Les entreprises locales collectent 1 800 $ pour faire un don au Conseil de santé mentale de Genève – Shaw Local

GENÈVE – Kelly et Alan Krause ont été inspirés par la promotion de mai comme Mois national de sensibilisation à la santé mentale et, par l’intermédiaire de leurs entreprises distinctes, ont fait don de 1 800 $ au Conseil de la santé mentale de Genève.

Suzy Shogren, présidente du conseil de la santé mentale de la ville, a déclaré qu’elle avait partagé le message avec son entraîneur, Kelly Krause, l’une des propriétaires de Énergie Forme & Bien-être.

« Elle a dit : ‘Attendez une minute. Je veux en parler », a déclaré Shogren lors de la réunion du conseil municipal du 18 juillet. “Elle a dit: ‘Expliquez davantage ce que vous faites.'”

Dans le cadre de la mission, le conseil de la santé mentale fait de l’éducation et du plaidoyer, en particulier en mai, pour promouvoir le message selon lequel “c’est OK de ne pas être OK”, a déclaré Shogren.

“Nous sommes tous dans le même bateau et continuons à parler et à partager entre nous parce que nous sommes ici les uns pour les autres”, a déclaré Shogren.

Krause a déclaré qu’elle souhaitait en faire la promotion dans son entreprise, mais qu’elle avait besoin de temps pour réfléchir à la manière de le faire.

Ainsi, la prochaine fois que Shogren est allé s’entraîner, Shogren a expliqué qu’ils attachaient des rubans verts et des arcs autour de la ville en mai pour promouvoir la santé mentale.

Krause a demandé certains des rubans et des arcs verts et a décidé de les offrir à ses clients afin qu’ils puissent rentrer chez eux et les attacher autour d’un arbre dans leur cour, a déclaré Shogren.

Et parce que l’entreprise de Krause, située au 1055 W. Orchard Road, North Aurora, dessert la région, elle contribuera à diffuser le message.

Krause est rentrée chez elle et a partagé son idée avec son mari, Alan, propriétaire de Clearwater Capital Partners, une société de gestion de patrimoine.

Ils ont créé un défi pour égaler par cinq fois tout ce que les clients de Kelly ont donné.

Kelly a présenté un chèque de 300 $ et Alan a présenté un chèque de 1 500 $ au Conseil de santé mentale de Genève.

“Le don fera partie de notre financement total en novembre lorsque les prestataires de services… rempliront les demandes de subvention”, a déclaré Shogren.

Environ 14 prestataires de services recherchent des fonds pour la santé mentale pour servir leurs clients, notamment Ecker Center for Behavioral Health, Elderday, Suicide Prevention Services, TriCity Family Services et Fox Valley Special Recreation Association.

Kelly a déclaré que son entreprise ne se concentrait pas seulement sur la santé physique, mais aussi sur la santé émotionnelle.

“C’est pourquoi je l’appelle Energy Fitness + Well-Being”, a déclaré Kelly. “Je le considère plus comme un centre de bien-être que comme une salle de sport. Nous devons prendre soin de tout notre être. Et Al et moi sommes à un moment de notre vie où redonner aux autres est vraiment important et nous sommes capables de le faire de différentes manières.

Depuis qu’ils ont ouvert la salle de sport, le couple a pris en charge un certain nombre d’organisations caritatives, a-t-elle déclaré.

“Mes membres ont trouvé d’excellentes façons d’aider et de redonner”, a déclaré Kelly. “Nous avons mené l’effort et ils ont juste intensifié et ont vraiment fait des choses merveilleuses.”

Al a déclaré que l’entreprise avait créé le Fondation de la capitale Clearwater pour faciliter les dons de bienfaisance.

“Chaque année, nous organisons également différents programmes et parrainons différentes organisations”, a déclaré Al. «Nous pensons que, compte tenu du succès que nous avons eu dans notre société de gestion de patrimoine privée, redonner à la communauté – répondre à différents besoins – est très important, très important pour nous. C’est un petit moyen que nous pouvons donner en retour. … Nous sommes toujours à la recherche de bonnes causes avec lesquelles partager notre succès.