Les entreprises liées à des paradis fiscaux « remportent un marché public sur six »

Les entreprises liées aux paradis fiscaux ont remporté un marché public sur six émis par le gouvernement sur une période de cinq ans, selon une nouvelle analyse.

Les travaillistes ont critiqué ce qu’ils ont appelé un “racket d’approvisionnement conservateur” tandis que d’autres ont qualifié les chiffres de “scandale”.

L’analyse de la Fair Tax Foundation a examiné les contrats de marchés publics émis par le gouvernement britannique entre 2014 et 2019.

Il a révélé que 17,5% des enchérisseurs retenus étaient au moins en partie domiciliés dans un paradis fiscal, notamment les îles Vierges britanniques, Panama et Jersey.

Ces contrats valaient au total 37,5 milliards de livres sterling, selon la Fair Tax Foundation.

Les accords financés par les contribuables couvraient la santé, les transports et les infrastructures, entre autres secteurs, selon Le gardienqui a d’abord rapporté l’analyse.

“Le racket des achats conservateurs voit des milliards d’argent des contribuables remis à des copains offshore”, a déclaré Angela Rayner du Labour, faisant écho aux commentaires qu’elle est sur le point de faire à la conférence du parti dimanche.

Elle a déclaré que son parti « mettrait un terme » à cela, en mettant fin aux « dons » aux paradis fiscaux et en donnant aux « marchands sordides leurs ordres de marche ».

Dimanche, Mme Rayner présentera le plan du Labour pour s’assurer que les contrats sont attribués «dans l’intérêt national» en incitant les fournisseurs à créer plus d’emplois, à former des travailleurs et à investir dans les communautés.

Elle a critiqué à plusieurs reprises la gestion des contrats par le gouvernement dans le cadre de la pandémie de Covid après l’annonce d’une “voie VIP” pour les contacts des responsables.

Parlant de l’analyse de la Fair Tax Foundation, le Women’s Equality Party a tweeté : “C’est un scandale”.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Le gouvernement a des normes élevées et s’attend à ce que les fournisseurs du secteur public paient la taxe à laquelle ils sont obligés.”

Ils ont déclaré que le non-paiement des impôts était « déjà un motif d’exclusion » et ont affirmé que le gouvernement avait « mené le monde dans la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales et dans l’amélioration de la transparence fiscale ».