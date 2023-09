« Les entreprises mettent leurs employés au défi de démissionner »

Le débat sur le retour au pouvoir ne voit pas de fin alors que les entreprises sont aux prises avec les mandats et les réactions négatives des employés qui s’ensuivent. Alors que 90 % des entreprises prévoient de mettre en œuvre des politiques de retour au bureau d’ici fin 2024, la flexibilité reste une priorité absolue pour les salariés – et son absence pourrait les pousser à rechercher d’autres opportunités. Cependant, c’est exactement ce que veulent certaines entreprises, selon les experts du lieu de travail avec lesquels CNBC Make It s’est entretenu.

« Les entreprises ne le diraient jamais en raison des implications juridiques », a déclaré Dan Schawbel, associé directeur chez Workplace Intelligence et auteur à succès du New York Times. « Une entreprise pourrait profiter d’un mandat de retour au bureau comme d’une opportunité pour restructurer ses effectifs. » Schawbel a ajouté qu’une entreprise qui pourrait recourir à cette tactique de « licenciement secret » est AT&T, qui a récemment exigé que 60 000 managers répartis dans 50 États travaillent en personne – mais uniquement dans des bureaux situés sur neuf sites seulement. Un employé d’AT&T a déclaré Bloomberg dans un rapport de juin que le nouveau mandat de retour au pouvoir de l’entreprise de télécommunications était « un loup licencié » déguisé en mouton. AT&T n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CNBC Make It.

Le RTO est un moyen peu coûteux et sale pour les entreprises d’éviter les complications juridiques et les obligations financières associées aux licenciements. Laurie Ruettimann Conseiller de carrière

Rendre le travail « peu attrayant »

La nécessité de provoquer des licenciements modérés par le biais de mandats RTO pourrait être motivée par des menaces économiques, craintes de récession et changements liés aux dépenses de consommation, ont déclaré des experts en milieu de travail à CNBC Make It. « Certaines entreprises se sont retrouvées aux prises avec des biens immobiliers très coûteux alors que leurs effectifs et souvent leurs clients se tournent vers le télétravail et le numérique. Les entreprises doivent perdre un peu de poids par tous les moyens possibles », a déclaré Meghan Biroun expert en gestion des talents et en milieu de travail.

Cette tactique de « licenciement en douceur » n’est pas nouvelle, a déclaré Schawbel, et elle ne se présente pas uniquement sous la forme de mandats RTO. Voici d’autres moyens par lesquels les entreprises peuvent provoquer des licenciements : 1. Ralentir ou arrêter le processus de recrutement Permettre l’attrition naturelle (départ d’employés en raison de démissions, de départs à la retraite ou pour d’autres raisons) pour réduire progressivement les effectifs au fil du temps sans licencier activement les employés. 2. Proposer des rachats volontaires ou des formules de retraite anticipée aux salariés Cela encourage les salariés à quitter l’entreprise selon leurs propres conditions, tout en permettant à l’entreprise de réduire ses effectifs sans recourir à des licenciements involontaires. 3. Réduire les heures de travail ou mettre en place un congé temporaire Cela signifie que les employés travaillent moins d’heures ou prennent des congés sans solde pendant une période spécifique, aidant ainsi l’entreprise à réduire ses coûts tout en conservant la main-d’œuvre.

L’objectif était de cibler les personnes qui abandonnent discrètement et ceux qui ont des opportunités ailleurs en rendant l’environnement de travail actuel peu attrayant. Laurie Ruettimann Conseiller de carrière

Laurie Ruettimann, conseillère en carrière et experte en milieu de travail, est du même avis, affirmant qu’elle a dû recourir aux mêmes tactiques de « licenciement en douceur » en 2001. « [We were] restructurer les responsabilités en matière de reporting pour rendre les travailleurs moins à l’aise, ou augmenter subtilement la charge de travail ou les tâches des personnes exemptées d’heures supplémentaires », a-t-elle ajouté. « L’objectif était de cibler les abandons discrets et ceux qui avaient des opportunités ailleurs en rendant l’environnement de travail actuel peu attrayant. » De la même manière, les mandats RTO peuvent être particulièrement fastidieux – en supprimant des avantages tels que la flexibilité, la possibilité de prendre soin des autres à la maison et en économisant du temps et de l’argent sur les déplacements domicile-travail. « Réduire ces acquis, comme le travail à distance et les horaires flexibles, est audacieux, mais les entreprises osent les employés à démissionner », a ajouté Ruettimann.

Amazon, par exemple, a doublé sa politique de RTO en exigeant que certains employés soient transférés vers un hub central. Cela a incité certains salariés à partir au lieu de déraciner leur famille ou de rompre leur bail. Un mandat RTO présente également une opportunité pour certaines entreprises de supprimer du personnel en évaluant les performances individuelles dans de nouvelles circonstances, a déclaré Schawbel. « Les employés jugés moins productifs ou moins adaptables pendant cette phase pourraient potentiellement être la cible de licenciements », a-t-il ajouté. « Si une entreprise décide que certains rôles doivent être exercés au bureau, elle peut licencier des travailleurs à distance, puis lancer un nouveau processus d’embauche pour pourvoir ces postes avec des employés disposés à travailler au bureau. »

Pourquoi ça marche pour les entreprises – ou pas

Pourquoi les entreprises n’appelleraient-elles pas un chat un chat ? Cela pourrait être dû à une multitude de raisons, mais les experts ont déclaré à CNBC Make It que « cela se résume finalement à une question d’argent ». « Le RTO est un moyen peu coûteux et sale pour les entreprises d’éviter les complications juridiques et les obligations financières associées aux licenciements », a déclaré Ruettimann. Certaines de ces obligations comprennent des indemnités de départ et une assurance chômage, que les entreprises ne sont pas tenues de fournir si les employés décident de partir de leur propre chef. En associant les licenciements à une stratégie plus large sur le lieu de travail, l’entreprise peut orienter le discours et gérer la manière dont l’information est perçue par les employés et le public, a déclaré Schawbel.

On suppose que ceux qui ne souhaitent pas retourner au bureau ne sont peut-être pas aussi investis dans l’avenir de l’entreprise, ce qui les rend plus susceptibles de partir volontairement.

« L’annonce de licenciements directs peut entraîner une baisse du moral des employés restants, ce qui pourrait affecter la productivité et l’ambiance générale du lieu de travail », a-t-il ajouté. « En encadrant les licenciements dans le cadre d’une stratégie plus large, l’entreprise pourrait tenter de minimiser l’impact négatif sur le moral. Cela peut également conduire à moins de spéculations sur la santé et la stabilité financières de l’entreprise. » De nombreux dirigeants et professionnels des ressources humaines pensent qu’ils peuvent évaluer le niveau d’engagement de leurs employés en comptant les têtes et en comptant ceux qui reviennent au bureau, a déclaré Ruettimann. « On suppose que ceux qui ne souhaitent pas retourner au bureau ne sont peut-être pas aussi investis dans l’avenir de l’entreprise, ce qui les rend plus susceptibles de partir volontairement », a-t-elle ajouté. « Mais ce processus est imparfait… Beaucoup de ceux qui restent [may not be more invested but] ont peur ou n’ont pas la possibilité de partir. Les licenciements modérés peuvent également se retourner contre eux en surmenant les employés restants, entraînant un épuisement professionnel et une réduction de la productivité.