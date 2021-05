Les entreprises doivent donner la priorité à la santé mentale des travailleurs dans le verrouillage de Covid: PDG

La hausse des taux d’infection à coronavirus et la vague de verrouillages qui l’accompagne à travers l’Europe devraient inciter les gestionnaires à passer plus de temps à réfléchir à la santé mentale de leurs employés, selon le PDG du groupe de recrutement Adecco.

« Surtout avec… la deuxième vague de verrouillages à venir, nous avons besoin de dirigeants plus intelligents émotionnellement, car nous voyons que beaucoup de gens souffrent », a déclaré lundi Alain Dehaze à « Squawk Box Europe » de CNBC.

Des pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche et la France sont bloqués ou ont des restrictions étendues, certaines d’entre elles devant durer au-delà de la fin du mois. Les verrouillages ont été mis en œuvre pour la première fois l’année dernière lorsque la pandémie de coronavirus a frappé au début de 2020, et ont été rétablis à mesure que les taux d’infection virale ont augmenté pendant l’automne et l’hiver.

Les travailleurs ont signalé une détérioration de la santé mentale pendant la pandémie, selon une enquête commandée par Adecco auprès de 8 000 employés de bureau dans huit pays.

«Nous avons vu dans notre enquête que 28% des employés… disent que leur santé mentale s’est aggravée pendant la pandémie, et que seulement 1 gestionnaire sur 10 a dépassé les attentes des employés en les soutenant», a déclaré Dehaze. « Ces compétences générales seront extrêmement importantes pour s’assurer que dans ce nouveau monde, les managers et les dirigeants prennent soin de leurs collaborateurs de la bonne manière. »

Adecco attend des emplois permanents de cols blancs à décliner cette année, comme les employés de la masse salariale, en mettant davantage l’accent sur les rôles temporaires.

«Les employeurs ont le défi d’avoir les bons talents au bon moment,… mais malheureusement pour certains d’entre eux, [the pandemic] signifie qu’ils devront licencier des personnes, et il sera alors très important que le gouvernement, mais aussi les employeurs et les particuliers, investissent dans le recyclage et le perfectionnement des compétences pour rester compétitifs. «

Selon l’enquête d’Adecco, les salariés souhaitent passer environ la moitié de leur temps de travail au bureau et l’autre moitié à la maison (une fois les restrictions levées). « Les interactions humaines sont toujours valorisées. Et ces chiffres de 50-50 transcendent vraiment la géographie, la génération, le statut parental. Donc, c’est vraiment une sorte de nouvel idéal universel », a déclaré Dehaze.

«Le travail hybride est là pour rester.… Il crée [a] lieu de travail plus inclusif, en particulier pour les personnes handicapées ou les parents qui travaillent. «

Le chiffre d’affaires d’Adecco a baissé de 28% au deuxième trimestre 2020 et de 15% au troisième trimestre. Dehaze a déclaré qu’il s’attend à ce que ses revenus continuent de s’améliorer à mesure que les verrouillages deviennent moins restrictifs. «Les gouvernements ont appris de ce premier verrouillage de ne pas tout fermer, de maintenir l’économie en marche et de protéger l’emploi de la main-d’œuvre en procédant à des verrouillages« intelligents ».»