Les entreprises du Northland soulignent le Mois de l’actionnariat salarié – Duluth News Tribune

DULUTH — Octobre est le mois de l’actionnariat salarié, et les organisations et entreprises du Northland profitent de l’occasion pour faire connaître les avantages que l’actionnariat salarié offre aux employés, aux entreprises et aux communautés locales.

Le Réseau d’expansion de l’actionnariat salarié est une organisation nationale à but non lucratif dont le seul objectif est d’étendre l’actionnariat salarié à travers le pays en créant des centres d’État. Le Minnesota était le deuxième centre officiel de l’État sur les 13 ouverts au cours des cinq dernières années, selon le directeur exécutif Steve Storken.

L’organisation travaille en étroite collaboration avec le Minnesota Center for Employee Ownership, une organisation à but non lucratif axée sur la fourniture de ressources gratuites, l’éducation et la sensibilisation à l’actionnariat salarié en tant qu’option viable pour les entreprises de toute taille.

Selon le MNCEO, il existe environ 300 entreprises appartenant à leurs salariés dans tout l’État.

Ryan Milton, pétrolier d’Ulland Brothers, parle de son travail le 7 septembre 2022, dans une gravière du canton de Gnesen, au nord de Duluth. Clint Austin / Duluth News Tribune

Les trois principaux types d’actionnariat salarié sont les plans d’actionnariat salarié (ESOP), les coopératives de travail et les fiducies d’actionnariat salarié (EOT).

Les plus courants aux États-Unis sont les ESOP, un plan de retraite fiscalement avantageux dans lequel tous les dollars investis sont reversés à l’entreprise où travaillent les employés. Cette option est idéale pour une entreprise qui compte plus de 20 employés, un faible endettement et des bénéfices constants.

Les ESOP basés sur Duluth incluent

Banque occidentale

,

Service d’impression de Duluth

,

Alléter

et

Services de santé intérimaires du lac Supérieur

ainsi que à base de Cloquet

Frères Ulland

.

Les coopératives appartenant aux travailleurs sont les plus populaires dans le monde, dans lesquelles les employés votent pour élire le conseil d’administration et chaque employé reçoit une action avec droit de vote unique. Les petites entreprises sont plus susceptibles d’opter pour ce format.

Boulangerie positivement 3rd Street

est une coopérative appartenant à des travailleurs à Duluth.

Quant à un EOT, le propriétaire vendeur établit une fiducie perpétuelle dans laquelle tous les bénéfices supérieurs à ceux nécessaires au réinvestissement sont partagés avec les employés. Bien que cette option soit moins coûteuse à créer et à administrer, elle n’offre pas les mêmes avantages fiscaux qu’un ESOP. Cependant, cela garantit que l’entreprise ne sera jamais rachetée ou fermée par une entreprise plus grande.

Ayant 30 ans d’expérience dans l’actionnariat salarié, la présidente du conseil d’administration de MNCEO, Sue Crockett, a déclaré qu’elle comprenait la différence que cela fait pour les entreprises et les employés de créer un capital patrimonial pour tous les travailleurs, et pas seulement pour les actionnaires et la haute direction.

« Il y a 52 000 propriétaires d’entreprise dans l’État du Minnesota âgés de plus de 65 ans, alors que font-ils de leur plan de relève d’entreprise ? » » a demandé Crockett.

Après la pandémie, Crockett a vu de nombreuses entreprises de soins de santé, organisations de santé mentale et physiothérapeutes se tourner vers des modèles d’actionnariat salarié comme moyen de prendre le contrôle.

Un grand nombre de foyers de groupe ont ouvert leurs portes dans les années 1980, lorsque l’État a fait de gros efforts pour éliminer les institutions. De nombreux propriétaires d’entreprises dans ce domaine ont atteint l’âge de la retraite, mais continuent de travailler parce qu’ils ne savent pas comment quitter le secteur, a déclaré Crockett.

Gary Meader / Duluth News Tribune

Selon Kirsten Kennedy, directrice exécutive du MNCEO, 52 % des entreprises du comté de St. Louis appartiennent à des personnes âgées de 65 ans ou plus.

Basé à Chisholm

NHS Étoile du Nord

est une entreprise de services aux personnes handicapées appartenant à ses employés et qui dessert le nord-est du Minnesota. Elle a été fondée en 1988 par trois amis et un client.

En 2017, le NHS comptait 27 foyers de groupe, représentant 78 % de l’activité. Ses propriétaires ont contacté la directrice financière Susan Kildahl alors qu’ils élaboraient une stratégie de sortie.

À l’époque, l’entreprise avait entamé des négociations avec un fournisseur national basé au Texas pour établir un prix de vente et avait des doutes.

« Ils ont réalisé que chaque fois que vous vendez une petite entreprise à une plus grande entreprise, une restructuration aura lieu », a déclaré Kildahl. « Des postes seront supprimés car la petite entreprise doit s’intégrer dans la structure de l’entreprise plus grande, et ils ont simplement estimé que cela allait être vraiment injuste pour leurs employés, d’autant plus que le NHS est basé dans une douzaine de communautés à travers l’Iron Range qui sont assez petites et les emplois qu’occupaient les employés à l’époque, ils n’allaient pas pouvoir trouver un autre emploi aussi facilement.

Les propriétaires ont donc décidé d’explorer un ESOP à la place.

Même si rien n’a changé en termes d’emploi des employés ou du fait qu’il s’agissait d’une entreprise, il y a eu un changement de mentalité pour permettre aux employés de prendre des décisions dans le cadre de l’autorité de leur poste et sur la base des principes directeurs de l’entreprise, a expliqué Kildahl.

Gary Meader / Duluth News Tribune

« De l’extérieur, nous ressemblons à n’importe quelle autre société », a déclaré Kildahl. « Ce qui est différent dans une (entreprise) appartenant aux salariés, c’est la responsabilité fiduciaire qui incombe au conseil d’administration, à savoir que notre entreprise est toujours gérée dans l’intérêt des salariés-actionnaires. »

Au cours des trois premières années de l’ESOP, le cours de l’action NHS est resté relativement stable, la dette étant payée aux vendeurs. Cependant, la valorisation la plus récente de la société, datant de décembre 2022, indiquait que le cours de l’action était sept fois supérieur à celui de 2017.

« Maintenant, les gens commencent à réaliser l’impact financier que cela peut avoir sur leur retraite s’ils choisissent de rester dans l’entreprise », a déclaré Kildahl. « Chaque dollar gagné par l’entreprise, si un employé reste, lui revient d’une manière ou d’une autre. »

Un autre exemple est

Coopérative Cardinal Comfort Care,

un service de soins de santé à domicile à Two Harbours qui est passé d’une entreprise privée à une coopérative de travailleurs comptant 10 membres.

Selon l’expérience de la directrice générale Susan Rosette, la transition de la coopérative vers l’actionnariat salarié a aidé à résoudre le problème du roulement élevé du personnel. Leur coopérative de travail a été structurée pour remédier à la disparité salariale et offre une formation de qualité au personnel, ce qui se traduit par de meilleurs soins pour les clients.

« C’était le principal moteur. Nous devons faire mieux », a déclaré Rosette. « Il y a tellement de merveilleux soignants dans nos communautés qui n’ont pas pu conserver leur emploi parce que les salaires étaient si bas. »

Darren Mozenter, directeur du programme régional du Nord pour le MNCEO, a déclaré : « Il n’y a pas une tonne d’acheteurs là-bas. »

Lorsque les propriétaires d’entreprise réfléchissent à la structure et à la transition de leur entreprise, Mozenter a déclaré que MNCEO espère les capturer avant leur fermeture afin d’avoir un impact positif significatif sur les petites communautés en conservant ces emplois et services.