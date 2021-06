Les entreprises paient plus mais ne trouvent toujours pas de travailleurs

Les entreprises sont confrontées à une augmentation des coûts, en particulier pour les produits utilisés pour fabriquer leurs produits, alors qu’elles offrent des salaires plus élevés et d’autres incitations pour remettre les employés au travail, a rapporté mercredi la Réserve fédérale.

La croissance économique a augmenté à un « rythme modéré » de début avril à fin mai, a indiqué la banque centrale dans son enquête périodique « Beige Book » sur l’activité dans ses 12 districts.

Les entreprises ont déclaré que l’augmentation des taux de vaccination, ainsi que l’assouplissement des restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ont également contribué à la croissance.

Cependant, ils ont également cité l’accélération des pressions inflationnistes provenant des salaires ainsi que les coûts d’achat des intrants dont ils ont besoin pour fonctionner.

Ces coûts, ont-ils dit, entraîneront des augmentations de prix.

« Le renforcement de la demande … a permis à certaines entreprises, en particulier les fabricants, les constructeurs et les sociétés de transport, de répercuter une grande partie des augmentations de coûts sur leurs clients », indique le rapport. « Pour l’avenir, les contacts prévoient faire face à des augmentations de coûts et facturer des prix plus élevés dans les mois à venir. »

Ils ont également cité des pénuries de main-d’œuvre qui persistent même avec des incitations accrues à récupérer les employés. Le taux de chômage national est de 6,1%, et le marché du travail est à la croisée d’une forte demande de travailleurs mais de problèmes d’offre malgré 9,8 millions de travailleurs en marge et plus de 8 millions d’emplois disponibles.

« Dans l’ensemble, la croissance des salaires a été modérée, et un nombre croissant d’entreprises ont offert des primes à la signature et augmenté les salaires de départ pour attirer et retenir les travailleurs. Les contacts s’attendaient à ce que la demande de main-d’œuvre reste forte, mais l’offre limitée, dans les mois à venir », indique le rapport de la Fed. .

Les responsables de la Fed ont minimisé les craintes inflationnistes, affirmant qu’ils s’attendent à ce que la vague actuelle de pressions sur les prix se dissipe dans les mois à venir. Ils attribuent une inflation bien supérieure à leur objectif de 2% à des perturbations et des pénuries temporaires de la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’à des comparaisons faussées par rapport à il y a un an, lorsque des responsables gouvernementaux ont fermé l’économie dans le but de lutter contre la pandémie.

Les répondants à l’enquête la plus récente de la Fed indiquent des pressions sur les prix à tous les niveaux.

Des contacts dans la région de New York ont ​​signalé que les entreprises augmentaient les prix pour lutter contre les hausses des prix des intrants, tandis que Cleveland a déclaré que les problèmes de chaîne d’approvisionnement faisaient « augmenter » les coûts tandis que « les hausses de prix se sont généralisées alors que les entreprises tentaient de suivre la hausse des coûts ».

Minneapolis a cité « une demande robuste tempérée par des pénuries de stocks et la hausse des prix ». A San Francisco, « l’activité économique … s’est considérablement développée » tandis que « les salaires et l’inflation se sont encore accélérés ».

Malgré la montée de l’inflation, la plupart des responsables de la Fed se disent satisfaits de l’état actuel de la politique.

« Bien qu’une vigilance continue soit nécessaire, les données sur l’inflation et l’emploi semblent jusqu’à présent refléter un désalignement temporaire de l’offre et de la demande qui devrait s’estomper avec le temps à mesure que la hausse de la demande se normalise, que la réouverture est terminée et que l’offre s’adapte à la nouvelle normalité post-pandémique, » Le gouverneur de la Fed, Lael Brainard, a déclaré mardi dans un discours.

Brainard a ajouté que la Fed est « loin de nos objectifs » en ce qui concerne les gains d’emploi inclusifs et elle pense que « rester stable » est la meilleure piste à ce stade.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a adopté une approche différente, déclarant mercredi qu’il pense que la banque centrale devrait au moins envisager de réduire ses achats mensuels d’actifs, actuellement à un minimum de 120 milliards de dollars.

« Avec la reprise de l’économie et tant de soutien budgétaire et d’accommodement monétaire, il existe un risque à la hausse d’une augmentation de l’inflation », a-t-il déclaré. « À la Fed, nous prévoyons de maintenir le taux des fonds fédéraux bas pendant longtemps, mais il est peut-être temps de penser au moins à penser à réduire nos 120 milliards de dollars d’achats mensuels d’obligations du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires. »

L’appétit pour la réduction jusqu’à présent s’est limité aux présidents régionaux ; Brainard, les autres gouverneurs et le président de la Fed, Jerome Powell, ont largement déclaré qu’ils n’étaient pas encore prêts à changer de politique.

