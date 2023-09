Les entreprises locales se préparent à un TIFF « plus doux » alors que les grèves à Hollywood se poursuivent

Chaque année, lorsque le Festival international du film de Toronto a lieu, peu de gens sont aussi occupés que Charles Khabouth.

L’imprésario de la vie nocturne possède l’hôtel Bisha et plus d’une douzaine de restaurants et de clubs où Margot Robbie, George Clooney, Matt Damon et Javier Bardem auraient siroté du vin, se côtoyaient ou faisaient la fête ces dernières années.

Khabouth s’attend toujours à du buzz autour de ses salles cette année mais sait que ce TIFF sera « plus doux » que ceux du passé.

« Ce ne sera peut-être pas un 10, ce sera un huit, mais ce sera quand même génial », a déclaré le roi du divertissement une semaine avant le coup d’envoi du festival de 11 jours, le 7 septembre.

Les attentes ont été tempérées par les deux grèves hollywoodiennes qui ont stoppé les productions cinématographiques et télévisuelles et sabordé les conférences de presse, les tapis rouges et les premières de stars alors que la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists et la Writers Guild of America ont pris le piquet. lignes au printemps et en été.

Alors que le TIFF ne précise pas combien de célébrités pourraient honorer ses tapis rouges – le festival n’a pas encore publié de liste d’invités – et refuse de partager les prévisions de fréquentation et les chiffres d’accréditation des médias avant la fin du festival, un sentiment d’incertitude plane.

Les restaurants locaux, les hôtels, les limousines et les sociétés de sécurité ne savent pas si leurs entreprises connaîtront la forte demande habituelle lors de l’événement.

Beaucoup s’attendent à une forte participation des stars étrangères et canadiennes qui ne sont pas visées par les règles de grève, mais se préparent à des foules plus réduites alors que les hitmakers hollywoodiens restent chez eux.

« Nous devons encore être prêts (même si) nous ne sommes toujours pas sûrs à ce jour du nombre de stars à venir », a déclaré Khabouth.

Le gouvernement fédéral a déclaré l’année dernière que le festival attire généralement plus de 700 000 visiteurs à Toronto et représente plus de 114 millions de dollars en activité économique dans la région.

Les entreprises locales, dont Milagro, considèrent régulièrement cette période comme la période la plus folle de l’année.

« Nous réservons notre restaurant et notre personnel et faisons tous nos préparatifs… comme si c’était un samedi soir pendant deux semaines entières », a déclaré Arturo Anhalt, fondateur du restaurant mexicain situé juste à côté de la rue King Ouest. Le TIFF prévoit de fermer ses portes pour des groupes d’organisations communautaires et des performances des rockeurs canadiens Nickelback, entre autres.

« Nous publions même des mémos à l’intérieur du restaurant disant de ne pas prendre de congés. Ce sont les deux semaines les plus chargées de l’année.

Anhalt constate déjà des signes d’une baisse de la fréquentation, car les réservations et les réservations de fêtes n’ont pas afflué à leur rythme habituel.

« Certains événements se produisent, mais les courriels n’étaient pas aussi intenses que les années précédentes », a-t-il déclaré.

« Beaucoup de gens ne seront pas attirés vers ce genre d’événements simplement parce que (les acteurs) ne sont pas là. »

Katherine Johannson, directrice des événements, des ventes et des partenariats chez Forthspace Hospitality Group, prédit également que « le TIFF sera un peu différent cette année ».

Les deux restaurants de l’entreprise, Coffee Oysters Champagne en face du Roy Thomson Hall et Marked by the Scotiabank Theatre, ont déjà des réservations pour des soirées célébrant des films allemands et canadiens, des dîners intimes de réalisateurs et la visite de retour d’un grand groupe australien.

« Mais évidemment, au milieu de la grève, nous avons perdu beaucoup de grands groupes américains », a-t-elle déclaré.

La plus grande réservation du secteur de l’hôtellerie pour ce TIFF concerne 230 invités, en baisse par rapport aux 500 personnes organisées l’année dernière.

« Il y a encore beaucoup de choses dans les livres, ce que je suis heureux de voir, mais peut-être pas à grande échelle », a déclaré Johannson.

Au coin de Marked, Petros82 se préparait à afficher complet pour les six premiers jours du TIFF et à accueillir ensuite une forte rotation de soirées liées aux films étrangers pendant le reste de l’événement.

Erin Breckbill, vice-présidente des ventes et du marketing du Peter & Paul’s Hospitality Group, a attribué l’activité à venir du restaurant grec au fait que son entreprise est l’un des partenaires officiels du TIFF en matière d’hospitalité et qu’elle héberge la RBC House, un lieu de fête phare que le sponsor principal du festival accueille chaque année. .

Le plan de la banque pour cet espace comprend un DJ set de la star du basket Shaquille O’Neal, un studio photo et vidéo du LA Times et une conversation avec le réalisateur de « Rustin » George C. Wolfe.

Même si Breckbill reconnaît que tous les restaurants ne seront pas aussi occupés qu’ils l’étaient au cours d’une année sans grève, elle a déclaré que le TIFF avait récemment partagé avec des partenaires hôteliers quelques noms de stars se dirigeant vers la ville et qui lui donnaient un sentiment de « très bonne » affaire.

« La semaine dernière, c’était très aléatoire et nous étions inquiets, mais l’organisation s’est vraiment mobilisée derrière les restaurants, les vendeurs locaux et les partenaires hôteliers et ils font vraiment un excellent travail », a-t-elle déclaré.

« Ces derniers jours, nous avons assisté à une formidable reprise, nous avons donc bon espoir que le TIFF sera aussi excitant que l’année dernière. »