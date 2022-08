Les entreprises énergétiques seront “appelées” par le gouvernement pour expliquer des bénéfices “sans précédent”, selon le ministre

Les patrons des compagnies énergétiques seront “appelés” par le gouvernement pour expliquer des bénéfices “sans précédent” à un moment où les consommateurs sont confrontés à une augmentation dévastatrice des factures, a déclaré un ministre.

Le chancelier Nadhim Zahawi et Kwasi Kwarteng, le secrétaire aux affaires, devraient s’entretenir avec le secteur jeudi au milieu des appels croissants à l’action du gouvernement.

James Cleverly, le secrétaire à l’éducation, a déclaré sur Sky News que les deux ministres discuteront avec les entreprises énergétiques “de ce qu’ils vont faire de ces bénéfices inattendus, imprévus et sans précédent qu’ils ont réalisés en raison de cette flambée soudaine des prix de l’énergie”.

Il a également déclaré à Good Morning Britain d’ITV: «Le chancelier et le secrétaire aux affaires appellent en fait les dirigeants de ces grandes sociétés énergétiques à faire tomber quelques têtes ensemble et à les tenir essentiellement responsables de ce qu’ils vont faire de ces bénéfices.

“L’augmentation des coûts de l’énergie a été entraînée par la guerre en Ukraine et une crise mondiale, cela affecte tout le monde à peu près partout dans le monde, tout le monde dans le monde en développement voit ces factures d’énergie augmenter.”

Dans un revirement majeur plus tôt cette année, l’ancien chancelier Rishi Sunak a annoncé une taxe temporaire de 5 milliards de livres sterling sur les bénéfices exceptionnels de 25% sur les sociétés pétrolières et gazières pour aider à financer un ensemble de coûts de la vie.

Mais après que les experts ont averti que les prix de l’énergie pourraient grimper à plus de 4 000 £ en janvier, les ministres envisagent maintenant une taxe sur les bénéfices exceptionnels plus stricte pour les sociétés pétrolières de la mer du Nord après des bénéfices records, selon Le soleil.

“Si vous regardez en arrière ce que ces entreprises étaient censées faire et ce qu’elles ont réellement apporté, c’était au-delà de leurs attentes les plus folles”, a déclaré une source du Trésor au journal. “Nous examinons des options pour aller plus loin et plus rapidement sur ces bénéfices.”

Tout en se félicitant de la réunion avec les entreprises énergétiques – prévue pour jeudi – le fondateur de Money Saving Expert, Martin Lewis, a souligné qu’il appartenait au gouvernement d’agir maintenant pour atténuer la crise.

“Je ne suis pas sûr de ce qui peut sortir d’une réunion avec les grandes entreprises énergétiques”, a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4. “C’est bien au-delà de les rencontrer”.

Il a ajouté : « Ce que nous devons faire, c’est mettre plus d’argent dans les poches des gens pour payer cela. Le prix plafond est fixé par une méthodologie publiée par l’Ofgem et est basé sur les prix de gros du gaz. Ce ne sont pas les grandes compagnies énergétiques qui définissent que c’est le propre régulateur du gouvernement.

“S’asseoir avec les compagnies énergétiques est la bonne chose à faire, mais en fin de compte, c’est le gouvernement et le gouvernement seul qui sont les seuls à pouvoir prendre la décision d’arrêter le terrible risque cataclysmique auquel des millions de personnes sont confrontées dans notre pays cet hiver.”

Mardi, Boris Johnson a résisté aux appels à mettre en œuvre un programme de soutien avant que son successeur n’entre dans le n ° 10, mais a déclaré qu’il était “certain” que celui qui remportera la course à la direction des conservateurs voudra faire des annonces sur la manière dont il “aidera davantage les gens”.

Lors d’une campagne électorale mardi soir, Liz Truss, la favorite de la course à la direction des conservateurs, a également rejeté les appels de certains milieux pour se réunir avec son rival M. Sunak et le Premier ministre sortant pour discuter d’un ensemble de soutien immédiat.

Le ministre des Affaires étrangères a décrit une telle décision comme un “comité kangourou” et “constitutionnellement, profondément indésirable”.

L’indépendant a contacté le Trésor pour commentaires.