Les entreprises freinent les primes de vacances

L’année dernière, les primes étaient généreuses. Cette année, l’incertitude économique refroidit l’avantage des fêtes de fin d’année, selon les données d’enquête publiées jeudi par Challenger, Gray & Christmas.

Plus de 81% des 252 employeurs interrogés par la société d’outplacement ont déclaré qu’ils prévoyaient de geler la valeur des primes de vacances au même niveau que l’année dernière, tandis qu’un nombre croissant d’entreprises ont déclaré qu’elles renonceraient complètement à une prime.

Près de 27 % des entreprises interrogées ont déclaré qu’elles n’accorderaient pas de bonus, contre 23 % en 2021.

“Nous constatons clairement un certain assouplissement du marché du travail”, a déclaré Andrew Challenger, vice-président senior de Challenger, Gray & Christmas, à CNN. “Les entreprises sont plus préoccupées par une récession économique ou un ralentissement à venir au cours du prochain trimestre environ, et vous commencez à voir cela apparaître dans certains de ces indicateurs.”

Ces derniers mois, des vagues de grandes entreprises ont annoncé des licenciements massifs, en particulier dans des secteurs comme la technologie, les médias et l’immobilier.

Dans l’ensemble, cependant, le marché du travail reste incroyablement solide par rapport aux normes historiques : il y a eu beaucoup plus de postes disponibles que de personnes pour les pourvoir et les employeurs qui ont passé des mois à gérer les pénuries de main-d’œuvre ont hésité à supprimer des emplois.

“Nous avons été dans le marché du travail le plus serré de l’histoire américaine moderne [with] le niveau le plus bas de licenciements, les augmentations de salaire les plus élevées, le plus grand nombre d’offres d’emploi, le plus grand nombre d’emplois abandonnés », a déclaré Challenger. “Donc, à mesure que les choses s’adoucissent, inévitablement, les licenciements vont augmenter, les primes vont baisser, les salaires vont cesser d’augmenter à peu près au même rythme – et c’est si nous avons un atterrissage en douceur.”

La toile de fond de la reprise économique fulgurante a été une période d’inflation élevée depuis des décennies, que la Réserve fédérale a cherché à faire baisser avec un barrage de hausses de taux d’intérêt à succès.

Les efforts pour réduire l’inflation ont fait craindre une période de récession.

“Il semble moins probable que ce soit aussi bon l’année prochaine que cette année, simplement parce que cette année, ça a encore été sacrément bon”, a déclaré Challenger.