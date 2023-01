Les entreprises où les travailleurs sont les plus susceptibles de devenir fondateurs

Il faut toujours commencer quelque part. Dans le cas de nombreux fondateurs de startups prospères, cela signifie travailler un jour avant d’être prêts à se lancer et à démarrer leur propre entreprise.

Alors, quels sont les meilleurs endroits où travailler pour les futurs fondateurs ? Plusieurs grandes entreprises sont en tête de liste, selon un nouveau rapport de la plateforme de prêt aux petites entreprises OnDeck, qui a examiné de grandes entreprises américaines avec des taux élevés d’anciens employés lançant leur propre entreprise.

Ces grands noms incluent le géant du conseil en gestion Bain & Company, le géant des services financiers Goldman Sachs et même Twitter, la plateforme de médias sociaux récemment acquise par Elon Musk.

Bain, basé à Boston, arrive en tête de liste avec 8,13% d’anciens employés qui deviendront fondateurs, le plus élevé de toutes les entreprises dans l’analyse d’OnDeck. Notable anciens élèves de Bain & Co. qui ont connu un succès entrepreneurial comprennent le fondateur de Zynga, Mark Pincus, et le cofondateur d’Intuit, Scott Cook.

Voici les cinq premiers :

Bain & Company : 8,13 % des anciens salariés ont créé leur propre entreprise. Olivier Wyman : 7,93 % McKinsey & Compagnie : 7,75 % Stratégie& : 7,44 % Universal Music Group : 7,39 %

Pour déterminer son classement, OnDeck a commencé par une liste des 100 plus grands employeurs de chaque État, sur la base des données du site Web de recherche d’emploi Zippia. OnDeck a ensuite analysé les profils LinkedIn de plus de 228 000 employés qui avaient déjà travaillé dans ces entreprises à travers les États-Unis pour déterminer combien d’entre eux avaient lancé leur propre entreprise en tant que fondateur ou cofondateur unique.

Les quatre premières entreprises de la liste d’OnDeck sont toutes issues du monde du conseil, ce qui n’est pas surprenant : les consultants de ces entreprises sont souvent chargés d’aider les clients à affiner leur gestion et leurs stratégies commerciales.

S’ils décident finalement de mettre ces compétences au service de leur propre startup, leurs relations avec des investisseurs et d’autres clients aux poches profondes peuvent leur donner une longueur d’avance lorsqu’ils accèdent au financement nécessaire pour lancer et développer une nouvelle entreprise.

Twitter est l’entreprise technologique la mieux classée de la liste, avec 6,17% d’anciens employés qui lancent leur propre entreprise. Avoir une entreprise technologique de renom sur votre CV est un moyen d’attirer l’attention d’investisseurs potentiels, et vous rencontrerez d’autres travailleurs technologiques talentueux que vous pourrez potentiellement embaucher plus tard.

Certains des travailleurs de la technologie qui sont partis – que ce soit par licenciement ou par choix – au milieu de la prise de contrôle de Twitter par Musk lancent déjà des rivaux de microblogging, comme déversement. L’histoire de la société en matière de production d’entrepreneurs remonte même à ses propres fondateurs : Jack Dorsey a lancé la plateforme de paiement Square et Evan Williams a fondé Medium, tous deux après Twitter.

Si vous travaillez à Wall Street, vous pouvez vous connecter avec des investisseurs potentiels qui pourraient soutenir de futures entreprises. Ce fut le cas du milliardaire Jeff Bezos, qui a quitté son emploi au fonds spéculatif de Wall Street DE Shaw en 1994 pour déménager à Seattle et lancer une entreprise de commerce électronique qui est devenue Amazon, a noté OnDeck.

Goldman Sachs est en tête des sociétés de services financiers dans le classement d’OnDeck, avec 5,92 % d’anciens employés devenus fondateurs. Celles anciens élèves notables comprennent le milliardaire de capital-investissement Robert Smith, le fondateur et PDG de Vista Equity Partners, et le co-fondateur de Coinbase Fred Ehrsam.

En se concentrant principalement sur les grandes entreprises, le rapport d’OnDeck ne fournit pas une liste exhaustive. Travailler dans une startup avant d’en lancer une vous-même peut offrir une expérience inestimable sur ce qu’il faut pour lancer une nouvelle entreprise.

En effet, les entrepreneurs aiment Michael Seibel de Y Combinator conseillez aux aspirants fondateurs de travailler d’abord pour d’autres startups dans leur secteur d’intérêt avant de se lancer seuls.

