Les entreprises énergétiques européennes engrangent des bénéfices record – alors que les factures exorbitantes compriment le portefeuille des clients

Gaz brûlé à l’usine à gaz de Centricas à Barrow in Furness Cette usine traite le gaz du champ gazier de la baie de Morecambe, Cumbria, Royaume-Uni. (Photo par Ashley Cooper/Photographie de construction/Avalon/Getty Images)

Les fournisseurs d’énergie Centrica et Shell viennent tous deux d’enregistrer des bénéfices records alors que les coûts du carburant augmentent.

L’Europe connaît une crise du gaz, avec un indice de référence clé qui double en deux mois.

La facture énergétique des ménages britanniques pourrait avoir triplé d’ici la fin de l’année, selon le cabinet de conseil BFY.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

La flambée des prix de l’essence est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, mais elle aide les grandes sociétés énergétiques à engranger des bénéfices record.

Major pétrolière et gazière cotée au Royaume-Uni Coquille et Centricaun service public, a annoncé cette semaine des bénéfices trimestriels record.

Shell a enregistré des bénéfices trimestriels de 11,5 milliards de livres (13,6 milliards de dollars) – en hausse de 92% par rapport à il y a un an – tandis que le propriétaire de British Gas Centrica a transporté 1,3 milliard de livres (1,6 milliard de dollars).

La flambée des prix du pétrole et du gaz a aidé les deux entreprises à atteindre ces résultats historiques. Brent brut et Brut WTI ont tous deux augmenté de plus de 30 % depuis le début de l’année, tandis que la référence Contrats à terme sur le gaz naturel néerlandais TTF ont augmenté de 112 % depuis début juin.

“Il n’est pas surprenant que Centrica et Shell aient de nouveau très bien performé ce trimestre, avec des bénéfices se traduisant par un bénéfice de 11,5 milliards de dollars, un nouveau record pour Shell”, a déclaré Simon Tucker, stratège d’Infosys Consulting. “Il est clair que nous sommes actuellement dans un super cycle des matières premières avec une offre limitée et une demande élevée – et ce sera probablement le cas pour les trois à cinq prochaines années.”

Les prix européens du gaz naturel, du charbon et de l’électricité ont bondi cette année, en grande partie à cause de la perturbation de l’approvisionnement en carburant de la Russie, qui fournit à elle seule environ 40 % des besoins en gaz de la région. Les sanctions de l’UE contre Moscou à cause de la guerre en Ukraine ont entraîné la fermeture des principales sources d’approvisionnement en énergie, ce qui a poussé l’inflation à des sommets pluriannuels, écrasant les consommateurs, mais apportant une aubaine aux fournisseurs de carburant.

Et il n’y a pas que les sociétés énergétiques britanniques qui ont vu leurs bénéfices monter en flèche.

Entreprise norvégienne Équin payé un dividende supplémentaire de 3 milliards de dollars aux actionnaires plus tôt cette semaine après un deuxième trimestre solide, tandis que la France SE totale vu sa triplé du revenu ajusté à 9,8 milliards de dollars.

Les stratèges de Goldman Sachs avertis La crise énergétique en Europe devrait durer au moins jusqu’en 2025 plus tôt cette semaine.

“Nous nous attendons à ce que les prix du gaz européen augmentent à nouveau au cours de l’été 2023, alors que la destruction de la demande induite par les prix redevient une priorité”, a déclaré une équipe dirigée par la responsable de la recherche sur le gaz naturel de la banque, Samantha Dart, dans une note de recherche récente. . “Un environnement de prix plus bas plus soutenu n’est pas probable en Europe selon nous avant 2025.”

Mais les bénéfices records surviennent alors que les consommateurs sont aux prises avec la flambée des prix du carburant.

La société de conseil en énergie a averti cette semaine que les ménages britanniques pourraient voir leur les factures de carburant s’élèvent à un peu moins de 3 500 livres (4 280 $) d’ici la fin de 2022 – ce qui signifie que le chiffre aurait triplé en l’espace d’un an.

Les analystes ont appelé les sociétés pétrolières et gazières à réinvestir leurs bénéfices exorbitants pour aider à stimuler l’offre, ce qui pourrait être une voie pour atténuer la crise énergétique en Europe.

“Tous les efforts possibles doivent être faits pour réduire la consommation d’énergie et améliorer l’approvisionnement”, a déclaré Tucker d’Infosys. “Les investissements peuvent également être orientés vers le nettoyage des mauvaises pratiques de l’industrie comme le torchage et le déversement de pétrole, ce qui ouvrira un potentiel important de réduction des déchets.