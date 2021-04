Les manifestants portent des chaînes tout en tenant un sit-in à l’intérieur du bâtiment du Capitole en opposition au projet de loi 531 de la Chambre le 8 mars 2021 à Atlanta, en Géorgie. HB531 limitera les heures de vote anticipé, supprimera les boîtes de dépôt et exigera l’utilisation d’une pièce d’identité gouvernementale lors du vote par courrier.

Des centaines d’entreprises, de dirigeants et de célébrités ont publié mercredi une déclaration en opposition à «toute législation ou mesure discriminatoire» qui restreindrait l’accès aux urnes.

Les signataires comprennent des sociétés telles qu’Amazon, BlackRock et General Motors, ainsi que des particuliers, notamment le PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, l’acteur Leonardo DiCaprio et la star de la musique Ariana Grande.

Cette déclaration est la dernière et la plus importante manifestation de réaction des entreprises aux projets de loi électoraux soutenus par le GOP dans les législatures des États du pays qui, selon les défenseurs des droits civils, rendront le vote plus difficile pour les minorités.

Ken Chenault, ancien PDG d’American Express, et Ken Frazier, PDG de Merck, ont organisé la déclaration, selon le New York Times, qui a d’abord rendu compte de la déclaration. La déclaration a été publiée mercredi dans des publicités dans le Times et le Washington Post.

American Airlines, Apple, Bank of America, Cisco, Facebook, Microsoft, Netflix, Starbucks, Target, Twitter et Vanguard faisaient partie des dizaines de dénominations sociales à signer la déclaration.

Les célébrités à signer étaient George Clooney, Queen Latifah, Demi Lovato, Lin-Manuel Miranda, Gwyneth Paltrow, Shonda Rhimes et Dwyane Wade.

Les cabinets d’avocats et les organismes sans but lucratif ont également signé la déclaration.

Chenault et Frazier, deux semaines auparavant, avaient dirigé une coalition d’éminents dirigeants d’entreprises noirs appelant les entreprises américaines à se prononcer contre les restrictions électorales. Cette décision est intervenue après que le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, a promulgué une loi électorale tentaculaire qui, selon les opposants, nuit de manière disproportionnée aux électeurs noirs.