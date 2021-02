Le travail appelle à une action immédiate de la part du chancelier Rishi Sunak pour repousser une «bombe» de 50 milliards de livres sterling face aux entreprises britanniques alors que les programmes de soutien aux coronavirus se terminent en avril.

La ministre fantôme des Affaires, Lucy Powell, a déclaré que les entreprises ne pouvaient pas se permettre que M. Sunak attende son budget du 3 mars pour les sauver de la crise financière imminente.

Elle a averti que la fin prévue du programme de congé, ainsi que les congés de taux, les reports d’impôts, les réductions de TVA et d’autres programmes de soutien «feraient un trou massif dans la reprise» et coûteraient des milliers d’emplois.

Alors que de nombreuses entreprises s’attendent maintenant à être fermées jusqu’au printemps et au-delà, elle a appelé à l’annonce immédiate d’une extension du régime de congé, qui paie jusqu’à 80 pour cent du salaire des travailleurs incapables de faire leur travail, ce qui est actuellement dû pour courir à la fin du mois d’avril.

Elle a également déclaré que la chancelière devrait prolonger d’au moins six mois l’allégement de 100% des tarifs commerciaux offert aux entreprises de vente au détail, d’hôtellerie et de loisirs et maintenir le taux de TVA réduit temporaire de 5% pour l’hôtellerie, le tourisme et la culture.

Mme Powell a déclaré: «Le fait que le gouvernement n’assure pas un soutien économique adéquat et va de pair avec des mesures de santé publique signifie que nous avons connu la pire récession de toutes les grandes économies et la pire croissance.

«La bombe commerciale de 50 milliards de livres sterling à laquelle les entreprises doivent faire face doit être désamorcée avant de faire un trou dans notre économie. Nous avons besoin d’un programme de congé plus intelligent et d’un meilleur soutien aux entreprises, pour garantir des emplois et mettre la Grande-Bretagne sur la voie de la reprise. »

Selon les données du gouvernement, environ 600000 entreprises – un quart des entreprises britanniques – ont différé les paiements de TVA d’un montant total de 34 milliards de livres sterling entre mars et juin 2020, qui devront être remboursés dans les 12 mois à compter de la fin mars.

Le parti travailliste a déclaré que les entreprises du grand public devront également payer 9,6 milliards de livres sterling de taux d’affaires en 2021-2022 lorsque les vacances actuelles se termineront en avril.

Les entreprises perdront également 3,3 milliards de livres sterling par mois de congés payés si le programme de maintien de l’emploi est supprimé comme prévu à la fin du mois d’avril.

Pendant ce temps, les entreprises qui ont contracté des prêts de rebond et des prêts aux entreprises contre les coronavirus (CIBL) d’une valeur totale de 62 milliards de livres sterling devront commencer à payer des intérêts calculés à environ 275 millions de livres sterling après l’expiration de l’offre du gouvernement de couvrir les intérêts pour les 12 premiers mois.

Le Parti travailliste a déclaré que le retour du taux de TVA d’urgence de 5 pour cent au taux standard de 20 pour cent à la fin du mois de mars coûterait aux entreprises de l’hôtellerie, de l’hébergement et de la culture 4,1 milliards de livres sterling.

Et Mme Powell a déclaré que les entreprises devront également représenter un trou de 9 milliards de livres sterling dans leurs finances après que M. Sunak ait retiré la promesse d’une prime de maintien de l’emploi de 1000 £ lorsqu’il a prolongé son congé à la fin de l’année dernière.

Boris Johnson a annoncé son intention de rouvrir les écoles anglaises à tous les élèves le 8 mars, et les salles de classe devraient rentrer le 22 février en Écosse et au Pays de Galles.

Mais il n’y a pas encore de date pour l’assouplissement d’autres mesures de verrouillage, telles que la fermeture de magasins, pubs et restaurants non essentiels. M. Johnson a promis une «feuille de route» vers une vie normale dans la semaine du 22 février, ne laissant que quelques jours à M. Sunak pour ajuster son budget pour tenir compte des nouveaux plans.

Un porte-parole de HM Treasury a déclaré: «Nous avons investi plus de 280 milliards de livres sterling tout au long de la pandémie pour protéger des millions d’emplois et d’entreprises – et avons prolongé nos programmes de travailleurs indépendants et de congé jusqu’en avril afin que les gens aient la certitude que l’aide est en place.