Alors que les responsables du Royaume-Uni et de l’UE poursuivent leurs efforts pour parvenir à un accord commercial sur le Brexit d’ici le 31 décembre, les entreprises belges des douanes et de la logistique se préparent à un résultat incertain.

Le port belge de Zeebruges pourrait contrôler plus de 80 conteneurs par jour à partir de 2021 contre à peine dix scans et contrôles par jour en moyenne avant le Brexit.

Les travaux se poursuivent également pour stocker et expédier les plus grandes marques européennes dans les supermarchés britanniques avant la nouvelle année.

Charlotte Daneels, responsable de l’intégration de la chaîne d’approvisionnement pour la société de transport et de logistique 2XL, a déclaré qu’ils essaieraient « d’être prêts et à jour, pour un accord et pour un scénario sans accord ».

« Ce sont deux scénarios légèrement différents, nous avons donc besoin d’informations différentes », a déclaré Daneels.

L’entreprise belge a même contacté des douaniers à la retraite pour obtenir des conseils sur la manière dont le transport maritime fonctionnait avant que le marché unique de l’Union européenne ne réduise la bureaucratie et n’ouvre les frontières.

Patrick Van Cauwenberghe, directeur de la facilitation du commerce du port de Zeebruges, a déclaré qu’il était incertain que les entreprises du continent soient prêtes pour les changements à venir.

« Il y aura aussi des chauffeurs de camion venant de Roumanie ou d’Italie, et ils ne sauront probablement rien ou presque rien, ils n’auront pas les papiers préparés », at-il dit.

A Calais, à l’entrée du tunnel sous la Manche qui relie la France au Royaume-Uni, la perspective de retards et d’embouteillages récurrents liés au Brexit met déjà à l’épreuve la patience de beaucoup.

Les retards devraient se poursuivre l’année prochaine lorsque les douanes, les normes et les contrôles d’immigration entreront en vigueur des deux côtés du canal.

Après un demi-siècle d’intégration économique étroite, le nouveau défi du Brexit se transforme en saut dans le noir.