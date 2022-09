Une poignée d’entreprises massives ont reçu de mauvaises notes sur la façon dont elles ont répondu à un large éventail de problèmes de droits de vote et de démocratie, y compris l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, selon un nouveau rapport d’un groupe de responsabilité d’entreprise.

Accountable.US, un organisme de surveillance des entreprises à but non lucratif 501(c)(3), publie son American Democracy Scorecard, qui classe les 100 meilleures entreprises du Fortune 500. )(3) groupe à but non lucratif qui finance souvent des causes progressistes. Le New Venture Fund a dépensé plus de 440 millions de dollars en 2020, selon son dernier formulaire de dépôt 990, y compris un don de 1,4 million de dollars à Accountable.US.

Le groupe a donné une évaluation sévère de la façon dont les titans des entreprises américaines ont géré les droits de vote et la démocratie. Plus de 60% des entreprises évaluées ont reçu une note de lettre F défaillante, selon les scores présentés pour la première fois à CNBC et qui devraient être rendus publics cette semaine.

Beaucoup d’autres entreprises notées comme responsables ne s’en sont pas beaucoup mieux tirées. Un autre 16% ont reçu une note D, 5% ont obtenu un C et 13% ont reçu une note B. Aucune des entreprises n’a obtenu une note A.

Les entreprises qui ont reçu une note F comprennent Comcast, la société mère de NBCUniversal, AT&T, Home Depot, Pfizer, Boeing et Verizon. Ceux qui ont reçu une note B de Accountable incluent Tesla, Apple, Citigroup et Bank of America.

“Les Américains disent massivement que les entreprises devraient défendre la démocratie, mais nous voyons la grande majorité des grandes entreprises échouer lamentablement”, a déclaré Kyle Herrig, président de Accountable.US, dans un communiqué à CNBC. Herrig prévoit d’envoyer des lettres aux PDG des 10 sociétés les moins bien notées.

Il prévoit de dire aux PDG qu’ils “échouent actuellement à défendre la démocratie” mais qu'”il n’est pas trop tard pour définir vos priorités et commencer à aligner vos valeurs sur les valeurs partagées par la plupart des Américains”, selon une lettre adressée au PDG d’AT&T, John Stankey.

Le nouveau tableau de bord pourrait exercer une pression supplémentaire sur les entreprises pour qu’elles modifient à la fois leurs plans pour les élections de mi-mandat de 2022 et leur engagement global sur la législation sur le droit de vote.

La méthodologie de notation du groupe s’est concentrée sur quatorze critères, notamment si l’entreprise a soutenu les législateurs qui se sont opposés à la législation relative au vote, et si l’entreprise a fait un don aux campagnes des législateurs républicains qui se sont opposés à la certification de l’élection présidentielle de 2020.

Les représentants des entreprises nommées dans cette histoire n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires.

Le tableau de bord vient au milieu d’une vague de questions sur le rôle que les entreprises devraient avoir alors que le Congrès réfléchit à la manière de répondre à l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole et aux lois électorales restrictives des États.

Les républicains du Sénat ont voté pour bloquer une paire de projets de loi sur le droit de vote en janvier. Sens démocrate. Kyrsten Sinema de l’Arizona et Joe Manchin de Virginie-Occidentale ont ensuite rejoint le GOP pour s’opposer aux modifications des règles d’obstruction systématique de la chambre, qui auraient pu permettre aux démocrates d’adopter eux-mêmes des lois.

Une nouvelle NBC sondage d’août a montré que 21% des personnes interrogées ont déclaré que les “menaces contre la démocratie” étaient le problème le plus important auquel le pays était confronté quelques mois à peine avant les élections de mi-mandat, une proportion plus élevée que n’importe quel autre problème.

Le tableau de bord arrive également alors que le comité restreint de la Chambre enquête sur les origines de l’attaque du 6 janvier par des partisans de l’ancien président Donald Trump. objectifs d’avoir des audiences supplémentaires en septembre.

Plus de 140 législateurs républicains ont décidé de s’opposer aux résultats des élections de 2020 après l’émeute du 6 janvier. Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, a déclaré plus tard Reuter qu’il “était d’accord avec les objections qui ont été faites à deux États, en particulier parce que des questions constitutionnelles ont été soulevées au sujet des changements apportés aux processus électoraux et si ces changements ont été approuvés par leurs législatures respectives, comme l’exige l’article II”.

Accountable dit qu’au 19 août, son examen des documents déposés par la Commission électorale fédérale montre que les comités d’action politique des entreprises ont fait don de plus de 20 millions de dollars au cours du cycle électoral de 2022 aux législateurs qui se sont opposés à une législation électorale telle que la loi sur la liberté de vote dirigée par les démocrates.

De nombreuses entreprises après l’attaque du 6 janvier ont déclaré que leurs PAC cesseraient de contribuer aux campagnes des opposants ou aux législateurs des deux côtés de l’allée. Certaines entreprises ont recommencé à donner à ces campagnes.

Au moins 5 millions de dollars sont passés des PAC d’entreprise aux opposants aux élections de 2020 ce cycle, selon les données d’Accountable.

Par exemple, Accountable dit que Home Depot a obtenu une note F en partie à cause de ses dons aux législateurs fédéraux qui se sont opposés à la législation électorale et se sont opposés à la certification des élections de 2020. Les données du groupe montrent que la société PAC a fait don d’au moins 845 000 $ aux membres du Congrès qui se sont opposés à la législation fédérale sur le droit de vote.

Le rapport indique que la société Home Depot PAC a fait don d’au moins 360 000 $ aux législateurs qui se sont opposés à la certification des résultats de l’élection. L’entreprise a dit après le 6 janvier qu’il “s’arrêtait pour prendre le temps d’examiner attentivement et de réévaluer chacun des membres qui avaient voté pour s’opposer aux résultats des élections avant d’envisager d’autres contributions”.