Les entreprises manquent de capacité pour tenir leurs promesses en matière de climat : président de Microsoft

Au fur et à mesure que l’industrie mûrit, des outils émergeront pour faciliter le suivi, mais avec tant d’incertitude aujourd’hui, certaines entreprises évitent du tout de prendre des engagements en matière de climat, selon Greg Guyet, co-CEO de Global Banking and Markets chez HSBC.

Par exemple, Smith a déclaré qu’il s’agissait d’un “effort constant” pour éduquer les gens sur la trois catégories d’émissions . Une catégorie, émissions de portée trois , regroupent l’ensemble des activités et actifs de la chaîne de valeur d’une entreprise. Il a tendance à être le plus grand – et le plus difficile à suivre.

“Souvent, lorsque les gens sont enthousiastes et occupés, ils croient que leurs bonnes intentions se transformeront en progrès, presque de manière trompeuse”, a déclaré Smith. “Vous devez pouvoir compter, vous devez pouvoir mesurer, et vous devez mettre les systèmes et les personnes en place pour conduire le changement que vous avez promis d’apporter. Et ce qui est mauvais à le moment est qu’il y a un manque de capacité à tous les niveaux.”

Brad Smith, président de Microsoft ; Irina Gorbounova, responsable du XCarb Innovation Fund chez ArcelorMittal ; et Greg Guyett, le co-PDG de la banque mondiale et des marchés chez HSBC rejoignent Rich Lesser, le président mondial du Boston Consulting Group sur scène au Breakthrough Energy Summit à Seattle.

“Cela devient presque un élément indispensable de la licence d’exploitation”, a déclaré Smith. “Si vous pensez à ce que nous faisons en tant qu’entreprise – fournir des services cloud, des données, de l’IA, une infrastructure numérique – cela implique cet effort massif pour construire des centres de données dans le monde entier, qui doivent tous fonctionner à l’électricité. Et donc quand vous vraiment réfléchissez-y, il devient clair que nous ne pourrons pas nous développer pour répondre aux besoins de nos clients, à moins que nous n’apportions au réseau plus d’énergie renouvelable.”

Actuellement, en particulier en Europe, l’énergie est en forte demande. Pour que Microsoft étende ses activités, il doit apporter plus d’énergie propre au réseau afin que l’entreprise n’ajoute pas à la pénurie d’énergie.

“La pire chose qui puisse nous arriver, à nous ou à n’importe quelle industrie, est de voir certains des gros titres qui sont apparus au Royaume-Uni au cours des six derniers mois :” Il y a une pénurie d’électricité, nous devons décider si les gens peuvent l’utiliser. ou des ordinateurs », a déclaré Smith. “Le peuple gagnera dans toute démocratie. Nous devons penser à l’avenir.”

Les objectifs de Microsoft en matière de climat d’entreprise sont ambitieux : réduire de plus de moitié les émissions de carbone et éliminer plus de carbone qu’il n’en produit d’ici 2030 ; et éliminer tout le carbone émis par la consommation électrique d’ici 2050.

HSBC a une approche similaire, a déclaré Guyett.

“Si vous pensez à notre empreinte dans des endroits comme l’Inde et l’Asie du Sud-Est, vous pensez aux catastrophes naturelles qui se sont produites et vous pensez au portefeuille de crédit que nous avons sur ces marchés, il est assez clair que non seulement avoir une licence pour fonctionner aujourd’hui, mais pour nous assurer que nous serons en affaires dans cinq ans, dans 10 ans, nous devons faire partie de la réponse dans cette transition pour changer l’environnement naturel », a déclaré Guyett.

L’urgence entourant le changement climatique a atteint un point tel que la guerre entre la Russie et l’Ukraine et l’inflation persistante ont fait grimper les prix de l’énergie, en particulier en Europe. Mais la nature spécifique de la guerre en Ukraine a rendu la résolution de la crise climatique plus urgente, même si ce n’est pas à cause du réchauffement climatique.

“D’une certaine manière, une doublure argentée, si vous pouvez l’appeler ainsi, de la situation que nous connaissons actuellement dans le monde est que la transition vers plus d’énergie renouvelable et moins de carbone n’est pas seulement une question de climat maintenant, c’est une question de sécurité énergétique », a déclaré Guyett.

L’énergie propre et renouvelable est démocratiquement disponible, tandis que les combustibles fossiles sont répartis dans des poches géographiques.

“Vous pouvez toujours différer l’achat d’un véhicule électrique, ou l’entreprise peut toujours différer l’achat ou l’investissement dans les énergies renouvelables aujourd’hui parce que c’est peut-être plus coûteux, mais je pense que lorsqu’il s’agit de disponibilité et de sécurité énergétique, cela devient quelque chose qui est vraiment très clairement pas facultatif », a déclaré Guyett.