LONDRES (AP) – Certaines entreprises ont déclaré vendredi que les coûts et la paperasserie entravent le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne alors que la réalité des relations commerciales du Royaume-Uni après le Brexit avec le bloc s’installe.

La Grande-Bretagne a quitté l’étreinte économique du bloc des 27 nations, la dernière étape du Brexit, à la fin de 2020. Un accord commercial qui est entré en vigueur le 1er janvier permet à la Grande-Bretagne et à l’UE d’échanger des marchandises sans quotas ni tarifs.

Mais c’est bien loin du commerce fluide et sans tracas dont le Royaume-Uni jouissait alors qu’il faisait partie du marché unique de l’UE. Les entreprises doivent faire face à de nouvelles dépenses et formalités administratives, notamment les déclarations en douane et les contrôles aux frontières.

Alors que les craintes d’énormes files de camions se formant dans les ports de la Manche n’ont pas été réalisées pendant la période tranquille de Noël et du Nouvel An, d’autres obstacles à la fluidité du commerce sont apparus.

La société de messagerie DPD a déclaré qu’elle suspendait les livraisons par route de la Grande-Bretagne vers l’UE au moins jusqu’à mercredi en raison du fardeau de la nouvelle paperasse. DPD a déclaré que jusqu’à 20% des colis contenaient des données incorrectes ou incomplètes, ce qui signifie qu’ils devaient être retournés aux clients.

«L’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni a entraîné des processus plus complexes et des exigences supplémentaires en matière de données douanières pour les colis destinés à l’Europe», a déclaré la société dans un communiqué. «Ceci, ainsi que les retards et la congestion dans les ports britanniques pour les traversées des canaux, a exercé une pression supplémentaire sur nos délais et nos temps de transit.

«Compte tenu de cet ensemble de circonstances sans précédent, nous pensons qu’il est juste de faire une pause et de revoir notre service routier en Europe, y compris en République d’Irlande», a déclaré la société.

La chaîne britannique de produits alimentaires et de vêtements Marks & Spencer a déclaré qu’elle était confrontée à des problèmes d’approvisionnement en magasins en Irlande, en France et en République tchèque en raison des réglementations complexes sur les «règles d’origine» dans l’accord commercial.

Le patron de M&S, Steve Rowe, a déclaré que le nouvel accord commercial avait apporté «des droits de douane potentiels sur une partie de notre gamme exportée vers l’UE, ainsi que des processus administratifs très complexes». Il a déclaré qu’un produit touché était la célèbre gamme de bonbons et autres bonbons Percy Pig, fabriqués en Allemagne et emballés au Royaume-Uni.

Les entreprises qui expédient des marchandises vers l’Irlande du Nord depuis le reste du Royaume-Uni ont également déclaré qu’elles étaient stupéfiantes sous le fardeau de la nouvelle paperasse.

L’Irlande du Nord, qui partage une frontière avec l’Irlande, membre de l’UE, reste étroitement liée à l’économie de l’Union selon les termes du divorce du Brexit, ce qui signifie qu’il y a de nouveaux contrôles entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique a averti les commerçants que les perturbations pourraient augmenter la semaine prochaine.

«Le véritable défi et le potentiel de perturbations importantes commencent la semaine prochaine, alors que nous prévoyons que le nombre de camions à destination de la frontière reviendra à des niveaux normaux», a déclaré Michael Gove, le ministre chargé de la logistique du Brexit.

« Nous avons toujours été clairs qu’il y aurait des changements maintenant que nous sommes sortis de l’union douanière et du marché unique, il est donc essentiel de se conformer pleinement aux nouvelles règles pour éviter les perturbations », a-t-il déclaré.