Drapeaux du Royaume-Uni et de l’UE

Les entreprises ont accueilli avec soulagement l’accord commercial sur le Brexit, mais ont averti qu’il restait encore du travail à faire.

Dans un communiqué, le numéro 10 a déclaré: « L’accord est une excellente nouvelle pour les entreprises de toutes les régions du Royaume-Uni. »

Mais la CBI a averti que les entreprises avaient besoin d’une confirmation urgente des délais de grâce pour lisser le bord de la falaise sur tout, des données aux règles d’origine.

«Nous devons veiller à ce que les marchandises continuent à traverser les frontières», a déclaré Tony Danker, directeur général de CBI.

Il a déclaré que l’accord « apportera un énorme soulagement aux entreprises britanniques à un moment où la résilience est à son plus bas niveau historique ».

« Mais en arrivant si tard dans la journée, il est vital que les deux parties prennent des mesures instantanées pour maintenir le commerce et les services en circulation pendant que les entreprises s’ajustent. »

La CBI a déclaré qu’une orientation immédiate du gouvernement était nécessaire dans tous les secteurs.

Contrôles et formalités administratives

Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium, a exhorté les gouvernements de l’UE et du Royaume-Uni à œuvrer pour mettre en œuvre le nouvel accord le plus rapidement possible.

« Ils doivent s’assurer qu’il n’y a pas de tarifs dès le premier jour et trouver de nouvelles façons de réduire les contrôles et les formalités administratives que nous verrons à partir du 1er janvier », a-t-elle déclaré.

« Les entreprises sont sans aucun doute soulagées d’apprendre qu’un accord a été conclu et espèrent qu’il sera maintenant ratifié par les parlements respectifs à travers l’Europe », a déclaré Richard Burge, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Londres.

« Cependant, sur le terrain pour les entreprises, il y aura probablement encore des questions sans réponse et des détails opérationnels manquants. »

Les syndicats ont une opinion plus sombre. La secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a déclaré: « Cet accord vaut mieux que rien, mais pas de beaucoup. Il ne protégera pas les emplois et mettra en jeu les droits durement acquis des travailleurs ».

Le groupe d’activités Logistics UK était optimiste quant à l’opération.

« Cela supprime le risque que des droits de douane soient imposés sur presque tous les articles importés de l’UE, ce qui aurait augmenté les prix et ralenti le taux de croissance économique », a déclaré Elizabeth de Jong, directrice de la politique du groupe.

Elle a appelé le Premier ministre à « tenir sa promesse de niveler la Grande-Bretagne », déclarant: « Il doit agir vite. Il ne peut plus être question de pointer du doigt l’UE ».

Services financiers

Des préoccupations ont été exprimées quant au fait que les services financiers ne faisaient pas partie de l’accord commercial.

« L’accord devrait être moins critiqué pour ce qu’il contient que pour ce qu’il ne contient pas – à savoir l’avenir des services financiers », a déclaré Daniel Pinto, directeur général de Stanhope Capital Group.

Il a déclaré que la ville devait maintenant prendre son avenir en main. « Après le Brexit, il devrait attirer les entreprises internationales et réorganiser son cadre réglementaire pour le rendre beaucoup plus flexible. »

Nicolas Mackel, directeur général de Luxembourg for Finance, a déclaré que l’accord était une nouvelle positive pour les services financiers.

« Alors que les services financiers n’ont jamais été couverts par les négociations commerciales, cette percée vitale est de bon augure pour les conversations qui se déroulent autour des équivalences et de la délégation », a-t-il déclaré.

« Jusqu’à présent, l’ambiance aigrie des négociations sur les relations futures mettait ces importantes passerelles financières à travers la Manche sous une forte pression et il y avait un risque d’effondrement. »