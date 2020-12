Les entreprises de Tier 1 Hereford et Tier 3 St Albans ont révélé à quel point l’évolution des règles de Covid les a laissées confrontées à des perspectives très différentes à Noël.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a plongé hier des millions d’autres Britanniques dans le verrouillage au milieu de la croissance des cas de coronavirus à travers le pays.

Le Hertfordshire a été déplacé des restrictions de niveau 2 au niveau 3, rejoignant Londres, Kent et le Grand Manchester à partir de samedi.

Mais Herefordshire a résisté à la tendance nationale de malheur et de tristesse lors de l’annonce de M. Hancock, en passant du niveau 2 au niveau 1 – le niveau d’alerte le plus bas possible en Angleterre.

Les derniers chiffres de fréquentation publiés aujourd’hui montrent que le nombre d’acheteurs dans les grandes rues britanniques a chuté de près de 40% par rapport à la même période l’an dernier.

Des mesures plus strictes signifient une pression accrue sur les entreprises locales, les magasins étant autorisés à rester ouverts, mais les pubs, restaurants et cafés sont contraints de fermer sauf pour les plats à emporter.

Des magasins et des propriétaires d’entreprise de Hereford et de St Albans ont parlé à MailOnline avant de nouvelles mesures qui entreront en vigueur à minuit samedi matin.

St Albans – « Fermez à nouveau après avoir déplacé le ciel et la terre » pour rester à l’abri de Covid-19

Certaines entreprises de St Albans, Herts, doivent vider leurs stocks après avoir été déplacées vers le niveau 3 des restrictions relatives aux coronavirus.

Les grands magasins tels que Marks and Spencer et Waterstones sont restés ouverts dans la rue principale alors que les acheteurs se dirigent vers les achats de Noël de dernière minute.

Mais les petites entreprises font face à beaucoup plus de pression à ce qui est généralement l’une de leurs périodes les plus occupées de l’année.

Paddy Goodall, 23 ans, qui gère The Snug – un pub populaire sur High Street, a déclaré qu’il avait dû annuler 400 réservations pour samedi après l’annonce d’hier.

Il a déclaré: « Nous allons simplement passer au service à emporter.

Le centre-ville de St Albans est resté occupé aujourd’hui avant l’entrée en vigueur des mesures Covid-19 de niveau 3. Le propriétaire d’un pub local, Paddy Goodall, a déclaré que les entreprises avaient déplacé « le ciel et la terre » pour rester ouvertes et conformes à Covid pendant la pandémie

« Je veux dire que c’est nul, je ne vais pas mentir, comme si beaucoup de choses reposent sur le fait que tout le monde est prêt à soutenir tout le monde et toujours intéressé à entrer et à prendre un vin chaud ou un cocktail à emporter.

« Toute l’hospitalité dans la rue a déplacé le ciel et la terre pour s’assurer qu’ils sont en sécurité contre le COVID et maintenant il est à nouveau fermé.

«Tous les magasins, les barbiers et des trucs comme ça restent ouverts, donc je ne sais pas vraiment.

« Vous voulez aider à vous battre, mais il aurait été plus facile de se faire dire que nous restions tous fermés pour Noël.

«Et la difficulté avec le niveau 3 est qu’il n’y a pas de limite de temps. Nous pourrions donc être au niveau 3 jusqu’en mars, nous pourrions être au niveau 3 jusqu’en janvier.

«Le niveau 3 a été annoncé hier et nous avions réservé 400 personnes demain. Et maintenant, ils ne pourront plus entrer. Un petit avertissement aurait donc été très agréable.

« Demandez-moi dans une semaine quand je n’ai pas d’argent », déclare Sonia Jefferson (à droite), propriétaire d’un stand de marché, car les entreprises craignent l’impact des restrictions de niveau 3 à St Albans

La fréquentation des grandes rues britanniques a chuté de près de 40% par rapport à la même période de l’année dernière, alors que St Albans se prépare à un resserrement encore plus grand des restrictions de Covid-19.

Megan Long, 22 ans, qui travaille chez Chloe James Lifestyle, a déclaré: « Les gens ne vont pas sortir et manger, ils pourraient penser que nous ne sommes pas ouverts.

« Nous avons essayé de promouvoir des tonnes sur les médias sociaux, en disant que nous sommes toujours ouverts.

«Mais notre activité a très bien fonctionné, même tout au long du verrouillage, car nous avons repensé le site Web et essayé de stimuler les ventes, avec des gens qui viennent et collectent.

Sonia Jefferson possède un stand de marché Jefferson Crafts, qui a pu rester ouvert car il vend des articles de nettoyage et ménagers essentiels.

Elle a déclaré: « Pour autant que je sache, les marchés ouverts progressent, donc cela ne va pas vraiment nous affecter.

Chloe James Lifestyle a rappelé aux acheteurs qu’il est ouvert, mais le personnel craint que la fermeture des pubs et des restaurants locaux puisse avoir un impact sur le commerce avec une semaine avant Noël

Aujourd’hui était la dernière chance pour un verre et un repas copieux à St Albans avant que le Hertfordshire ne se dirige vers le niveau 3

«Nous avons été touchés, mais entrer dans le niveau trois, je ne pense pas massivement.

« La fréquentation était exactement la même pendant le verrouillage, parce que les gens qui sortent pour un café à emporter n’ont alors rien à faire.

«Mais viens me demander dans une semaine quand je n’ai pas d’argent.

Joy Larholt, qui possède Graphics Plus, une galerie qui vend également des ornements et des cartes et qui est ouverte depuis 35 ans, a déclaré: « Je pense qu’il y aura un autre verrouillage en janvier, je déteste le dire.

«La seule chose positive à propos de notre conseil est que nous ne payons pas de taux, ce qui nous protège.

« Il va y avoir une tempête absolue avant Noël avec des gens qui veulent collectionner des choses.

«Nous ne souffrons pas vraiment du manque d’affaires, et les gens viennent localement parce que Regent’s Street à Londres est apparemment vide.

«Le niveau 3 n’affectera pas la région parce que les gens d’ici; c’est une région très riche, je n’ai pas eu de vacances chères, peut-être pas eu de voitures neuves et ils achètent de belles photos.

Les acheteurs ont continué à visiter le centre-ville de St Albans, de nombreux commerçants s’attendant à ce que les affaires se poursuivent, malgré les mesures de niveau 3

Alors que les entreprises ne se félicitent pas du resserrement des mesures de verrouillage, les étals du marché disent qu’ils ont continué à négocier sans trop de problème

«Nous sommes des photos de milieu de gamme, nous ne sommes pas chers comme les autres galeries.

Jo Pawley de St Alban, qui possède Flower Flowers, qui fait du commerce dans la rue depuis 20 ans, a déclaré: « Je suis un commerçant de rue, donc je suis normalement ici lorsque le marché n’est pas ouvert.

«Même si le marché a pu échanger lors du premier verrouillage, nous n’avons pas pu le faire car nous étions classés comme un magasin non essentiel, donc cela a été délicat.

«Le niveau 3 ne nous affectera pas nécessairement autant, car nous constatons souvent en période de récession que les fleurs sont des choses que les gens apprécient vraiment. C’est un petit groupe de quelque chose qui les égaye.

Hereford: Tieuh Une mesure est arrivée « juste à temps »

Les propriétaires d’entreprise et les travailleurs de Hereford affirment que la décision d’abaisser leur niveau a remonté le moral de Noël.

L’annonce a réjoui la ville historique malgré de fortes pluies tombées tout au long de vendredi.

Clive Styles, 67 ans, qui vend des fleurs et des plantes dans le centre-ville, a déclaré: «C’est une bonne journée pour notre ville.

«Espérons que nous pourrons être sensés maintenant en tant que communauté et rester au niveau un.

Herefordshire était la seule région à être déplacée du niveau 2 au niveau 1 lors de l’annonce de Matt Hancock jeudi

Cette décision a été bien accueillie par les habitants, y compris le marchand Clive Styles, 67 ans, qui a exhorté la communauté à rester « raisonnable », à la lumière des mesures d’assouplissement.

«C’est une nouvelle fantastique. Je pense qu’il est venu juste à temps pour amener les acheteurs en ville pour des dépenses de Noël de dernière minute. Bravo M. Hancock.

L’assistante des ventes de Mountain Warehouse, Joanne Moore, a exprimé sa joie du déclassement.

«Nous adorons cette nouvelle», a-t-elle déclaré.

«Je suis si heureux pour le commerce des pubs et des restaurants en particulier. Ils ont vécu un cauchemar cette année, mais j’espère que cela pourra contribuer à le rattraper.

«Mais les gens doivent encore être sensés lorsqu’ils sont absents. C’est à nous tous de le faire fonctionner maintenant.

Hereford s’est réveillé un vendredi pluvieux après l’annonce de Matt Hancock, mais les entreprises locales restent optimistes.

Katherine Stanley, 26 ans, qui travaille en Hollande et dans le magasin de produits de santé Barrett, a déclaré qu’elle était « ravie »

« Ne jetons pas tout cela maintenant », a averti la barista Costa Emma, ​​alors que le Herefordshire espérait rester au niveau 1 dans un avenir prévisible.

La barista du café Costa, Emma, ​​a déclaré: « J’exhorte tout le monde à se comporter de manière responsable. Nous avons suffisamment réduit le taux d’infection pour passer à un niveau inférieur, ne jetons pas tout cela maintenant.

Katherine Stanley, 26 ans, qui travaille en Hollande et dans le magasin de produits de santé Barrett, a déclaré qu’elle était « ravie ».

Elle a ajouté: « Je pense que c’est une excellente nouvelle après une terrible période précédant Noël. Les gens ici sont vraiment épatés. Hereford est de toute façon une ville très saine, donc c’est bien mérité.

Global Charles, détenteur d’un stand de marché, a déclaré que les entreprises de Hereford avaient traversé « quelques mois difficiles », mais espère que plus d’acheteurs arriveront demain lorsque les mesures de niveau 2 seront levées

Global Charles, 35 ans, qui vend des masques faciaux et des pipes, a déclaré: « C’est une très bonne chose pour Hereford.

«C’est venu juste à temps pour nous. J’espère et je prie que plus de gens viennent en ville et dépensent leur argent maintenant parce que ça a été des mois difficiles ici.

« Le temps est horrible mais j’espère qu’il y aura un buzz autour de l’endroit à partir de demain. »