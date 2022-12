Les entreprises du Moyen-Orient et d’Asie s’emparent de pétroliers vieillissants pour transporter du brut russe

Les prix d’affrètement des pétroliers sont exorbitants pour les navires désireux de transporter du pétrole russe au milieu de sanctions radicales.

Les acheteurs du Moyen-Orient et d’Asie s’emparent de manière opportuniste de pétroliers vieillissants pour expédier du carburant russe.

Les prix des pétroliers Aframax de 20 ans ont presque doublé cette année.

Les sanctions radicales, les boycotts et les restrictions sur le pétrole russe ont stimulé les profits opportunistes – les entrants sur le marché s’emparent maintenant de pétroliers vieillissants pour transporter le carburant à un taux supérieur.

Les nouveaux armateurs, principalement du Moyen-Orient et d’Asie, envisagent des prix d’affrètement en flèche pour les pétroliers désireux de transporter du pétrole russe vers L’Inde et la Chine, Reuter rapporté lundi. L’Inde et la Chine sont désormais les principaux acheteurs de carburant après la Union européenne a lancé son interdiction d’importer du brut russe transporté par mer le 5 décembre.

“Des navires gagnant 80 000 dollars par jour en Méditerranée peuvent gagner 130 000 dollars par jour s’ils transportent du pétrole russe”, a déclaré à Reuters un courtier maritime anonyme. C’est alors que les tarifs des pétroliers bruts ont grimpé cette année à leur plus haut niveau depuis 2008 – à l’exception d’une brève période pendant la pandémie en 2020 lorsque les compagnies pétrolières ont utilisé les navires pour stocker l’offre excédentaire alors que la demande chutait, selon les dossiers de Reuters.

La perspective de bénéfices exceptionnels a également fait grimper les prix des pétroliers d’occasion.

Les prix des Aframax de 20 ans – la taille standard des navires utilisés pour le chargement du brut dans les ports russes de la Baltique – ont bondi de 94 %, passant de 11,4 millions de dollars en janvier à près de 23 millions de dollars au 24 novembre, a déclaré à Insider le fournisseur de données d’expédition VesselsValue.

Il y a également eu 161 ventes d’Aframax jusqu’à présent cette année, soit 5 % de plus que les 153 vendues au cours de la même période en 2021, selon VesselsValue.

Un armateur basé en Chine s’est emparé de cinq pétroliers Aframax, Liste de Lloyd rapporté en août.

L’acheteur avait dépensé un total de 376 millions de dollars pour acheter un total de 13 pétroliers de différentes tailles pour les transferts de navire à navire de pétrole brut russe dans l’océan Atlantique, selon le journal maritime. Tous les navires avaient au moins 15 ans et la plupart d’entre eux ont été achetés entre mai et juillet 2022.