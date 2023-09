Les entreprises d’IA veulent désormais embaucher des rédacteurs créatifs pour former des LLM

Appel à tous les romanciers et poètes en herbe : vos compétences en écriture sont nécessaires pour nourrir les machines. Les entreprises qui créent des données de formation pour les modèles d’IA cherchent désormais à embaucher des rédacteurs créatifs, comme Reste du monde signalé pour la première fois. C’est une opportunité qui pourrait un jour sonner le glas des compétences commercialisables des écrivains. Mais à une époque où des tonnes de livres sont alimentés par l’IA sans autorisationc’est au moins une manière plus honnête de mettre la main sur l’expertise littéraire.

Les offres d’emploi ont tous les attributs d’une activité secondaire de l’économie des petits boulots. Les entreprises offrent un salaire horaire aux candidats diplômés diplômes ou expérience professionnelle qui peuvent également travailler à distance.

Scale AI, une startup de formation en IA basée à San Francisco, a posté le poste « Formation sur l’IA pour les écrivains créatifs » en mai pour ceux qui parlent couramment l’anglais, le japonais et l’hindi. Offrant un salaire horaire de 25 $ à 50 $ en fonction du niveau de scolarité et de l’expérience, il recherche spécifiquement des candidats titulaires d’une maîtrise et d’un doctorat. La société australienne Appen également a posté un emploi pour «expert en écriture créative» et jette un filet pour les écrivains titulaires de diplômes supérieurs.

Remotasks, un site de travail de micro-tâches, a publié une liste des emplois de formation en écriture créative en IA en langues dont le xhosa, le slovène et le malayalam. Salaire horaire varient en fonction de la langue (le turc, par exemple, propose 3,24 $ à 4,51 $ de l’heure, tandis que le catalan propose 15,50 $).

Dans les offres d’emploi, le travail semble être basé sur des projets et visant à obtenir des commentaires humains sur l’écriture de l’IA. Scale AI et Remotasks offrent même la possibilité d’écrire des histoires courtes sur des sujets assignés.

Les entreprises d’IA veulent que les LLM s’améliorent en écriture, même par des moyens légalement gris

Les modèles d’IA peuvent écrire, mais ils ne sont pas encore au niveau, disons, d’Hemingway. Ce n’est pas sans essayer. Les entreprises d’IA générative utilisent un collection piratée de livres électroniques, appelés « Books3 », pour améliorer la créativité et les nuances de leurs grands modèles de langage (LLM). La collection, dont le contenu est maintenant consultable à travers un article publié hier dans The Atlantic (25 septembre), contient plus de 190 000 titres.

La bibliothèque d’œuvres volées est devenue au cœur des conflits juridiques en cours entre les éditeurs et les écrivains d’une part, et l’IA et compagnon entreprises technologiques de l’autre. Plus tôt ce mois-ci, un groupe de 17 écrivains, dont George RR Martin, auteur de la série fantastique qui a inspiré Game of Thrones, a poursuivi OpenAI pour former ChatGPT sur leurs travaux sans autorisation.

Un autre groupe d’auteurs, parmi lesquels Michael Chabon, lauréat du prix Pulitzer, a poursuivi Meta ce mois-ci pour violation présumée du droit d’auteur lors de l’entraînement de son IA Llama, à la suite d’un costume antérieur contre le géant de la technologie déposé en juillet pour des motifs similaires. La loi sur le droit d’auteur, quant à elle, est je suis toujours en train de rattraper mon retard.

Même si les auteurs finissent par gagner leur procès contre les Big Tech, les sociétés d’IA peuvent toujours accumuler des données d’écriture par des moyens moins douteux. Les concerts horaires ciblant les poètes, les romanciers et autres créateurs qualifiés n’en sont qu’un exemple. Qu’ils soient ou non tentés de postuler, il est ironique que les écrivains soient convoqués par l’écriture sur le mur.

