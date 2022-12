Les entreprises doivent accroître la transparence des salaires ou les travailleurs démissionneront

Maskot | Vision numérique | Getty Images

Les lois sur la transparence des salaires se répandent aux États-Unis, obligeant les entreprises à indiquer les fourchettes de salaires sur les demandes d’emploi. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les demandeurs d’emploi, cela augmente également les risques de bouleversement, car les employés existants découvrent rapidement ce que leurs collègues sont payés. Environ 1 travailleur sur 20 démissionnera s’il découvre qu’il gagne moins que ses collègues, selon un Enquête de novembre 2022 sur ResumeBuilder.com de 1 200 travailleurs américains. “Alors que de plus en plus de gens comprennent ce que leurs postes sont rémunérés par leurs organisations, cela aura des ramifications pour les personnes travaillant déjà dans l’entreprise”, a déclaré Stacie Haller, experte en carrière chez ResumeBuilder.com. “Notre enquête a également révélé que 63 % de ces personnes exigeront une augmentation pour un salaire égal, et je pense que de nombreux employeurs en prendront note.” Alors que ces lois incitent les entreprises et les dirigeants à réorganiser leur discours sur la rémunération, les experts recommandent d’accroître la transparence salariale offerte aux employés actuels et potentiels afin de retenir et d’attirer les meilleurs talents.

Créez des pratiques de rémunération adaptées à votre entreprise

Au début de ce mois, la ville de New York a rejoint le Colorado pour rendre obligatoires les fourchettes de salaire sur les demandes d’emploi, la Californie devant bientôt suivre au début de 2023. Cheryl Fields Tyler est propriétaire et PDG de Blue Beyond Consulting, une entreprise californienne, qui commencera à ajouter des échelles de rémunération aux offres d’emploi le 1er janvier, après l’adoption d’un projet de loi sur la transparence de l’État en septembre. Fields Tyler a déclaré qu’elle était soulagée que la transparence des salaires soit désormais requise pour son entreprise. Avant la loi, elle a dit qu’il était difficile de savoir quand et comment parler de ce qu’un poste particulier payait. Si c’est nécessaire, il est alors plus facile pour les entreprises de ne pas avoir de politiques fragmentées en matière de rémunération. “Avoir une bonne et solide justification de la raison pour laquelle nous payons les gens ce que nous les payons et des facteurs qui modifient toute situation individuelle est bon pour les affaires et honnêtement bon pour les gens”, a déclaré Fields Tyler. Elle conseille à ses clients, y compris certaines entreprises du Fortune 500, de clarifier leur philosophie et leur pratique en matière de rémunération et de récompense pour les employés, afin qu’ils puissent avoir des conversations directes et équitables.

“La transparence salariale ne consiste pas seulement à afficher des échelles de salaire sur une offre d’emploi, car il y a plus d’étapes que les entreprises doivent prendre en interne avant de pouvoir en arriver là”, a déclaré Lulu Seikaly, avocate d’entreprise senior se concentrant sur en droit du travail chez Payscale, une société de logiciels et de données sur la rémunération. Seikaly recommande aux entreprises de définir des échelles salariales standard pour les postes dans l’ensemble de l’organisation, en plus des nouvelles offres d’emploi. “Les organisations doivent établir objectivement des échelles salariales avant même de parler à des candidats”, a déclaré Seikaly. “De cette façon, c’est une évaluation objective, et ils comparent les salaires aux concurrents, ce que le marché demande et examinent l’équité interne.” Les entreprises peuvent utiliser les niveaux de niveaux pour décider des fourchettes de salaires, a déclaré Seikaly, où les salaires exacts sont basés sur l’expérience, l’éducation, le temps passé dans l’entreprise et le niveau de direction, par exemple, mais dans l’ensemble, les employés occupant des postes comparables savent qu’ils gagnent tous la même chose. gamme que leurs pairs. « Par exemple, que gagne un ingénieur de niveau 1 ? Quelle est la gamme pour ce travail ? » dit Seikaly. “A quoi ressemble le nivellement interne dans votre entreprise ?”

Une transparence accrue attire et retient les meilleurs talents

L’enquête ResumeBuilder.com a également révélé que 85 % des travailleurs déclarent qu’ils sont plus susceptibles de postuler à un emploi qui répertorie un salaire, et la guerre des talents pourrait être basée sur la transparence des entreprises avec leur structure de rémunération, en particulier parmi les jeunes générations de travailleurs. “Il s’agit de la prochaine étape dans la façon dont les employés et la main-d’œuvre acquièrent plus de pouvoir sur le marché”, a déclaré Haller. “D’abord, nous avions la flexibilité du travail, et maintenant la transparence salariale s’installe, commence à se répandre, et c’est formidable pour tout le monde.” Comme de plus en plus d’entreprises partagent des échelles salariales, cela va créer un problème de concurrence pour les entreprises qui n’augmentent pas la transparence salariale, déclare Aaronde Creighton, directrice de la diversité au Leadership Circle, une entreprise de développement du leadership d’entreprise. « À long terme, les organisations qui sont plus réticentes à la transparence salariale commenceront à voir une diminution du nombre de candidats et une baisse de la qualité des candidats postulant à leurs postes », a déclaré Creighton. Et il a ajouté que dans un marché du travail tendu, les entreprises qui recherchent les meilleurs talents pourraient avoir besoin d’accroître la transparence des salaires, même si cela n’est pas imposé par la loi. Un autre élément de l’augmentation de la transparence salariale consiste pour les entreprises à investir dans la formation des gestionnaires et des superviseurs sur la façon de parler de la rémunération avec les employés. “Les gestionnaires de première ligne dans la plupart des organisations sont ceux qui doivent parler de rémunération avec leurs employés”, a déclaré Fields Tyler. “Même s’ils ne sont pas en mesure de partager ces informations, les employés s’adressent à leurs managers pour comprendre quand et pourquoi ils reçoivent un certain montant.” Si les entreprises ne donnent pas la priorité à la transparence des salaires et n’équipent pas les managers pour ces conversations, les travailleurs sont plus susceptibles de postuler dans des entreprises qui offrent ces avantages.

Ne vous arrêtez pas à la transparence salariale aux postes de débutant