Les entreprises doivent accepter de faibles bénéfices pour aider nos clients à traverser cette crise, déclare le patron islandais Richard Walker

CHAQUE lundi, je reçois un rapport hebdomadaire sur ce qui se passe dans nos magasins à travers le pays et certains d’entre eux sont très désagréables car les gens deviennent de plus en plus désespérés.

Nous perdons du stock à cause du vol, mais nous assistons également à une augmentation soudaine des incidents graves, tels que des personnes utilisant des armes ou frappant le personnel pour voler de la nourriture.

Richard Walker déclare : « En tant qu’entreprise familiale privée, nous pouvons faire les bons choix pour nous assurer que nos clients s’en sortent » Crédit : Getty

Les gens volent peut-être parce que l’argent est maintenant si rare.

J’étais inquiet pour nos clients avant la crise du coût de la vie alors qu’ils n’avaient que 25 livres par semaine à dépenser pour se nourrir, mais maintenant c’est grave.

Mon rapport hebdomadaire révèle également comment certains clients arrivent à la caisse et commencent à décharger le chariot sur le tapis roulant, mais demandent au caissier de leur dire quand le total atteint 40 £.

Puis ils arrêtent parce qu’ils ne peuvent pas dépenser un centime de plus.

Leurs familles n’auront plus qu’à se passer du reste des courses.

À l’heure actuelle, nous tous en affaires devrions être prêts à accepter une part des difficultés financières, tout comme le font nos clients.

Nous sommes au milieu d’une crise mondiale, pas une crise propre au Royaume-Uni ou causée par le Brexit.

Notre taux d’inflation actuel de 9 % est sensiblement le même que celui que connaissent les États-Unis et la moyenne de l’UE, de nombreux pays d’Europe de l’Est s’en tirant bien moins bien.

C’est évidemment une maigre consolation pour les acheteurs pressés, en particulier ceux qui sont plus âgés ou plus vulnérables.

Mais aussi les parents qui pourraient se sentir le plus anxieux car ils doivent faire face à des dépenses supplémentaires en nourriture et en produits essentiels pendant que leurs enfants sont en vacances scolaires.

C’est pourquoi nous offrons du cashback dans nos magasins sur les chèques-repas scolaires gouvernementaux.

Plus de 1,5 million de plus de 60 ans ont utilisé notre journée de réduction du mardi.

Nos données montrent également assez clairement que les clients transforment les gammes de luxe haut de gamme en gammes de valeur quotidienne.

C’est pourquoi nous avons maintenu le prix de toutes nos lignes à 1 £ jusqu’à la fin de l’année, car elles sont absolument cruciales pour les consommateurs et nous augmentons le nombre de lignes que nous vendons à 1 £.

Nous gagnions 25 % sur ces articles, mais maintenant nous allons perdre de l’argent et cela nous coûte des millions, mais nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour nos clients.

Toutes les entreprises doivent assumer cette difficulté, tout comme nos clients.

Nous investissons donc. Nous acceptons une faible rentabilité.

Je pense qu’il est vraiment important pour des marques telles que Lurpak et Heinz de ne pas se mettre la tête dans le sable et d’apprécier à quel point les gens sont en difficulté.

Nous sommes dans une crise mondiale

Les clients nous disent qu’ils ressentent aussi vraiment le pincement de l’essence et que les gens réfléchissent maintenant à deux fois avant de dépenser de l’essence pour se rendre dans les magasins.

C’est pourquoi nous avons réduit le seuil d’utilisation de notre service de livraison à domicile.

Le Grocery Institute a récemment prédit que l’inflation alimentaire atteindrait 15 % d’ici la fin de l’année et je ne suis pas en désaccord.

Malheureusement, il n’y a pas de solution rapide.

La guerre en Ukraine signifie que tous les prix resteront élevés.

Les pénuries de main-d’œuvre que nous constatons partout dans le monde, pas seulement au Royaume-Uni, resteront avec nous.

Et lorsque le plafond des prix de l’énergie sera levé à l’automne, cela entraînera une pression supplémentaire sur les budgets des ménages.

Il peut y avoir un certain ralentissement dans la hausse des prix de certains produits de base, mais dans l’ensemble, je pense que la situation va s’aggraver avant de s’améliorer.

Sauter des repas est une réalité

Mon père, Malcolm, a fondé l’entreprise il y a 51 ans et il se souvient de la vente au détail à la fin des années 1970, lorsque l’inflation dépassait 20 %.

Nous sommes donc déjà venus ici et, en tant qu’entreprise familiale privée, nous pouvons faire les bons choix pour nous assurer que nos clients s’en sortent.

Parce que nous sommes une entreprise privée, nous ne subissons pas de pression externe de la part des actionnaires, nous pouvons donc prendre des décisions très rapides afin que nous puissions investir maintenant et nous pensons que cela portera ses fruits à l’avenir.

Les cas de personnes qui sautent des repas sont une réalité et nous constatons une augmentation alarmante de l’utilisation des banques alimentaires et des gens qui sont conduits vers des prêteurs à domicile inacceptables, les usuriers, et qui se retrouvent dans cette spirale d’endettement.

Nous avons donc eu l’idée de nous associer à un prêteur éthique à but non lucratif, qui est en fait soutenu par le gouvernement, où nous pouvons offrir à nos clients pressés des microcrédits abordables – de 25 £ à 75 £.

C’est un excellent exemple de la façon dont les entreprises peuvent penser latéralement et proposer des partenariats innovants pour aider les gens à traverser la crise du coût de la vie au-delà de la simple tentative de vendre de la nourriture à prix réduit et de donner des bons.

J’écris également un livre blanc à ce sujet pour le présenter au gouvernement afin de montrer comment des entreprises comme la nôtre peuvent utiliser nos données sur ce qui se passe réellement pour proposer des suggestions visant à alléger le fardeau de la crise sur les familles en difficulté.