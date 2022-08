Les entreprises espèrent capitaliser sur un marché en croissance

Grainwave, une bière blanche de style belge, infusée de THC, bière de cannabis sans alcool à la Ceria Brewing Co. à l’installation de Keef Cola le 13 décembre 2018. Andy Croix | Poste de Denver | Getty Images

Vous pouvez le fumer, le vaporiser et le manger. Maintenant que de plus en plus d’États américains légalisent la marijuana à des fins récréatives, les entreprises parient que les gens voudront aussi en boire. Les boissons infusées à l’herbe font leur apparition dans de plus en plus d’endroits, les principaux fabricants de boissons, dont Pabst Blue Ribbon et Constellation, pénétrant déjà sur le marché. Contrairement aux boissons infusées au CBD qui sont plus largement disponibles dans des dizaines d’États, les boissons au cannabis ou à l’herbe contiennent le composant psychoactif de la marijuana, le tétrahydrocannabinol ou THC, qui fait planer les gens et est toujours interdit par le gouvernement fédéral aux États-Unis. Ces dernières années, une nouvelle technologie d’émulsion a permis de mélanger le THC dans une gamme de boissons. Maintenant, les fabricants de boissons parient que les personnes qui ne veulent pas fumer ou vapoter de la marijuana ou boire de l’alcool pour des raisons de santé ou sociales peuvent trouver une alternative dans les boissons au cannabis. Et le marché devient encombré, même à ses débuts, selon Amanda Reiman, vice-présidente de la recherche sur les politiques publiques chez New Frontier Data, une entreprise de cannabis qui suit les habitudes des consommateurs. “Le choix pour les consommateurs n’était pas aussi large dans le passé, mais nous avons maintenant vu des dizaines d’entreprises s’impliquer dans l’espace des boissons au cannabis”, a déclaré Reiman. Tirant parti de son expérience dans la fabrication de bières et de spiritueux, Pabst Blue Ribbon a commencé à vendre une gamme de “High Seltzers” sans alcool. Chaque canette de 12 onces contient 10 milligrammes de THC, ce qui, selon la société, “est la bonne quantité pour passer un bon moment”. Les saveurs se déclinent en ananas, mangue, fraise et citron. Ils sont vendus en ligne ou dans des dispensaires dans les États où la consommation de marijuana à des fins médicales ou récréatives est autorisée. D’autres sociétés de bière et de spiritueux sont entrées dans cet espace, notamment Anheuser-Busch, le fabricant de Budweiser ; Constellation Brands, qui fabrique Modelo Especial et Corona Extra ; Brasserie Lagunitas ; et Ceria. La gamme de boissons à base de cannabis contient des doses variées de THC – généralement entre 2,5 milligrammes et 10 milligrammes – mélangées uniquement avec des boissons à base d’eau. Le mélange de cannabis et d’alcool est interdit dans la plupart des États qui autorisent la consommation de cannabis. Brightfield Group, une agence de recherche sur le cannabis, estime que les boissons au cannabis représenteront globalement 1 milliard de dollars de ventes aux États-Unis d’ici 2025.

Entrer dans les mauvaises herbes

Alors que les boissons ne représentent que environ 1 % des ventes totales de cannabis légal aux États-Uniscela signifie simplement que le marché a beaucoup d’espace pour se développer, selon Travis Tharp, PDG de Keef Brands, qui fabrique une gamme de produits à base de cannabis. “Il y a eu plusieurs faux départs pour oindre les boissons la prochaine grande chose”, a déclaré Tharp. “Mais je pense que nous sommes arrivés à un point où nous montrons que la croissance d’une année sur l’autre est quelque chose de substantiel.” Keef, basé à New York, s’est étendu à huit États où l’herbe récréative a été légalisée, ainsi qu’au Canada et à Porto Rico. Parmi les produits de la société, il y a un mocktail de 100 milligrammes que Tharp a comparé à une bouteille d’alcool dure.

“Vous ne devriez pas en boire une bouteille pleine dans votre première portion”, a déclaré Tharp. “Tu ne boirais pas une pleine bouteille de vodka.” Certains experts craignent qu’une telle dose élevée de THC dans les boissons ne pose de graves risques pour la santé. Bien que les marques de boissons au cannabis soient souvent vantées pour leurs bienfaits pour le bien-être ou pour leur absence de gueule de bois, il y a eu un manque de recherches financées par le gouvernement à leur sujet. Trop de n’importe quoi peut être mauvais, préviennent les médecins. “Le THC peut augmenter le risque de paranoïa, d’anxiété et même de psychose et d’hallucinations”, a déclaré Charles Michael White, chef de département de la faculté de pharmacie de l’Université du Connecticut. “Plus la dose est élevée, plus le risque et la gravité de ces effets indésirables sont importants.”

White a déclaré que la consommation de cannabis sous forme liquide comporte encore de nombreuses inconnues. Il se situe quelque part entre l’inhalation de cannabis, qui donne un high immédiat qui quitte le corps rapidement, et le manger, qui reste dans la circulation sanguine plus longtemps pour un high plus lent et plus calme. Avec les boissons au cannabis, il a déclaré que le high peut être intense et imprévisible, surtout si une trop grande quantité de boisson est consommée en peu de temps.

Un besoin de plus de recherche

Tharp a ajouté que le marché des boissons au THC a été entravé par un manque de recherche sur la consommation responsable, ainsi que par quelques politiques normalisées et meilleures pratiques. “Il n’y a pas beaucoup de recherches qui peuvent être effectuées à ce sujet car le cannabis est une drogue de l’annexe 1 aux États-Unis”, a-t-il déclaré, ajoutant que c’est l’un des principaux obstacles qui empêchent l’industrie de rejoindre le courant dominant plus rapidement. Une drogue du tableau 1 est une substance qui n’a actuellement aucun usage médical accepté aux États-Unis et qui présente un fort potentiel d’abus. Reiman, de New Frontier Data, est d’accord. Si elle était légalisée au niveau fédéral, elle a déclaré que la Food and Drug Administration étudierait et réglementerait les boissons au THC. Cela pourrait rassurer les clients méfiants et en inciter de nouveaux à prendre une gorgée. En plus de limiter la recherche, l’interdiction fédérale actuelle du cannabis signifie que les fabricants de boissons au cannabis opèrent en grande partie sous un patchwork de lois étatiques, créant une chaîne d’approvisionnement décousue. Cela empêche de nombreuses entreprises de se développer de manière significative, ce qui a conduit certaines à réduire leurs efforts sur le marché et d’autres à abandonner complètement. Plus tôt cette année, Anheuser-Busch l’a annoncé mettre fin à un partenariat associés à la fabrication de boissons au CBD et au THC. La société a déclaré qu’elle restait concentrée sur la commercialisation de boissons non alcoolisées à base de CBD au Canada et poursuivrait ses recherches sur les boissons non alcoolisées contenant du THC par l’intermédiaire de sa filiale Fluent, selon Hemp Today. Anheuser-Busch n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC.