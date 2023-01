Les entreprises ferroviaires ont reçu l’ordre de cesser d’abuser de l’échappatoire d’annulation de train qui empile la misère sur les navetteurs

Les compagnies ferroviaires ont reçu l’ordre de cesser d’abuser d’une échappatoire d’annulation de train.

Ils profitent d’une tactique qui signifie que les services supprimés la nuit précédente ne comptent pas dans les statistiques officielles.

Les compagnies ferroviaires ont reçu l’ordre de cesser d’abuser d’une échappatoire d’annulation de train Crédit : Getty

Alors que les annulations atteignent des niveaux records, la réalité est bien pire en raison des soi-disant trains fantômes.

Les pré-annulations non enregistrées, connues sous le nom de “p-coding”, peuvent être confirmées jusqu’à 22 heures la veille au soir.

Ils étaient à l’origine utilisés lorsque les conditions météorologiques ou les dommages à la voie nécessitaient des changements d’horaire.

Mais les entreprises ferroviaires utilisent de plus en plus l’échappatoire pour supprimer les trains en cas de pénurie de personnel.

TransPennine Express a coupé 20 à 30 % de ses services l’automne dernier sous les codes P.

L’Office of Rail and Road a déclaré qu’il s’agissait d’une utilisation “inappropriée” du programme et a écrit à toutes les entreprises ferroviaires pour demander un arrêt.

Le régulateur a ajouté: “Cela pourrait signifier qu’un train qu’un passager devrait prendre au coucher peut disparaître de l’horaire au moment où il part pour la gare sans savoir que le train a été annulé.”

Norman Baker, de la Campagne pour de meilleurs transports, a déclaré que les chiffres d’annulation étaient “artificiellement massés” à l’aide du code.