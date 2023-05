Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Les entreprises japonaises s’engagent à investir près de 18 milliards de livres sterling au Royaume-Uni, a annoncé Rishi Sunak lors de sa rencontre avec les patrons de grandes entreprises à Tokyo.

Le Premier ministre a déclaré que les promesses étaient un « vote de confiance massif » dans l’économie britannique après avoir peint une perspective optimiste pour les finances nationales.

Cela survient alors que M. Sunak a ordonné des pourparlers avec l’UE sur les préoccupations de l’industrie automobile à la suite des avertissements d’une « menace existentielle » posée par la date limite imminente d’un accord commercial sur le Brexit.

M. Sunak a présenté les investissements alors qu’il se prépare à organiser jeudi une réception de chefs d’entreprise dans la capitale japonaise, cherchant à favoriser des liens plus étroits.

Il compte rencontrer les patrons de Nissan, Toshiba et Mitsubishi Estate, ainsi que des représentants des firmes britanniques Octopus Energy et Mott MacDonald.

Nissan a émis des avertissements sur les coûts de fabrication des voitures électriques dans son usine de Sunderland en raison des coûts énergétiques élevés et de l’inflation.

La société mère de Vauxhall, Stellantis, a déclaré mardi qu’elle ne serait pas en mesure de tenir son engagement de fabriquer des véhicules électriques au Royaume-Uni sans modifier l’accord commercial avec l’UE à l’approche d’une échéance tarifaire.

S’adressant aux diffuseurs à bord du porte-avions JS Izumo dans la base navale de Yokosuka près de Tokyo, le Premier ministre a déclaré: « C’est quelque chose que les constructeurs automobiles de toute l’Europe, pas seulement du Royaume-Uni, ont soulevé comme une préoccupation.

« Et à la suite de cela, nous sommes engagés dans un dialogue avec l’UE sur la manière dont nous pourrions répondre à ces préoccupations en ce qui concerne la fabrication automobile de manière plus générale. »

Concernant les inquiétudes concernant la capacité de fabrication de batteries au Royaume-Uni, M. Sunak a déclaré : « Nissan a investi un milliard de livres dans la capacité de fabrication de batteries dans le Nord-Est. Je parlerai plus tard au PDG de Nissan et à d’autres chefs d’entreprise japonais de l’investissement au Royaume-Uni.

Rishi Sunak et sa femme Akshata Murty débarquent de leur avion à leur arrivée à Tokyo (PENNSYLVANIE)

Downing Street a déclaré que les 17,7 milliards de livres sterling de nouveaux investissements dans des entreprises et des projets au Royaume-Uni créeront des emplois hautement qualifiés et stimuleront l’innovation.

La maison de commerce Marubeni a l’intention de signer des plans prévoyant de dépenser environ 10 milliards de livres sterling au Royaume-Uni pour stimuler les projets éoliens et verts offshore au Pays de Galles et en Écosse, a déclaré le n ° 10. Une expansion de 4 milliards de livres sterling des projets éoliens offshore britanniques au large du Suffolk et du Norfolk par Sumitomo Corporation a également été facturée.

« Ces nouveaux investissements sont un vote de confiance massif dans l’économie dynamique du Royaume-Uni, de la part de certaines des plus grandes entreprises japonaises », a déclaré M. Sunak.

M. Sunak a déclaré aux chefs d’entreprise japonais lors d’une réception au Mori Art Museum à Tokyo que leur engagement à investir au Royaume-Uni était un « énorme vote de confiance » dans l’économie.

Il a déclaré qu’ils devraient investir au Royaume-Uni en raison de son « commerce fort et sûr » et parce que c’est, comme le Japon, une « île d’innovation ».

M. Sunak dévoilera un nouvel accord de défense avec le Japon au milieu des inquiétudes croissantes concernant la menace chinoise. Le Premier ministre s’engagera à déployer une flotte de combat navale dans l’Indo-Pacifique en 2025 et à doubler le nombre de troupes britanniques lors des prochains exercices conjoints.

Il acceptera de lancer un partenariat sur les semi-conducteurs afin de réduire la dépendance à Pékin pour la fourniture des micropuces indispensables.

M. Sunak partagera des discussions avec des dirigeants mondiaux, dont Joe Biden, lors du sommet du G7. Mais il n’aura pas d’entretiens bilatéraux personnels avec le président américain, mais s’assoira avec le français Emmanuel Macron et l’indien Narendra Modi.