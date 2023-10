Bonjour, chers humains ! J’espère que vous apprécierez la nouvelle édition limitée du samedi du Daily Brief, qui se concentre sur l’IA, même si, nous le promettons, elle est écrite par de vraies personnes.

Il y a une autre réunion du Sénat sur l’IA prévue. Cela aura lieu le 24 octobre et les invités comprennent les sociétés de capital-risque Andreessen Horowitz et Kleiner Perkins, la société de technologie informatique Micron et la société de technologie financière Stripe.

Les humanoïdes amazoniens sont là. L’un des robots s’appelle Digit et il peut ramasser et déposer des objets, tout en continu. faire un petit piétinement, piétiner, piétiner avec ses pieds.

Les barrières linguistiques n’empêcheront pas le maire robot de New York, Eric Adams, de vous appeler. Des messages d’intérêt public sont diffusés aux résidents en mandarin, en espagnol et en yiddish. via le clonage vocal—même si le maire ne les parle pas..

L’IA entre les mains des entreprises rend les gens très, très nerveux. Lorsqu’il s’agit de prendre des décisions responsables avec la technologie, 70 % des Américains avoir peu ou pas de confiance chez les seigneurs des entreprises.

Vous ne pouvez pas nourrir l’IA gratuitement

Comment amener les humains qui créent un travail créatif pour gagner leur vie à transmettre ce contenu aux modèles de formation en IA ? Bien sûr, vous pouvez essayer de les convaincre qu’ils pourront un jour utiliser l’IA pour améliorer leur métier. Mais les artistes, designers, musiciens et auteurs ne sont pas nés d’hier. Ils savent que les entreprises qui travaillent sur ces modèles d’IA générative sont susceptibles de réaliser d’énormes profits – une aubaine que les créatifs eux-mêmes ne verront pas.

Si ces entreprises veulent que des esprits créatifs leur fournissent le contenu de haute qualité dont ils ont besoin pour alimenter leurs modèles de formation, elles vont devoir débourser de l’argent – ​​et quelques-unes ont déjà commencé. Voici ce que font trois entreprises pour encourager les créateurs :

💸 Adobe: Un bonus pour un contenu de haute qualité sous licence d’autres utilisateurs, payé chaque année

💸 Toile : Un paiement basé sur plusieurs facteurs, dont la complexité de l’art et la fréquence de son utilisation, provenant d’un fonds spécial de 200 millions de dollars réservé à cet effet.

💸 IA de stabilité : Un modèle de partage des revenus opt-in, en partenariat avec la société audio boursière Audiosparx

Mais une entreprise en particulier — et elle est importante — ne fait rien du tout. Michelle Cheng en dit plus sur les raisons pour lesquelles les entreprises veulent (et ne veulent pas) pour rémunérer les créateurs pour la formation de leurs machines.

« Ah oui, mon assistant, ChatGPT, va vous aider. »

Êtes-vous prêt pour ce que le cabinet d’audit mondial PricewaterhouseCoopers (PwC) considère comme l’avenir du conseil aux entreprises ? Si vous aimez le conseil généré par l’IA, alors vous l’êtes totalement : PwC s’est associé cette semaine à OpenAI pour faire de ChatGPT un consultant.

Erika McKeever, responsable des affaires publiques de PwC UK, a déclaré à Quartz que le personnel de l’entreprise examinerait tous les conseils de conseil générés par l’IA avant de les soumettre aux clients. Mais la croissance méfiance des gens à l’égard de l’IA et les entreprises pourraient rendre les clients de PwC réticents à payer pour cela. Une étude récente (pdf) par KPMG et l’Université du Queensland ont révélé que près des deux tiers des personnes sont sceptiques à l’égard des systèmes et applications d’IA. Et un septembre enquête de CNBC se concentre particulièrement sur le conseil : 50 % des conseillers ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas laisser l’IA les conseiller.

Les chiffres pourraient bien être encore pires lorsqu’il s’agit de sociétés qui décident de payer des millions de dollars pour des consultations non humaines, en particulier dans des domaines sensibles comme les conseils en matière de conformité fiscale et juridique. Faustine Ngila jette un oeil.

Citable : l’IA comme réponse à… à peu près tout

« Nous pensons que l’intelligence artificielle est notre alchimie, notre pierre philosophale—nous faisons littéralement réfléchir le sable.

—Le capital-risqueur Marc Andreessen, qui a laissé tomber cette semaine un tentaculaire mot de 5 000 mots «manifeste techno-optimiste» via le blog. En un mot, l’essai fustige les efforts visant à réglementer l’IA et les préoccupations sociétales qu’elle pose. Et il cite un certain nombre d’idées comme ennemies : la « durabilité », la « responsabilité sociale » et « l’éthique technologique » étant parmi les meilleures. (Il convient d’ajouter que le terme « sable » fait référence au sable comme matière première principale pour le silicium derrière la plupart des appareils électroniques modernes, y compris les puces qui alimentent l’IA.)

Internet s’en est donné à coeur joie avec cet essai, ce qui n’est pas surprenant. « Une configuration typique d’homme de paille idiot selon laquelle tout le monde, sauf les esprits fins de l’élite technologique, déteste l’avenir », a écrit Kara Swisher, journaliste technique chevronnée, sur X. « La plupart d’entre nous sont à la fois enthousiasmés et méfiants – étant donné le coût jusqu’à présent – ​​à l’égard de la technologie et c’est ainsi que les adultes se comportent. » Pendant ce temps, le message a reçu le soutien de responsables techniques comme Tobi Lutke, PDG de Shopify; Brian Armstrong, PDG de Coinbase l’a appelé une « bouffée d’air frais ».

Pendant ce temps, Andreessen Horowitz est le deuxième plus grand investisseur dans les startups d’IA, derrière Y Combinator. S’il y a quelqu’un qui doit croire au succès des startups d’IA, c’est bien celui qui y investit.

Demandez à une IA

Cette semaine, la société technologique chinoise Baidu a dévoilé son chatbot Ernie 4.0, qui, selon des termes sans équivoque, était aussi bon que la dernière itération de ChatGPT d’OpenAI. Et c’est un gros problème, étant donné que les entreprises technologiques chinoises se sont précipitées pour produire une IA générative au niveau du GPT-4.

Zheping Huang de Bloomberg Mettez Ernie, ainsi que d’autres chatbots chinois, à un autre type de test, en leur posant des questions considérées comme controversées en Chine, par exemple à Taiwan ou sur la place Tiananmen. Mais les applications chinoises, comme on le sait, doivent «adhérer aux valeurs fondamentales du socialisme.» Ainsi, lorsqu’on lui a présenté des invites problématiques, Ernie a demandé à parler d’autre chose, le Zhipu de Meituan n’a pas répondu ou a supprimé sa réponse après l’avoir donnée, et le Minimax de Tencent n’a même pas permis de saisir la question.

