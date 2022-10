Les entreprises et les résidents de DeKalb devraient Adopter une rue et aider à garder notre communauté propre – Shaw Local

Note de l’éditeur : Il s’agit de la tranche d’octobre d’une chronique mensuelle rédigée par la Commission environnementale des citoyens de la ville de DeKalb qui se concentre sur une sensibilisation accrue à des problèmes tels que la promotion de projets et les changements d’ordonnances impliqués dans le recyclage, la réduction de la consommation d’énergie et la plantation d’habitats indigènes.

Le programme Adopt-A-Street de la ville de DeKalb rassemble des citoyens bénévoles dans des partenariats avec la ville pour ramasser les ordures et garder nos bords de route propres.

Le programme éduque et encourage également les gens à arrêter de jeter des ordures. Grâce aux efforts de nettoyage de bénévoles dévoués, les visiteurs et les touristes ont une meilleure première impression de notre ville et les routes sont plus sûres car il y a moins de débris en bordure de route.

La ville de DeKalb a besoin de votre aide pour garder ses bords de route propres. Veuillez envisager d’ajouter votre organisation à notre liste de bénévoles qui ont un impact positif sur la région où ils vivent. À peu près n’importe qui peut participer, y compris les groupes civiques, les clubs, les églises, les sororités et les fraternités.

Pour participer, chaque groupe de bénévoles fait une demande pour un tronçon de route, sous réserve de l’approbation du surintendant. Une fois approuvés, les groupes de bénévoles doivent accepter d’organiser des événements de ramassage des déchets sur le tronçon d’autoroute assigné au moins deux fois par an pendant une période de deux ans, une fois d’avril à juin et d’août à octobre.

En retour, la ville de DeKalb installera des panneaux routiers identifiant le groupe de bénévoles en tant que participant à Adopt-A-Street. Les groupes doivent fournir un superviseur adulte de plus de 21 ans qui doit être présent à tout moment lorsque les déchets sont ramassés et jusqu’à ce que les opérations de collecte des déchets aient cessé et que tous les bénévoles aient quitté le site dans la ou les sections adoptées de la ville. des rues). De plus, le groupe de parrainage doit mener une discussion sur la sécurité avant le ramassage avec tous les membres ou bénévoles qui participeront à la collecte des déchets. La ville fournit des gilets de sécurité et des sacs poubelles aux bénévoles Adopt-A-Street et retire les sacs poubelles du bord de la route après l’événement.

Récemment, sous la direction de Kyle Smith, 3M de DeKalb s’est engagé à parrainer une bande d’autoroute le long de Macomb Drive. Pour célébrer cette nouvelle initiative, Trash Squirrels de DeKalb fera équipe avec les employés locaux de 3M le samedi 15 octobre pour nettoyer la zone autour de l’installation 3M sur Macomb Drive. De plus, 3M DeKalb diffusera cette initiative au siège social de 3M pour encourager d’autres sites 3M à travers le pays à se joindre au programme national Adopt-A-Highway.

L’école St. Mary’s de DeKalb participe également au programme.

Avec l’expansion actuelle de nouvelles entreprises dans la région, la Commission environnementale des citoyens de DeKalb vous encourage fortement à vous mobiliser et à vous impliquer dans ce programme indispensable pour rendre notre belle ville belle. En tant que bons citoyens corporatifs, nous partageons tous la responsabilité de faire tout ce que nous pouvons chaque fois que nous le pouvons pour faire du bien à nos voisins, en donnant l’exemple aux générations à venir.

Pour postuler pour votre groupe, appelez le surintendant de la rue DeKalb, Jon Ormond, au 815-748-8112.

Julie Jesmer est membre de la commission environnementale des citoyens de la ville de DeKalb et cofondatrice du groupe de nettoyage local Trash Squirrels.