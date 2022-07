Les entreprises numériques de santé mentale font l’objet d’un examen minutieux et suscitent des inquiétudes croissantes

Le Dr Varun Choudhary, médecin-chef de Talkspace, un fournisseur de thérapie en ligne et mobile, a déclaré que les entreprises en ligne peuvent aider les patients qui font face à des obstacles financiers, culturels et d’accessibilité à la thérapie traditionnelle. Il a déclaré que les clients pourraient vouloir la commodité d’obtenir des soins en ligne à domicile.

“En rassemblant des patients sur une plate-forme de téléthérapie, Talkspace étend sa capacité à fournir un traitement”, a-t-il déclaré. La société, dont le siège est à New York, affirme avoir servi plus d’un million de personnes avec 3 000 fournisseurs dans les 50 États, et facture 400 $ ou plus par mois pour quatre sessions hebdomadaires en direct.

La recherche suggère que la thérapie dispensée en ligne peut être efficace et, stimulée par la pandémie de covid-19, de nombreux thérapeutes individuels proposent des séances en ligne avec leurs patients. Mais la prolifération rapide de l’industrie de la thérapie commerciale en ligne inquiète certains professionnels de la santé mentale traditionnels qui ont fait part de leurs inquiétudes concernant la publicité agressive pour les services en ligne et la question de savoir si les soins aux patients sont compromis par une formation et une rémunération inadéquates pour les thérapeutes travaillant dans certaines entreprises numériques. En outre, les reportages contiennent des protocoles de prescription détaillés et douteux, après quoi les forces de l’ordre fédérales ont lancé des enquêtes sur une entreprise.