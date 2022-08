Les entreprises doivent se préparer aux futures cybermenaces, déclare l’ancien directeur de la CISA

Que ce passe-t-il S’exprimant lors de la conférence Black Hat sur la cybersécurité, l’ancien directeur de la CISA, Chris Krebs, a déclaré que les entreprises américaines devaient renforcer leurs cyberdéfense et penser à l’avenir. Pourquoi est-ce important Les cybermenaces provenant d’opérations de piratage parrainées par l’État, ainsi que de gangs cybercriminels sophistiqués, continuent d’augmenter.

Les entreprises doivent penser à l’avenir lorsqu’elles prennent des décisions en matière de sécurité aujourd’hui, alors que les menaces du monde entier continuent d’augmenter, a déclaré l’ancien directeur de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency des États-Unis.

Les rangs des groupes de cybercriminalité continuent de croître, tout comme les opérations de piratage parrainées par l’État de pays comme Russie, Chine, Corée du Nord, L’Iranainsi que d’autres moins évidents, a déclaré Chris Krebs à une foule lors du discours d’ouverture du Conférence Black Hat sur la cybersécurité Mercredi.

L’événement annuel de Las Vegas, au Nevada, rassemble des milliers de pirates informatiques et d’autres professionnels de la sécurité chaque mois d’août, bien que la participation ait légèrement diminué par rapport aux années précédentes, certains participants réguliers optant plutôt pour la version en ligne de la conférence à la suite de la pandémie mondiale.

Krebs, qui a supervisé la sécurité des élections lors de l’élection présidentielle de 2020 et a été limogé par tweet de son poste par le président Donald Trump, dirige actuellement Conseil avec l’ancien directeur de la sécurité de Facebook, Alex Stamos. Au CISA, Krebs dirigeait un site Web gouvernemental démystifiant les fausses allégations de fraude électorale. Son licenciement a suscité des réactions négatives de la part de la communauté de la cybersécurité et des législateurs.

Plus précisément, Krebs a déclaré mercredi que chaque entreprise doit réfléchir à la façon dont sa sécurité pourrait être affectée par un Invasion chinoise de Taïwan. Bien qu’il ne sache pas si cela se produira demain ou dans six mois, Krebs dit que sur la base de conversations qu’il a eues avec des responsables de la sécurité nationale, une action militaire chinoise est presque inévitable.

Pendant ce temps, les systèmes informatiques des entreprises deviennent de plus en plus complexes et les entreprises collectent plus de données que jamais, ce qui rend l’idée de les attaquer plus séduisante.

“Nous avons un besoin pathologique de connecter des choses à Internet”, a déclaré Krebs, notant que la personne moyenne a des dispositifs de collecte de données dans sa voiture et sa maison, ainsi que dans et sur son corps.

“Ces choses génèrent une quantité incroyable d’épuisement de données, d’épuisement numérique”, a-t-il déclaré, ajoutant que dans l’ensemble, ces appareils deviennent plus complexes, pas moins.

Krebs a déclaré que CISA, sous la direction de directeur actuel Jen Easterly, fait beaucoup pour sécuriser à la fois les agences gouvernementales et les entreprises, tout en réussissant à rester non partisan et apolitique. Mais il dit que ce sera en grande partie aux professionnels de la cybersécurité, comme ceux de Black Hat, de faire le travail acharné.

“Je suis convaincu que nous pouvons résoudre ce problème”, a-t-il déclaré. “Nous pouvons aller de l’avant et obtenir les résultats de sécurité que nous essayons d’obtenir.”