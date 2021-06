Les entreprises doivent s’engager à zéro émission nette avant de soumissionner pour des contrats gouvernementaux

Les entreprises devront s’engager à atteindre l’objectif net zéro du Royaume-Uni pour 2050 avant de pouvoir soumissionner pour les principaux contrats gouvernementaux, en vertu de nouvelles règles annoncées lors de la Journée mondiale de l’environnement.

Les entreprises devront également publier des plans de réduction des émissions de carbone « crédibles » exposant leurs émissions de gaz à effet de serre existantes, telles que la consommation de carburant, la consommation d’énergie et les déplacements du personnel.

Le Cabinet Office a déclaré que les mesures seraient mises en place d’ici septembre pour les contrats d’une valeur supérieure à 5 millions de livres sterling, faisant du gouvernement britannique le premier au monde à exiger de tels engagements.

Cela survient alors que le Royaume-Uni se prépare à accueillir la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021, également connue sous le nom de Cop26, à Glasgow en novembre.

« Le gouvernement dépense plus de 290 milliards de livres sterling en achats chaque année, il est donc important que nous utilisions ce pouvoir d’achat pour aider à transformer notre économie à zéro », a déclaré le ministre de l’efficacité et de la transformation, Lord Agnew of Oulton, dans un communiqué.

« Exiger des entreprises qu’elles déclarent et s’engagent à réduire leurs émissions de carbone avant de soumissionner pour des travaux publics est un élément clé de notre approche de leader mondial. Ces mesures contribueront à verdir notre économie, sans pour autant alourdir excessivement les entreprises. »

Les émissions de carbone seront déclarées à l’aide d’une norme internationalement reconnue qui les classe en trois groupes ou « scopes ».

Le Scope 1 comprend les émissions directes des activités contrôlées par l’entreprise, telles que la combustion de combustibles dans les fours et les véhicules ou la production chimique.

Le Scope 2 concerne les émissions indirectes provenant de la consommation d’électricité, de chaleur, de vapeur ou de refroidissement achetés, tandis que le Scope 3 comprend d’autres émissions indirectes provenant des déplacements professionnels, des déplacements domicile-travail des employés, du transport, de la distribution et de l’élimination des déchets.

Alors que certaines grandes entreprises déclarent déjà des émissions de scope 1 et 2, les nouvelles règles exigeront également que certaines émissions de scope 3 soient également incluses.

Les entreprises qui ne satisfont pas aux exigences seront exclues des appels d’offres pour des contrats d’une valeur supérieure à 5 millions de livres sterling par an.

Le gouvernement a déclaré que le seuil de 5 millions de livres sterling était conçu pour « ne pas trop imposer et potentiellement exclure les petites et moyennes entreprises (PME) des offres pour les travaux du gouvernement ».

Ces mesures ont été saluées par la Confédération de l’industrie britannique (CBI), qui représente 190 000 entreprises employant près de 7 millions de personnes.

Tom Thackray, directeur des infrastructures et de l’énergie à la CBI, a déclaré : « Alors que le monde se tourne vers le Royaume-Uni et la Cop26 pour le leadership en matière de décarbonisation, les entreprises jouent déjà un rôle essentiel dans la progression vers un avenir plus vert.

« La CBI soutient depuis longtemps l’utilisation de la politique d’approvisionnement pour garantir que les dépenses gouvernementales soutiennent les objectifs environnementaux du Royaume-Uni et ces changements encourageront davantage d’entreprises à travers le pays à démontrer leur propre engagement envers le zéro net lorsqu’elles soumissionnent pour des contrats gouvernementaux.

« Le partenariat entre les secteurs public et privé peut faire du Royaume-Uni un modèle mondial, non seulement en fournissant des services publics vitaux, mais en travaillant ensemble pour lutter contre le changement climatique. »

L’Association des services aux entreprises, qui a contribué à l’élaboration des nouvelles règles, a déclaré qu’il s’agissait « d’une autre étape importante sur la voie du zéro net ».