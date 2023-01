Les entreprises font le plus confiance dans un monde plus polarisé : rapport

LONDRES –

Les gens du monde entier sont plus sombres que jamais quant à leurs perspectives économiques et font beaucoup plus confiance aux entreprises qu’aux autres institutions comme les gouvernements, les organisations à but non lucratif et les médias dans un monde de plus en plus divisé, selon une enquête de la société de relations publiques Edelman.

Publiée tard dimanche pour coïncider avec le rassemblement des élites commerciales et des chefs de gouvernement du Forum économique mondial cette semaine à Davos, en Suisse, l’enquête en ligne menée dans 28 pays montre que moins de personnes pensent que leur famille s’en portera mieux dans cinq ans.

Ceux qui pensent qu’ils seront mieux lotis sont tombés à 40% contre 50% l’année dernière et ont atteint des niveaux historiquement bas dans 24 pays. En effet, 89 % craignent de perdre leur emploi, 74 % s’inquiètent de l’inflation, 76 % s’inquiètent du changement climatique et 72 % s’inquiètent d’une guerre nucléaire.

Le baromètre Edelman Trust indique également que 62 % des personnes interrogées considèrent que les entreprises sont à la fois compétentes et éthiques, contre 59 % pour les agences non gouvernementales, 51 % pour les gouvernements et 50 % pour les médias. Cela a été attribué à la façon dont les entreprises ont traité les travailleurs pendant la pandémie de COVID-19 et à leur retour dans les bureaux, ainsi qu’à de nombreuses entreprises promettant de quitter la Russie après l’invasion de l’Ukraine.

Les gens disaient toujours qu’ils se méfiaient des PDG ainsi que des chefs de gouvernement et des journalistes, tout en faisant confiance à leurs propres dirigeants d’entreprise, collègues et voisins. Les scientifiques étaient ceux qui faisaient le plus confiance — 76 % des répondants.

“Le niveau accru de confiance dans les entreprises entraîne des attentes plus élevées que jamais des PDG d’être une voix de premier plan sur les questions de société”, a déclaré Richard Edelman, PDG d’Edelman. “Par une marge de six contre un, les répondants souhaitent une plus grande implication sociétale des entreprises sur des questions telles que le changement climatique, les inégalités économiques et la requalification de la main-d’œuvre.”

Mais les entreprises font face à des conflits en sautant sur ces sujets, 52% d’entre elles affirmant que les entreprises ne peuvent pas éviter la politisation lorsqu’elles s’attaquent à des problèmes sociaux qui divisent, a-t-il déclaré.

Malgré l’incertitude, les gens veulent que les entreprises les défendent : 63 % déclarent acheter ou défendre des marques en fonction de leurs convictions et de leurs valeurs.

La plupart des répondants disent que les entreprises devraient faire plus, et non moins, pour faire face au changement climatique, aux inégalités économiques et à d’autres problèmes.

Cela survient alors que les divisions sociales se sont enracinées, créant un monde polarisé qui a laissé les gens se sentir incapables de surmonter leurs différences ou même disposés à aider les autres qui ne partagent pas leurs croyances, selon l’enquête.

Moins d’un tiers des répondants ont déclaré qu’ils aideraient, vivraient ou travailleraient avec quelqu’un qui est fortement en désaccord avec leurs points de vue. Six pays – l’Argentine, la Colombie, les États-Unis, l’Afrique du Sud, l’Espagne et la Suède – ont été répertoriés comme gravement polarisés, motivés par la méfiance à l’égard du gouvernement et le manque d’identité partagée.

Si les divisions ne sont pas abordées, les gens craignent que cela n’entraîne une aggravation des préjugés et de la discrimination, un ralentissement du développement économique et de la violence dans les rues, indique le rapport.

Plus de 40% des personnes interrogées pensent que les gouvernements et les entreprises doivent travailler ensemble pour résoudre les problèmes sociaux, avec la responsabilité de l’institution la plus fiable – l’entreprise – de rassembler les gens.

La plupart des répondants – 64% – ont déclaré que les entreprises soutenant les politiciens et les médias qui établissent un consensus contribueraient à accroître la civilité et à renforcer la société.

Dans sa 23e année, le Edelman Trust Barometer a interrogé plus de 32 000 personnes en ligne dans 28 pays, de l’Argentine à l’Arabie saoudite en passant par les États-Unis, du 1er au 28 novembre.