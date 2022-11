Les entreprises pétrolières et gazières cupides doivent faire face à une taxe sur les bénéfices exceptionnels encore plus importante après la montée en flèche des bénéfices de BP, exhorte Alok Sharma à Rishi Sunak

Les entreprises pétrolières et gazières GREEDY doivent faire face à une taxe sur les bénéfices exceptionnels encore plus importante après que BP a annoncé des bénéfices TRIPLES à ceux de l’année dernière, a été exhorté Rishi Sunak.

Le chef du climat de la COP, Alok Sharma, a exercé de nouvelles pressions sur le Premier ministre et le chancelier pour qu’ils collectent plus d’argent et encouragent activement les entreprises à investir davantage dans les énergies renouvelables.

Le chef du climat de la COP, Alok Sharma, a exercé une nouvelle pression sur le Premier ministre pour encourager activement les entreprises à investir davantage dans les énergies renouvelables Crédit : Alamy

M. Sharma, qui a été limogé du Cabinet la semaine dernière mais a conservé son emploi pour le climat, a dénoncé les “bénéfices excessifs” réalisés cette année grâce à la flambée des coûts de l’énergie.

Il a déclaré: “Comme je l’ai dit la semaine dernière, nous devons collecter plus d’argent grâce à une taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières et gazières et les encourager activement à investir dans les #renouvelables.”

La crise du coût de la vie, la flambée de l’inflation et des prévisions économiques désastreuses signifient que la Grande-Bretagne a un énorme trou de 50 milliards de livres sterling dans les finances publiques.

Hier, le géant pétrolier BP a annoncé un bénéfice de 7,1 milliards de livres sterling au cours des trois mois de juillet à septembre de cette année.

Ils ont salué les performances “exceptionnelles” de leur branche de négoce de gaz.

Il devrait payer près de 700 millions de livres sterling d’impôts exceptionnels cette année.

Les entreprises pétrolières et gazières paient déjà 30% d’impôt sur les sociétés sur leurs bénéfices – et 10% supplémentaires en plus.

Mais ils ont pu réduire leurs impôts en dépensant leur argent d’une autre manière – ce qui signifie qu’au cours de nombreuses années, ils n’ont presque rien payé au Royaume-Uni.

Le nouveau Premier ministre et Jeremy Hunt réfléchissent activement à la manière d’étendre la taxe sur les bénéfices exceptionnels – qui représente 25% supplémentaires sur les bénéfices tirés de l’extraction du pétrole et du gaz.

Le Trésor dit qu’il lèvera au moins 5 millions de livres sterling au cours de sa première année.