Les entreprises étrangères chinoises incertaines sur la sécurité après des descentes de police dans des entreprises

PÉKIN –

Les entreprises étrangères en Chine ne savent pas ce qu’elles sont autorisées à faire à la suite de descentes de police dans des cabinets de conseil et souhaitent « plus de clarté » sur la manière dont la sécurité nationale nouvellement étendue et d’autres règles seront appliquées, a déclaré mardi un groupe d’entreprises étrangères.

La Chambre de commerce britannique en Chine a déclaré qu’une enquête auprès de ses membres avait révélé qu’ils étaient plus optimistes après la levée en décembre des contrôles antivirus qui bloquaient la plupart des voyages à destination et en provenance de Chine. Il a déclaré qu’ils voulaient investir mais attendaient des mesures pour « rétablir la confiance et la certitude » en Chine au milieu des tensions avec l’Europe et Washington et des plans officiels pour promouvoir l’autonomie économique.

« S’il y a une plus grande clarté et une plus grande certitude, alors nous pensons que les entreprises s’engageront davantage en Chine », a déclaré le président de la chambre, Julian MacCormac, lors d’une conférence de presse. Quelque 70 % des entreprises « attendent vraiment de voir » comment les conditions évoluent avant d’agir.

Le gouvernement du président Xi Jinping affirme que les entreprises étrangères sont les bienvenues et tente de les encourager à investir davantage. Mais ils sont mal à l’aise suite à l’expansion de la sécurité nationale et d’autres règles avec peu d’explications et des plans officiels pour créer des concurrents aux fournisseurs mondiaux de puces de processeur et d’autres technologies, en utilisant parfois des subventions et des barrières commerciales qui ont tendu les relations avec l’Union européenne, Washington et d’autres partenaires commerciaux.

Dimanche, le gouvernement a interdit l’utilisation de produits du plus grand fabricant américain de puces mémoire, Micron Technology Inc., dans les ordinateurs qui traitent des informations sensibles. Il a déclaré que Micron avait des failles de sécurité non spécifiées mais n’a donné aucune explication.

Les entreprises sont sur les nerfs après que la police a perquisitionné les bureaux de deux cabinets de conseil, Bain & Co. et Capvision, et d’une société de diligence raisonnable, Mintz Group. Les autorités n’ont donné aucune explication. Ils disent que les entreprises sont tenues de respecter la loi mais n’ont donné aucune indication sur d’éventuelles violations.

La chambre britannique représente quelque 650 entreprises, dont beaucoup dans les secteurs de la finance, du conseil et d’autres services, qui pourraient être affectées par des restrictions plus strictes sur les informations pouvant être collectées en Chine et sur la manière dont elles peuvent être utilisées et stockées.

Le rapport de mardi comprenait 171 suggestions pour les régulateurs chinois, y compris « une plus grande clarté » sur les restrictions de données sur l’industrie automobile et la résolution de ce qu’il a qualifié de traitement injuste des entreprises étrangères dans les achats gouvernementaux.

La directrice des relations gouvernementales de la chambre, Sally Xu, a déclaré que les entreprises membres qui ont répondu à une demande de questions avant une réunion la semaine prochaine avec un responsable du ministère du Commerce ont toutes posé des questions sur les enquêtes des consultants.

« Nos entreprises sont préoccupées par cela », a déclaré Xu. « Ils se demandent où est la frontière entre ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire ? »

Une enquête en avril a révélé que 76% des entreprises qui ont répondu sont plus optimistes après la fin des contrôles antivirus qui ont bloqué la plupart des voyages à destination et en provenance de Chine, selon la chambre. Mais son rapport indique que les perspectives sont assombries par un environnement commercial imprévisible, des tensions politiques et « des discussions accrues sur l’autosuffisance ».

« Ce langage autour de la sécurité et de l’autonomie doit être mis en balance avec le message de » bienvenue à venir en Chine « , car je pense qu’il y a une certaine nervosité », a déclaré McCormac. « Cela soulève des incertitudes quant à l’avenir pour moi en tant qu’entreprise en Chine ? »