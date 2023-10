Le 10 octobre, le bureau du secrétaire d’État de Virginie-Occidentale a officiellement lancé les entreprises de Virginie occidentale contre le trafic (WVBAT). WVBAT est une coalition d’entreprises et de propriétaires d’entreprises à l’échelle de l’État qui utiliseront leurs vitrines et leurs installations pour sensibiliser à la campagne « Vous pouvez » de l’État contre la traite des êtres humains.

Pour comprendre le rôle que joue le WVBAT dans la campagne menée par la Virginie occidentale pour mettre fin à ce fléau, il faut mettre en lumière un côté déplorable de la société moderne que nous préférerions ne pas avoir à aborder.

Mais soyons clairs, la traite des êtres humains existe bel et bien en Virginie occidentale. Le trafic sexuel et le trafic de main-d’œuvre sont tous deux des crimes qui peuvent être cachés à la vue de tous. Les victimes peuvent être de n’importe quel âge, sexe, nationalité ou race. Un trafiquant peut même être un membre de la famille ou un tuteur qui trafique un enfant en échange d’argent, de drogues et d’autres objets de valeur. Dans certains cas, une victime peut même ne pas savoir qu’elle est victime de la traite ou savoir comment demander de l’aide.

La campagne « You Can » donne la priorité à la sensibilisation du public, car la connaissance est notre plus grand atout dans la lutte contre la traite des êtres humains. Les entreprises peuvent soutenir les victimes en leur donnant accès à des informations potentiellement vitales disponibles dans les espaces publics qu’elles fréquentent. Les informations sur ce qui relève de la traite des êtres humains et sur la manière de rechercher ou d’envoyer des signaux d’aide peuvent faire toute la différence pour une victime qui n’a pas accès à un téléphone portable ou à un ordinateur ou qui est incapable de l’utiliser.

Les clients et les employés des entreprises qui pourraient être témoins de traite des êtres humains jouent également un rôle dans la lutte contre ce problème. Être informé des signes de trafic pourrait conduire à un rapport de renseignements exploitables aux forces de l’ordre locales. Les informations fournies aux partenaires commerciaux du WVBAT pour affichage dans leurs magasins fournissent des informations précieuses sur les indicateurs courants et sur la manière de soumettre un pourboire.

Ma pétition adressée aux propriétaires d’entreprise qui envisagent un partenariat avec WVBAT est simple : si votre participation peut aider à sauver ne serait-ce qu’une seule victime dans votre communauté, n’est-ce pas une cause qui mérite d’être défendue ? Imaginez l’impact incroyable que chaque relais routier, hôpital, épicerie, station-service, grand magasin et hôtel de l’État devienne un multiplicateur de force pour identifier les trafiquants et les victimes. La Virginie occidentale a l’opportunité de devenir un leader national dans cet effort et d’inspirer les autres.

L’adhésion au programme WVBAT est gratuite et ouverte à toute entreprise opérant en Virginie-Occidentale et partageant un engagement à promouvoir la sensibilisation à la traite des êtres humains. Lors de son inscription en tant que membre, l’entreprise recevra un certificat d’adhésion à afficher ; un paquet de matériel pédagogique et d’articles d’exposition pour les entreprises afin d’informer le public sur les ressources disponibles ; et des opportunités de formation continue et d’éducation pour contribuer à l’éducation et à l’autonomisation des membres de nos communautés.

S’il vous plaît, rejoignez-nous dans la lutte contre ce mal. Apprenez les indices de la traite, découvrez les signes d’« aide » de la part des personnes victimes de la traite et aidez à faire savoir qu’il existe des personnes et des agences prêtes à aider.

Pour plus d’informations sur le WVBAT et comment y adhérer, visitez notre page d’accueil à l’adresse sos.wv.gov.

(Mac Warner est le secrétaire d'État de Virginie-Occidentale. Son bureau est responsable de l'enregistrement et de l'autorisation de plus de 163 000 entreprises exerçant leurs activités en Virginie-Occidentale.)







