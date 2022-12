Les entreprises japonaises transforment les aliments jetés en nouveaux produits, réduisant ainsi les déchets

TOKYO – Bien qu’il jette environ 90 livres de nourriture par personne chaque année, le Japon ne se classe pas en tête de la liste mondiale des délinquants en matière de déchets. Pourtant, ce qui est jeté représente un problème sérieux pour une nation insulaire avec un espace d’enfouissement limité et un objectif de plus grande durabilité.

La réinvention peut offrir une alternative. Les entreprises japonaises prennent des épluchures de légumes, de l’huile de cuisson, des coquilles d’œufs et d’autres denrées alimentaires usagées et fabriquent des produits entièrement différents. Ciment, par exemple. Même les meubles.

Voici trois entreprises avec des solutions qui, espèrent-elles, aideront leur pays à réduire de moitié son gaspillage alimentaire d’ici 2030, sauvant peut-être un peu de la planète en cours de route.

Les touristes profitent de la campagne japonaise en prenant le train touristique du chemin de fer Takachiho Amaterasu. Poser avec le train rose et blanc est une photo préférée des touristes qui visitent la ville de Takachiho, dans le sud du Japon. Les ingrédients du carburant biodiesel qui alimente le train proviennent de quelques milliers de restaurants au Japon.

Un train roule sur le saindoux de la soupe

Après qu’un puissant typhon de 2005 a détruit le chemin de fer à Takachiho, une ville d’environ 12 000 habitants dans le sud du Japon, les dirigeants locaux ont décidé qu’il était trop coûteux de rétablir toutes les opérations ferroviaires. Cette perte a mis en péril une source essentielle de l’activité économique de la ville.

La reconstruction qui a commencé sur le chemin de fer lui-même est toujours en cours. Mais un train à ciel ouvert à deux voitures qui offre aux touristes une vue imprenable sur la campagne circule désormais tous les jours – son carburant est traité à partir des restes de saindoux de la soupe de ramen tonkotsu et des déchets d’huile de cuisson de tempura, qui sont collectés dans environ 2 000 restaurants au Japon.

Le directeur général de la société travaillant à la reconstruction des opérations ferroviaires, Takachiho Amaterasu Railway, s’est concentré dès le départ sur les questions environnementales. Fumihiko Takayama pensait que les habitants de la ville étaient en partie responsables de la dévastation de la tempête à cause des arbres qui avaient été abattus pour le logement et les affaires. développement. Il voulait s’assurer que le travail de l’entreprise ne causerait pas de dommages supplémentaires.

Les touristes montent à bord du train touristique du chemin de fer Takachiho Amaterasu pour un voyage de trois miles dans la campagne japonaise. Hiroyoshi Saitoh est le directeur général du chemin de fer. L’entreprise mise sur la durabilité pour mieux protéger l’environnement. Le chef de l’installation, Daiki Nishiura, ravitaille le train entre ses trajets touristiques quotidiens.

Amaterasu travaille avec Nishida Shoun, une entreprise de transport de Fukuoka, qui produit environ 3 000 litres de biodiesel par jour dans son usine. Le carburant alimente le Grand Super Cart d’Amaterasu lors du voyage aller-retour pittoresque de trois milles effectué par des milliers de touristes du Japon et de l’étranger.

“Nous voulions que ce soit quelque chose de plus qu’une simple attraction touristique, qui puisse informer les gens sur l’histoire, la culture et l’environnement”, a déclaré Hiroyoshi Saitoh, directeur général de l’entreprise. “En mettant en œuvre le biodiesel, nous voulions que les gens deviennent plus conscients des problèmes environnementaux ainsi que du biodiesel, en particulier pour les étudiants qui viennent ici lors de voyages scolaires.”

Une chose que beaucoup d’entre eux remarquent : le biodiesel sent le ramen tonkotsu ou le riz frit d’un restaurant chinois. Et la fumée minimale qu’il émet est blanche, une grande différence par rapport à l’épaisse fumée noire et à l’odeur d’essence du diesel ordinaire.

Kota Machida, directeur général de la start-up Fabula, vérifie les déchets alimentaires séchés dans un laboratoire de l’université de Tokyo. Fabula fabrique des sous-verres en «ciment alimentaire», en particulier du chou chinois (en haut), de la bardane et du café. Fabula a découvert que presque tous les aliments jetés peuvent être transformés en ciment alimentaire.

Des restes de nourriture séchés transformés en béton

Le béton est le matériau de construction le plus largement utilisé dans le monde, et son ingrédient clé, le ciment, est un pollueur majeur des émissions de gaz à effet de serre – ce qui représente 8 % des émissions mondiales de carboneselon le groupe de recherche international Chatham House.

Et si une alternative plus durable était possible en fabriquant du ciment avec des déchets alimentaires, ce qui aiderait également à réduire les émissions de gaz à effet de serre des décharges où ces déchets seraient autrement déversés ? C’est l’idée derrière Fabula, une start-up basée à Tokyo.

Fondée en 2021 par des chercheurs de l’Université de Tokyo, Fabula a découvert une recette pour créer du béton alimentaire en séchant des restes de nourriture, en les compressant puis en les pressant dans un moule à haute température. L’entreprise a commencé avec des articles couramment jetés comme le chou, les pelures d’orange et les pelures d’oignon, mais a découvert que presque tous les aliments pouvaient être utilisés. (Même un bento, ou une boîte à lunch, d’un dépanneur a fonctionné.) Il faut maintenant surtout du café moulu et des feuilles de thé pour faire son ciment. La durabilité du produit dépend de l’ingrédient.

Fabula produit actuellement des articles ménagers sur mesure, tels que des sous-verres et de la vaisselle, en attendant son brevet. L’objectif est de fabriquer des meubles et des structures plus grandes une fois que la technologie est capable de rendre le ciment plus durable.

L’entreprise espère travailler avec des agriculteurs qui ont des cultures excédentaires et des entreprises de construction à la recherche d’alternatives durables. Les entreprises de fabrication de produits alimentaires qui ne peuvent pas éviter de générer des déchets au cours de leurs processus ont également tendu la main pour travailler avec l’entreprise, a déclaré Takuma Oishi, directeur commercial de Fabula.

“Nous espérons également que nous pourrons peut-être devenir une sorte de service de jumelage entre les entreprises qui ont des déchets alimentaires et les entreprises qui veulent construire des choses à partir de ces matériaux”, a-t-il déclaré.

Étant donné que le ciment est comestible à 100 %, il pourrait créer des opportunités lors d’une intervention en cas de catastrophe lorsque des structures temporaires doivent être construites rapidement, a ajouté Oishi. Les évacués qui y sont placés pourraient même se tourner vers eux pour se nourrir.

Si la technologie progresse suffisamment, a-t-il suggéré, un jour, les évacués pourront peut-être “manger les maisons ou les meubles si nécessaire”.

Les membres du personnel de NOD à Tokyo travaillent à transformer des coquilles d’œufs et du café moulu en meubles imprimés en 3D. Oui, cette chaise a été créée à l’aide de marc de café et d’une imprimante 3D. Une étape du processus d’impression 3D commence chez NOD. Le café moulu et l’impression 3D créent une surface de table élégante chez NOD.

Assis sur des coquilles d’œufs dans des chaises imprimées en 3D

La technique japonaise du 15ème siècle du kintsugi – qui signifie “se joindre à l’or” – utilise de la laque mélangée à de la poudre d’or pour réparer des morceaux de poterie brisés. Sa philosophie sous-jacente est que les erreurs et les imperfections peuvent devenir quelque chose de beau et de significatif.

Yusuke Mizobata, directeur général de la société de design NOD basée à Tokyo, considère le kintsugi comme un prédécesseur du concept moderne d’upcycling. C’est l’inspiration derrière son travail pour transformer les grains de café et les coquilles d’œufs en meubles minimalistes imprimés en 3D.

Le directeur général de NOD, Yusuke Mizobata, montre une chaise et une table fabriquées grâce à l’utilisation par l’entreprise des déchets alimentaires et de l’impression 3D.

“Je pense que l’upcycling est en fait une partie très naturelle de la culture japonaise, mais les choses sont devenues trop pratiques aujourd’hui, où nous pouvons acheter tout ce dont nous avons besoin”, a-t-il déclaré. “Dans le passé, les gens utilisaient ce qu’ils avaient autour d’eux de manière plus créative. … [With] technologie, nous pouvons encourager les gens à le faire.

L’idée est née alors que Mizobata et ses collègues travaillaient sur des projets de conception spatiale et ont vu à quelle vitesse les meubles seraient construits puis démontés pour des espaces commerciaux tels que des hôtels. Ils voulaient trouver une option plus durable.

Leur encre d’impression 3D est fabriquée à partir de marc de café, de coquilles d’œufs et d’autres aliments séchés et mélangés. avec des résines. Ce mélange est transformé en pastilles qui sont fondues pour l’encre dont elles ont besoin. Le Japon, a noté Mizobata, est l’un des rares pays à disposer d’imprimantes 3D capables de créer des matériaux aussi hauts qu’environ 10 pieds.

NOD fabrique des meubles sur la base d’une commission, mais son PDG espère que la technologie deviendra plus accessible et plus courante afin que les gens puissent facilement créer des articles avec des aliments qu’ils jetteraient autrement. En fin de compte, Mizobata espère que la croissance des meubles fabriqués à partir de déchets alimentaires pourrait aider à changer les mentalités des gens sur la consommation et les encourager à recycler plutôt qu’à acheter du neuf.

“Alors que les gens sont maintenant plus conscients de l’upcycling et de la durabilité, il est encore difficile [for many] de l’intégrer dans leur vie quotidienne », a-t-il déclaré.

