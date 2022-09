Les entreprises européennes repensent leurs plans pour une Chine “fermée”

Les investissements directs étrangers de l’Allemagne vers la Chine ont augmenté d’environ 30% au cours des huit premiers mois de l’année par rapport à il y a un an, a déclaré lundi le ministère chinois du Commerce. VCG | Groupe Visuel Chine | Getty Images

BEIJING – Les entreprises européennes en Chine réévaluent leurs plans de marché après que les contrôles de Covid de cette année aient davantage isolé le pays du reste du monde, a déclaré Joerg Wuttke, président de la Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine. La politique stricte de la Chine en matière de Covid a restreint les voyages internationaux et les activités commerciales, en particulier après un confinement de deux mois cette année à Shanghai. Les mesures sévères des deux dernières années ont d’abord aidé la Chine à se remettre plus rapidement du choc de la pandémie par rapport à d’autres pays. Mais la politique contraste de plus en plus avec un monde qui assouplit de plus en plus de nombreuses restrictions de Covid. Pour les entreprises européennes, “nous parlons d’un réajustement complet de notre point de vue sur la Chine au cours des six derniers mois”, a déclaré Wuttke aux journalistes lors d’un briefing pour le document de position annuel de la chambre sur la Chine, publié mercredi. Il a déclaré que les fermetures et l’incertitude pour les entreprises ont transformé la Chine en un pays “fermé” et “distinctement différent” qui pourrait inciter les entreprises à partir. Jusqu’à présent, la plupart des entreprises ne sont pas parties – seulement quelques très petites, a déclaré Wuttke. Mais il a souligné que la chambre n’est pas en mesure d’enquêter sur les entreprises qui ont décidé de ne pas entrer du tout en Chine.

Je suis ici depuis 40 ans et je n’ai jamais rien vu de tel, où tout d’un coup la prise de décision idéologique est plus importante que la prise de décision économique. Jörg Wuttke président, Chambre de commerce de l’UE en Chine

Les investissements directs étrangers de l’UE en Chine ont chuté de 11,8 % en 2020 par rapport à l’année précédente, selon le document de position de la chambre. Des chiffres plus récents n’étaient pas disponibles. “Bien qu’il existe encore” un groupe restreint de sociétés multinationales de premier plan prêtes à faire éclabousser des milliards de dollars “, il est peu probable que la tendance à la baisse des IDE s’inverse alors que les dirigeants européens sont fortement empêchés de voyager vers et depuis la Chine pour développer des projets potentiels de nouveaux projets, ” dit le journal.

L’économie chinoise a progressé de 2,5 % au premier semestre de l’année, bien en deçà de l’objectif officiel d’environ 5,5 %. Pékin a indiqué fin juillet que le pays pourrait ne pas atteindre cet objectif. Pendant ce temps, les autorités ont montré peu de signes de suppression de la politique dite dynamique du zéro Covid. La Chine a réduit le temps de quarantaine pour les voyageurs internationaux et nationaux. Mais les fermetures sporadiques, que ce soit de l’île touristique de Hainan ou de la ville de Chengdu, ont maintenu l’incertitude commerciale à un niveau élevé. Wuttke a déclaré qu’il s’attend à ce que la Chine puisse ouvrir ses frontières au plus tôt fin 2023, en fonction du temps nécessaire pour vacciner suffisamment de la population.

“L’idéologie l’emporte sur l’économie”

Les entreprises européennes qui sont restées en Chine sont de plus en plus confrontées à un environnement dans lequel “l’idéologie l’emporte sur l’économie”, indique le document de position de la chambre dans son résumé. “Je suis ici depuis 40 ans et je n’ai jamais rien vu de tel, où tout à coup, la prise de décision idéologique est plus importante que la prise de décision économique”, a déclaré Wuttke. “Et peut-être que c’est aussi amplifié par des voix de l’extérieur, l’Amérique[n] sanctions, l’Amérique coupant la Chine, donc je peux comprendre en partie pourquoi l’autonomie est si importante à l’ordre du jour.” Il faisait référence aux efforts déployés par la Chine ces dernières années pour développer ses propres industries technologiques et autres. Pendant ce temps, entre autres mesures, les États-Unis ont interdit à leurs entreprises de fournir des composants clés aux entreprises technologiques chinoises telles que Huawei.

La chambre n’a pas précisé en quoi consistait cette idéologie, mais a déclaré que la politique chinoise de Covid incarne “l’éloignement du pays du reste du monde”. La politique n’a pas changé malgré de nombreuses conversations longues et franches avec des responsables du gouvernement chinois, a déclaré Wuttke. “Je pense que ces gens, ils sont déchirés entre ce qu’ils voient doit être fait, ce qui pourrait être fait”, a-t-il déclaré. “Alors [there’s] une directive très sévère et très claire du haut de, c’est comme ça que ça doit être, c’est l’idéologie. Et comment pouvez-vous défier l’idéologie?” Le président chinois Xi Jinping a déclaré plus tôt ce mois-ci que le pays avait « continué à répondre au Covid-19 et à promouvoir le développement économique et social de manière bien coordonnée », selon une paraphrase de son remarques partagées par le ministère chinois des Affaires étrangères. Alors que Xi a déclaré que “la Chine est entrée dans une nouvelle étape de développement”, il a affirmé que “la porte de l’ouverture et de la coopération amicale de la Chine sera toujours ouverte au monde”, selon le communiqué. Ses propos sont intervenus lors de son premier voyage à l’étranger depuis le début de la pandémie – au Kazakhstan et en Ouzbékistan – au cours duquel il a rencontré des dirigeants de plusieurs pays de la région. Au cours des dernières années, le dirigeant chinois a cherché à rallier le pays autour du Parti communiste au pouvoir et de ses plans pour le “grand renouveau de la nation chinoise”. Xi devrait consolider son pouvoir lors d’une grande réunion politique le mois prochain.

