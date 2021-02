Les entreprises disent que l’interdiction de Facebook sur les actualités pourrait s’avérer fatale pour leurs sites Web en ligne

Un certain nombre d’entreprises australiennes d’actualités et de style de vie populaires craignent que l’interdiction choquante de Facebook sur le contenu des actualités puisse s’avérer fatale pour leurs sites Web à long terme.

Le géant mondial des médias sociaux a retiré jeudi une série de sites Web d’information produits en Australie de sa plate-forme après avoir échoué à persuader le gouvernement fédéral de modifier certains aspects d’un code proposé.

Le changement de code obligerait Facebook à conclure des accords commerciaux avec les agences de presse.

Alors que les grandes organisations de presse appartenant à des sociétés telles que News Corp et Fairfax Media, qui gèrent des sites Web tels que The Australian et le Sydney Morning Herald, n’ont pas été gravement touchées, les plus petits éditeurs d’informations ont été laissés de côté par la décision commerciale audacieuse de Facebook.

Le Premier ministre Scott Morrison (photo ci-dessus) a qualifié la décision de Facebook d’« arrogante » jeudi

Susannah George, qui a créé le site Web de style de vie The Urban List, a déclaré que la guerre contre le code des médias du gouvernement pourrait voir la fin de sites Web numériques indépendants.

« La décision de Facebook d’empêcher les éditeurs et les personnes en Australie de partager non seulement des informations importantes, mais tout contenu provenant d’un éditeur, aura un impact significatif et préjudiciable bien au-delà du paysage médiatique », a-t-elle déclaré au Sydney Morning Herald.

«Malgré la meilleure intention, le code de négociation des médias d’information a écrasé l’élan ascendant des plates-formes de publication numérique et porte un coup dur à la diversité et au dynamisme des médias australiens.

Le site Web satirique populaire The Betoota Advocate pourrait également se plier, tandis que Junkee Media, dont le public cible est principalement le marché des jeunes connaisseurs du numérique, s’attend à ce que la décision de Facebook soit « considérablement préjudiciable ».

« Nous exhortons le gouvernement fédéral et Facebook à travailler de manière constructive pour trouver une solution à ce problème qui soit viable pour toutes les parties », a déclaré Rob Stott, directeur éditorial de Junkee Media.

William Easton, directeur général de Facebook Australie, a estimé que le géant des médias sociaux était acculé après avoir échoué à parvenir à un accord approprié avec le gouvernement sur les codes des médias.

Plus tôt jeudi, le Premier ministre Scott Morrison a fustigé Facebook, qualifiant la plate-forme très populaire d ‘«arrogante et décevante».

« Ces actions ne feront que confirmer les préoccupations exprimées par un nombre croissant de pays concernant le comportement des grandes entreprises technologiques qui pensent qu’elles sont plus grandes que les gouvernements et que les règles ne devraient pas s’appliquer à elles », a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Cette décision voit Facebook effectivement« se désolidariser »de l’Australie.

Le trésorier Josh Frydenberg a été tout aussi critique, affirmant que Facebook a sauté le pistolet en fermant l’accès aux informations sans préavis.

« Leur décision de bloquer l’accès des Australiens aux sites gouvernementaux – qu’il s’agisse de soutien par le biais de la pandémie, de la santé mentale, des services d’urgence, du Bureau de météorologie – était totalement indépendante du code des médias qui n’a pas encore transité par le Sénat », a-t-il déclaré. .

Le co-fondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg (photo ci-dessus) a estimé que son entreprise n’avait « pas d’autre choix » que de retirer le contenu des actualités de sa plate-forme

Les goûts de Junkee Media (photo ci-dessus), le site Web satirique The Betoota Advocate et The Urban List peuvent avoir du mal à survivre si leur contenu n’est pas disponible sur Facebook

«Ce que les événements d’aujourd’hui confirment pour tous les Australiens, c’est l’immense pouvoir de marché de ces géants des médias numériques.

«Nous voulons que les géants du numérique paient les entreprises des médias d’information traditionnels pour générer un contenu journalistique original. «C’est essentiel pour soutenir le journalisme d’intérêt public dans ce pays, et c’est un chef de file mondial.

En réponse, le géant des médias sociaux affirme qu’il n’a pas eu le choix, arguant que le code des médias de négociation est mal formulé.

« Comme la loi ne fournit pas d’indications claires sur la définition du contenu des actualités, nous avons adopté une définition large afin de respecter la loi telle que rédigée », a déclaré un porte-parole de Facebook dans un communiqué.

« Cependant, nous annulerons toutes les pages qui sont affectées par inadvertance. »