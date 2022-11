Les entreprises ont encore beaucoup trop d’espace de bureau et elles ne peuvent pas le vendre

Les seuls propriétaires immobiliers qui vendent aujourd’hui sont soit à court d’argent, soit assis sur des trophées. Et ces trophées sont rares et espacés. Selon CoStar, les bureaux médicaux et les laboratoires bien loués avec des locataires à cote de crédit élevée et des sources de revenus sûres attirent toujours beaucoup l’attention des investisseurs, mais c’est à peu près tout. Toute entreprise qui a abandonné un bureau satellite qui était autrefois essentiel pour son personnel en poste, est assise sur une propriété qui, selon Ptacek, “personne n’achètera pour rien de moins qu’un rabais substantiel”.

Les directeurs financiers nous ont dit qu’au fur et à mesure que leurs entreprises adoptent des modèles hybrides de travail et de hub d’entreprise qui utilisent moins, voire pas du tout, les bureaux satellites, il y a des biens immobiliers à vendre. Et ils ne le vendent pas maintenant. Ptacek dit que c’est la bonne décision.

Comment doux? Selon Elizabeth Ptacek, directrice principale de l’analyse du marché chez CoStar, société d’information et d’analyse sur l’immobilier commercial, il y a actuellement 232 millions de pieds carrés d’immobilier commercial excédentaire à sous-louer. Pour mettre ces chiffres en perspective, le siège social d’Amazon mesure 8 millions de pieds carrés. Encore plus révélateur, les 232 millions de pieds carrés représentent le double du niveau de surplus d’avant la pandémie.

Entre le choc de l’immobilier commercial dû à la tendance du travail à distance, suivi de la hausse des taux d’intérêt et la perspective d’une nouvelle récession, ce n’est pas le moment de vendre même si Ptacek dit que les propriétaires d’immobilier commercial devraient s’attendre à ce que la situation empire encore. CoStar prévoit que l’excédent de sous-location persistera alors que les entreprises craignent de devoir licencier des travailleurs et de procéder à d’autres coupes avant une récession, et cela va plus loin : la superficie en sous-location ne reviendra jamais au niveau d’avant la pandémie, a-t-elle déclaré.

Le ralentissement de l’activité d’investissement que Ptacek a décrit comme un ralentissement graduel jusqu’à présent, deviendra un “ralentissement spectaculaire” après la fermeture du pipeline d’accords signés aux deuxième et troisième trimestres avant que les taux ne commencent à augmenter. “L’impact le plus important est devant nous, et le coût d’emprunt plus élevé aura un impact et, dans de nombreux cas, éliminera les investisseurs à effet de levier”, a-t-elle déclaré.

C’est une mauvaise situation, mais elle a dit que pour les propriétaires de biens immobiliers d’entreprise, si le coût de la dette immobilière est bon marché et que le bilan est solide, asseyez-vous sur l’immobilier.

Alors que les entreprises en sont encore aux premiers jours de leurs expériences de travail hybride, ce n’est pas seulement l’incertitude économique, mais aussi l’incertitude quant à l’évolution de l’occupation des bureaux au fil du temps, qui devrait inciter les entreprises à ne pas appuyer sur la gâchette des ventes d’actifs. Les baux qui devaient être renouvelés étaient un appel facile à faire (y mettre fin), et les entreprises peuvent toujours signer de nouveaux baux (probablement à des taux encore meilleurs) si et quand elles ont besoin de faire cet appel.

“Tout est encore en train de trembler et vous le voyez, vous voyez les grandes entreprises un jour complètement à distance et le lendemain signer d’énormes baux et dire à tout le monde, ‘De retour au bureau’, puis à la minute où ils le font, les employés expriment leur consternation et ils disent , ‘Pas grave.’ Tout est en pleine mutation”, a déclaré Ptacek.

L’incertitude est le tueur ultime, a-t-elle déclaré. Personne ne veut acheter des actifs avec le risque d’une absence de demande à moins d’une baisse des loyers de 50 %. Il est difficile en ce moment, dit-elle, pour l’acheteur ou le vendeur d’atteindre ce qui serait défini comme un “prix raisonnable”.

Les entreprises doivent s’attendre à ce que la situation soit encore pire dans un an.

“C’est probablement une hypothèse juste que cela ne va pas être beaucoup mieux dans un an, en termes de demande”, a-t-elle déclaré. “Il pourrait y avoir une autre jambe vers le bas dans les transactions.”

La vague de ventes en difficulté qui se produit généralement en période de ralentissement ne s’est pas encore produite, et c’est dans les délais, car elles ont tendance à retarder de quelques années le début des ralentissements. Ptacek a noté qu’après 2008, le pic de la vague de ventes d’actifs en difficulté ne s’est produit qu’en 2010/2011.

“Lorsque les prêts arrivent à échéance et qu’ils ont des difficultés, c’est refinancer ou vendre”, a-t-elle déclaré. Et plus d’emprunteurs ne seront pas en mesure de refinancer, et la vague de ventes en difficulté s’ensuivra. “Il y aura probablement un certain niveau de détresse qui pèsera sur les prix, donc vous pourriez, en tant que propriétaire, vous retrouver dans quelques années dans une position où l’environnement est encore moins favorable. Mais ce n’est pas comme si c’était un bon environnement aujourd’hui”, a-t-elle déclaré. a dit.