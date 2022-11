Les entreprises du comté de DeKalb se préparent pour le samedi des petites entreprises – Shaw Local

Le samedi des petites entreprises est ce week-end, mais les entreprises de la région du comté de DeKalb ont poussé l’idée encore plus loin cette année avec Shop Small Crawl, une initiative qui se déroule du samedi au lundi pour encourager les gens à acheter local.

La initiative à l’échelle du comtéhébergé par Blumen Gardens à Sycamore, comprend des entreprises participantes à DeKalb, Sycamore, Gênes et les communautés environnantes.

David Faron, propriétaire de Seven Out Cards and Collectibles, 2180 Oakland Drive, Unit C, Sycamore, a déclaré que son entreprise avait participé au programme car il pensait que c’était un bon moyen organique d’amener les consommateurs de la région vers des options de vente au détail moins connues.

“Je pense que des choses comme ça aident, surtout compte tenu de la vente au détail en ligne via Amazon et des trucs comme ça”, a déclaré Faron. « C’est quelque chose qui rappelle au public que les petites entreprises existent toujours et qu’elles sont importantes pour les collectivités. Nous avons donc rejoint cela avec un tas d’autres petites entreprises de la région pour nous aider à nous promouvoir mutuellement.

La pépinière, le jardin et le centre d’événements Blumen Gardens, basé à Sycamore, ont dirigé la campagne pour célébrer les entreprises locales pendant la saison des achats des Fêtes.

“Ils ont décidé qu’ils voulaient faire [small business Saturday] plus d’un événement, plus d’un événement de quelques jours qui accompagnait le petit samedi de la boutique », a déclaré Rose Treml, directrice exécutive de la Chambre de commerce de Sycamore, à propos de Blumen Gardens.

Treml a déclaré que le but de programmes tels que Shop Small Crawl est d’amener les consommateurs locaux à dépenser leur argent localement.

Les acheteurs qui souhaitent participer au Shop Small Crawl peuvent se rendre à Blumen Gardens, 403 Edward St., pour récupérer une carte perforée sur laquelle figurent toutes les entreprises participantes à partir de samedi. Toutes les cinq entreprises cochées sur une carte perforée qui est retournée à Blumen Gardens donnent à un acheteur une entrée dans un tirage au sort pour recevoir une carte-cadeau de 25 $ de l’un des magasins participants.

Michelle Schulz, propriétaire de Kar-Fre Flowers à Sycamore, met les plantes sous leur meilleur jour le mardi 22 novembre 2022, pour le prochain samedi des petites entreprises. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Michelle Schulz, propriétaire de Kar-Fre Flowers, a déclaré que son entreprise au 1126 E State St. à Sycamore – qui a été lancée il y a 50 ans par ses parents – est devenue une tradition de vacances pour les acheteurs de la région.

“Même si nous aimons l’idée du samedi des petites entreprises, nous sommes vraiment ravis de faire partie de la tradition de la saison des vacances en famille de beaucoup de gens, et c’est donc ce que nous sommes”, a déclaré Schulz. “Et nous voulons tous… nous rappeler qu’il est également important de prêter attention à toutes les autres entreprises de la communauté.”

Matt Duffy, directeur exécutif de la chambre de commerce DeKalb, a déclaré que la chambre DeKalb encourage les familles à se rappeler que les petits magasins sont une option pour acheter des cadeaux de vacances.

“Nous disons toujours acheter local en premier et voir ce qu’il y a à offrir, et à partir de là, vous pouvez combler les lacunes par d’autres moyens”, a déclaré Duffy. « Mais c’est définitivement une période importante de l’année. C’est une grande période de magasinage, grande pour la vente au détail et les cadeaux et tous ces types de choses, nous voulons donc nous assurer que nos entreprises locales sont au premier plan de l’esprit de tout le monde.

Les visiteurs traversent une neige légère le vendredi 18 novembre 2022, lors de l’événement annuel Moonlight Magic de la Chambre de commerce de Sycamore au centre-ville de Sycamore. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Lizzy Oparyk, propriétaire de Lizzy’s Pink Boutique, 303 W. State St. à Sycamore, a déclaré qu’elle parle au nom de nombreux propriétaires d’entreprise lorsqu’elle dit que les petites entreprises des municipalités du centre-ville – celles qui, selon elle, créent des emplois et soutiennent les équipes sportives pour enfants de la région – sont toujours en difficulté après le début de la pandémie de COVID-19.

“Avec l’approche du samedi des petites entreprises, il est si important pour tout le monde d’acheter local parce que nous avons tous travaillé si dur pour assurer la sécurité de nos clients et employés pendant la pandémie et pour rester en affaires pendant la pandémie”, a déclaré Oparyk. “Nous nous efforçons tous de rester en affaires pendant l’économie de 2022. Ça a été dur.

La fréquentation régulière des petites entreprises peut les maintenir à flot, même au-delà des achats normaux des Fêtes.

“Soit vous achetez local, soit c’est au revoir local”, a déclaré Oparyk. “Je ne sais tout simplement pas si beaucoup d’entre nous peuvent prendre une autre année de la façon dont les affaires ont été.”

Bobbi Hays, propriétaire de Robin’s Nest Bookshoppe, aide Lily Kownacki, 10 ans, de Monticello à trouver le livre qu’elle recherche le mardi 22 novembre 2022, au magasin de DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Lauren Woods, propriétaire de Cracker Jax, 118 N. Third St. à DeKalb, a déclaré qu’elle et son personnel se préparaient pour le samedi des petites entreprises.

“Nous sommes complètement prêts”, a déclaré Woods. “La seule chose que je dois obtenir, c’est notre chocolat chaud maintenant que nous allons servir aux gens.”

Woods a déclaré qu’elle prévoyait que ce ne serait pas une journée ordinaire au magasin samedi.

“C’est généralement un très grand jour parce que les gens – les locaux et les gens d’autres régions aussi – viennent faire leurs courses parce qu’ils veulent nous soutenir, nous les petits commerçants, parce qu’ils veulent que nous restions ici et que nous soyons prospères”, a déclaré Woods.

Woods a dit qu’elle était excitée pour le week-end.

« Nous allons être très occupés », a-t-elle déclaré. « Nous ferons beaucoup d’emballages cadeaux. Nous réalisons des emballages cadeaux gratuits. [We] a eu beaucoup de nouvelles choses juste aujourd’hui. [We’re] je m’attends à quelques choses de plus cette semaine.

Woods a déclaré qu’elle et son personnel de Cracker Jax étaient prêts à faire face à l’augmentation de la demande et du trafic en magasin qui accompagne généralement le samedi des petites entreprises.

“Nous avons une équipe complète, donc nous sommes prêts pour tout le monde”, a déclaré Woods. “Nous serons ouverts 10 [a.m.] à 6. [p.m.]”

Woods a déclaré qu’elle réservait une surprise à certains des premiers clients à franchir la porte samedi.

“Nous allons avoir 20% de réduction sur toutes les décorations de Noël”, a-t-elle déclaré. « Nous allons offrir des petits cadeaux aux 40 premières personnes qui entreront. C’est un peu un secret et une surprise. … Nous allons également offrir quelques chèques-cadeaux. Deux chèques-cadeaux de 25 $. Tout ce qu’ils doivent nous laisser, c’est leur nom et leur téléphone ou leur nom et leur adresse e-mail, selon ce qui est le plus facile. »

Woods a déclaré que ce qui sépare Cracker Jax des concurrents est facile à identifier.

“[It’s] juste notre caractère unique de mélanger le vintage et le nouveau », a déclaré Woods. « Nous faisons les vêtements vintage, les vêtements neufs, la consignation. Nous portons beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses pour enfants. Nous avons une ligne d’animaux en peluche appelée Jelly Cat. Nous avons une exclusivité avec eux.

Les articles populaires chez Cracker Jax varient, allant des bijoux et des sacs à main aux bougies et aux huiles essentielles.

Woods a déclaré qu’elle pensait que les gens devraient envisager de soutenir les locaux le samedi des petites entreprises.

“Je pense qu’ils s’en soucient”, a-t-elle déclaré. «Je pense vraiment qu’ils se soucient des petites entreprises et de notre centre-ville. Nous avons d’autres commerçants du centre-ville qui tiendront la journée portes ouvertes. Nous espérons attirer beaucoup de monde… pour acheter petit.

Kar-Fre Flowers à Sycamore est prêt pour les acheteurs cette saison des fêtes. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Ailleurs à DeKalb, Betsy et Todd Hendrey, les propriétaires de The Confectionary, 149 N. Second St., se préparent à préparer les clients attendus désireux de mettre la main sur un régal de vacances.

“Nous terminons notre production pour la saison”, a déclaré Betsy Hendrey. “Nous fabriquons actuellement plus d’articles saisonniers en préparation de la période des fêtes, nous fabriquons donc des bonbons éponge, des cacahuètes cassantes. Et nous travaillons bientôt sur la divinité.

Hendrey a déclaré qu’elle et son mari s’attendent à un flux d’affaires régulier.

“Nous sommes très occupés à partir du lendemain de Thanksgiving et du samedi des petites entreprises”, a-t-elle déclaré. « Nous sommes vraiment touchés que beaucoup de gens locaux essaient de fréquenter notre petite entreprise. Beaucoup de gens pensent aux petites entreprises de la communauté lorsqu’ils font leurs courses. Nous apprécions toujours cela. Nous prévoyons beaucoup de foules, de grandes foules.

Hendrey a déclaré qu’ils étaient prêts pour l’augmentation du trafic sur le site Web et de la demande des clients qui accompagne généralement la saison.

«Beaucoup de gens font des précommandes sur notre site Web qui a commencé pendant la pandémie où ils pouvaient faire le ramassage en bordure de rue», a-t-elle déclaré. « Nous avons simplement continué avec cela parce que c’était très pratique pour les clients. Cela les aide à faire leurs courses à la maison s’ils ne sont toujours pas sûrs de sortir.

Hendrey a vanté l’utilisation du site Web du magasin de bonbons et sa capacité à atteindre les clients, affirmant que cela fait désormais partie de leur modèle commercial qu’ils ont adopté à la sortie des fermetures pandémiques.

“En fait, nous l’avions prêt à fonctionner juste avant le début de la pandémie, puis tout à coup la pandémie a frappé”, a-t-elle déclaré. «Nous avons été obligés de le mettre en ligne en direct en réponse à la fermeture pour maintenir notre activité. Ça a vraiment décollé. C’était merveilleux.

Les friandises faites à la main se démarquent chez The Confectionary, a-t-elle déclaré.

“Nous faisons tout à la main”, a déclaré Hendrey. «Beaucoup d’autres magasins de bonbons ont peut-être plus de chocolats fabriqués à la machine qui leur sont expédiés. Nous fabriquons tout ici en interne. Nous réalisons des décorations personnalisées. Beaucoup de nos recettes sont faites de A à Z. Nous fabriquons les composants aux ingrédients. Par exemple, avec du fudge. Nous fabriquons nos propres ingrédients pour le fudge plutôt que comme un mélange puissant pour le fudge. »

Hendrey a déclaré qu’elle croyait que les clients reconnaissaient et appréciaient ce que The Confectionary avait à offrir.

“Cela demande beaucoup de travail, mais nous avons constaté que nous ne voulons pas faire de compromis sur la qualité”, a-t-elle déclaré. “Nous pourrions potentiellement passer aux machines, mais la qualité reste là où elle est parce que nous y mettons tout notre cœur.”

Les articles populaires chez The Confectionary varient, allant du monstre marin et de la noix de pécan au caramel et du chocolat aux boîtes assorties.

Pour les Hendrey, voir des visages familiers en ville rend la saison des achats des fêtes de DeKalb encore plus spéciale.

“L’esprit communautaire dans sa propre ville en ce moment est tout simplement merveilleux”, a-t-elle déclaré. « Je pense que le fait de soutenir les entreprises locales rend le centre-ville plus dynamique. Il construit la communauté. Si tout se fait en ligne, ce n’est pas la même sensation. Vous soutenez une famille locale. Dans notre cas, quelques familles dont beaucoup de familles travaillent ici. Vous faites vraiment beaucoup pour aider la communauté à conserver des emplois ici en ville.

Lily Kownacki, 10 ans, de Monticello, lit avec sa sœur Hazel, 8 ans, le mardi 22 novembre 2022, à Robin’s Nest Bookshoppe à DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Bobbi Hays, propriétaire de Robin’s Nest Bookshoppe, 218 E. Lincoln Highway à DeKalb, a déclaré qu’elle était occupée à passer des commandes, à décorer, à stocker et à faire de la publicité en vue du samedi des petites entreprises.

“Ce n’est que notre deuxième année”, a déclaré Hays. «Nous avons ouvert en avril 2021. … L’année dernière, nous avons passé un bon samedi. Cela aide vraiment que Blumen Gardens parraine un petit Shop Small [Crawl]. Cela permet aux gens d’avoir une bonne vue de tous les différents magasins qui participent et de ce qui est disponible dans les différentes villes qui participent.

Hays a déclaré qu’elle invite les lecteurs de tous âges à s’arrêter et à découvrir ce que le magasin a à offrir.

“Nous aimons les livres évidemment, mais nous savons que c’est difficile”, a-t-elle déclaré. « Vous voulez faire le plus de courses possibles lorsque vous faites vos achats de Noël. Nous avons beaucoup de jolies décorations de Noël, mais aussi des bas de Noël et des idées de cadeaux que les gens peuvent offrir, ainsi que des livres. … C’est quelque chose de différent de l’année dernière. Nous avons été en mesure d’élargir nos offres à la fois dans les livres. Nous espérons vraiment que les gens viendront et pourront en profiter cette saison.

Les articles populaires de la librairie varient, allant des livres et des puzzles aux tasses et aux thés biologiques. Les stocks de la librairie DeKalb sont également basés sur les intérêts de la communauté.

“Nous sommes une librairie indépendante”, a déclaré Hays. « Cela signifie que nous n’avons pas de siège social qui nous dise quoi commander. Donc, ce que nous faisons, c’est que nous écoutons la communauté. Lorsque nous avons ouvert, nous avons ouvert avec un inventaire très mince. Nous l’avons fait intentionnellement. Nous croyons être une librairie communautaire. Pour être une librairie communautaire, il faut être à l’écoute de la communauté.