciner une fois disponible. Ce nombre grimpe à plus des trois quarts si leur employeur l’exige.

En ce qui concerne l’exigence d’un vaccin, la réponse courte est oui, une entreprise pourrait exiger que ses employés reçoivent un vaccin COVID-19. En décembre, la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi a publié des orientations indiquant que les employeurs pourraient encourager ou éventuellement exiger la vaccination COVID-19 pour les travailleurs. Cependant, ils doivent se conformer aux lois en vigueur sur le lieu de travail – à savoir l’Americans with Disabilities Act et le Titre VII de la Civil Rights Act de 1964.

Décomposons cela un peu. Sur la base des directives de l’EEOC, certaines lois fédérales et étatiques autorisent des exemptions protégeant les droits des employés qui ne sont pas en mesure de recevoir un vaccin, y compris ceux qui ont un handicap ou une croyance religieuse sincère. Dans ce cas, un employeur peut prendre des aménagements raisonnables – comme le travail à distance ou le déménagement dans une zone qui n’est pas en contact avec le consommateur.

Cela dit, si un employé ne peut pas se faire vacciner pour ces raisons et qu’un aménagement raisonnable n’est pas possible, un employeur pourrait empêcher l’employé d’entrer physiquement sur le lieu de travail. Mais surtout, cela ne signifie pas qu’un individu peut être automatiquement licencié. Les employeurs devront déterminer si d’autres droits s’appliquent en vertu des lois de l’EEOC ou d’autres règles fédérales, étatiques et locales.

La chose importante à garder à l’esprit ici est que les employeurs font de leur mieux pour offrir un environnement de travail raisonnablement sûr. La plupart d’entre nous n’ont pas réussi à surmonter une pandémie ou un problème qui a eu un impact si profond sur le lieu de travail.

En fin de compte, une communication transparente entre les employeurs et les employés est essentielle pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde et reste en bonne santé au travail et à la maison.

Si vous avez des questions sur le protocole de vaccination de votre entreprise, parlez-en aux RH. Ils ont probablement un plan en place concernant une politique de vaccination et communiqueront leurs objectifs et priorités à l’organisation plus large. Restez en sécurité!

Q: Si le conjoint d’un employé a déjà une couverture d’assurance maladie, l’employeur peut-il demander que l’employé soit sur l’assurance du conjoint plutôt que sur la couverture de l’employeur? – Marilée

Taylor: Des soins de santé accessibles et abordables sont une priorité élevée pour les employeurs, d’autant plus que le pays fait face à une crise de santé publique majeure. La réponse à votre question dépend vraiment de l’endroit où vous travaillez et de la taille de votre organisation.

En vertu de la Loi sur les soins abordables, les employeurs de 50 employés ou plus sont tenus d’offrir une couverture de soins de santé abordable aux employés et à leurs personnes à charge. S’ils n’offrent pas d’assurance maladie, ils pourraient faire face à des sanctions financières.

Cependant, si le conjoint d’un employé peut accéder à une couverture santé par l’intermédiaire de son propre employeur, les organisations peuvent prendre des mesures pour encourager le conjoint à utiliser à la place cet autre régime.

Par exemple, certains employeurs choisissent de mettre en œuvre une «surtaxe pour conjoint» – des frais d’inscription d’un conjoint qui travaille qui autrement pourrait être couvert par son propre employeur. Toutefois, ces frais seraient généralement annulés si un conjoint est au chômage ou n’est pas admissible à adhérer à un autre régime d’employeur.

Une autre option consiste à permettre aux conjoints de souscrire au régime d’entreprise à titre de couverture secondaire, à condition qu’ils adhèrent également au régime de leur propre employeur.

Je dirai ceci, cependant: avant de mettre en œuvre des plans de réduction des coûts, les employeurs devraient examiner attentivement les lois de leurs États. Certains ont des règlements qui limitent les plans de surtaxe. Les organisations devraient également consulter un conseiller juridique et leur commissaire aux assurances pour toute loi, réglementation ou question de politique publique susceptible d’affecter les plans de réduction des coûts.

L’assurance maladie parrainée par l’employeur offre des prestations de santé à plus de 181 millions d’Américains. Cela dit, il est essentiel que les employeurs offrent des prestations de soins de santé qui permettront à leurs employés, familles et entreprises de rester en bonne santé. Être bien!